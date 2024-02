El 'no' del PSOE al presupuesto de Sevilla deja al PP de Sanz con el clavo ardiendo de Vox como única opción

A la quinta ha ido la vencida. El PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha dicho 'no' al presupuesto presentado por el PP y que hasta aquí llegó sacándole las castañas del fuego al alcalde, José Luis Sanz, que hasta ahora ha tenido en los socialistas su principal apoyo para despejar los principales escollos que se han ido presentando. Así ocurrió con las ordenanzas fiscales, la subida de la tarifa del agua y con dos grandes modificaciones presupuestarias, la última la semana pasada, pero no va a pasar con las cuentas para 2024. Sin el respaldo del PSOE (ni de Podemos-IU, que ya se retiró de la partida hace un tiempo), para salir de este trance al PP sólo le queda el clavo ardiendo de Vox, que está también instalado en el 'no' pero se relame al llegar el escenario que estaba esperando para aumentar la presión e intentar un último asalto para entrar en el gobierno municipal.

De oficializar que el PP de Sanz se queda solo se ha encargado el portavoz socialista y exalcalde Antonio Muñoz, que le ha reprochado al gobierno local su “falta de habilidad negociadora y prepotencia” por ni siquiera responder al documento de propuestas que se le hizo llegar hace más de un mes. Al no obtener respuesta, y haberse convocado para este martes los consejos de administración de organismos autónomos y empresas municipales para validar “sin retocar un ápice” la propuesta presupuestaria del PP, el PSOE considera que “no hay marcha atrás” y ha oficializado que va a presentar una enmienda a la totalidad porque “no le vamos a dar a Sanz un cheque en blanco para ideas descabelladas” como la de la cerrar la Plaza de España y cobrarle a los turistas.

Muñoz ha recordado que “la responsabilidad de no tener presupuesto es del gobierno municipal”, y lo ha contrapuesto a la “pasmosa relajación” con la que ha abordado una negociación con la que “ha querido dar la sensación de que tiene mayoría absoluta”. Lo cierto es que no la tiene y que le faltan dos votos para sacar adelante sus cuentas para este año, por lo que o pasa por el aro de la exigencia de Vox de gobernar o tendrá que prorrogar el actual presupuesto, que lleva el sello de PSOE y Ciudadanos.

“Llamamiento a la tranquilidad” si hay prórroga

De darse este caso, los socialistas han hecho un “llamamiento a la tranquilidad”, porque unas cuentas prorrogadas “no significa que la ciudad se vaya a paralizar o que el gobierno esté bloqueado”. “Cambiarán las reglas del juego”, eso sí, pero ni habrá problemas con los salarios municipales y además el PSOE se compromete desde ya a respaldar las modificaciones necesarias para que las entidades que tienen subvenciones nominativas puedan seguir contando con ellas.

Muñoz ha subrayado que el PSOE es “un partido de gobierno y serio” que incluso ha ido apoyando hasta ahora propuestas clave del PP, pero que en lo tocante al presupuesto no pueden respaldar a un gobierno local “sin estrategia y que actúa a golpe de ocurrencia y rectificaciones”. Asimismo, le reprocha el desmantelamiento de las políticas de cultura, igualdad o cambio climático y la previsión de “multiplicar el endeudamiento”, así como iniciativas como una ordenanza de veladores sin consenso vecinal o la “falta de cariño” del regidor a proyectos estratégicos como la Ley de Capitalidad o la Agencia Espacial.

El panorama que se abre

Tras formalizarse el 'no' del PSOE, que se une al ya anunciado por Podemos-IU, falta por conocer la postura final de los tres concejales de Vox, que ahora mismo son la única espada que podría utilizar el PP para deshacer este nudo gordiano. Hasta ahora, la formación de ultraderecha ha expresado de manera rotunda su negativa a apoyar las cuentas si no es a cambio de su entrada en el gobierno municipal, una opción a la que lleva meses resistiéndose José Luis Sanz.