Fnac, El Corte Inglés y macrofestivales: en dónde se gastan los jóvenes el dinero del Bono Cultural

Fnac, El Corte Inglés, Reggaeton Beach Festival, Ticketmaster, Cinesa, Netflix, Game o la Casa del Libro lideran el listado de las grandes empresas donde los jóvenes se gastan los 400 euros del Bono Cultural que pueden solicitar al tener la mayoría de edad. Así consta en los datos obtenidos por elDiario.es como respuesta a una solicitud de información pública amparada en la ley de transparencia al Ministerio de Cultura y Deporte.

Según los registros, nunca publicados hasta hoy, hay al menos 3.181 empresas y entidades adheridas al Bono Cultural Joven, entre pequeños y grandes comercios, pero el 95% de los 123,9 millones de euros gastados lo concentran tan solo 200 de ellas, la mayoría grandes compañías y distribuidoras.

Los datos señalan que los jóvenes han canjeado esta ayuda principalmente en megatiendas como Fnac o El Corte Inglés, las cuales han ingresado 20 y 13 millones de euros cada una, concentrando entre ambas el 27% de las ventas totales desde la puesta en marcha del Bono Cultural Joven hasta mayo de 2024, último mes con datos disponibles.

Del listado de empresas donde los jóvenes pueden canjear esta ayuda, hay que tener en cuenta que Fnac y El Corte Inglés son de los pocos grandes almacenes en España donde se pueden comprar películas, libros, videojuegos, cómics, suscripciones para plataformas de streaming e incluso entradas a espectáculos y conciertos. A día de hoy, la cadena francesa tiene repartidas por toda España 34 tiendas físicas y la española 79, según registran en sus páginas web.







El ranking lo completan festivales como el Reggaeton Beach Festival, donde han canjeado 7,4 millones de euros, tiendas de videojuegos como Game, megalibrerías como La Casa del Libro, y empresas intermediarias dedicadas exclusivamente a la venta de entradas como Enterticket o TicketMaster, donde se han destinado 5 millones de euros.

En el listado también figuran grandes cadenas cinematográficas como Cinesa y Yelmo Cines, concentrando 3,7 millones, o plataformas de streaming como Netflix con 3,5 millones de euros. Solo estas diez empresas con más compras registradas con el Bono Cultural concentran el 60% del dinero gastado por los jóvenes en comercios de toda España.

El Bono Cultural Joven es una ayuda estatal directa de 400 euros para los que cumplen 18 años a lo largo del año (en esta edición la ayuda es para los nacidos en el año 2006) y que sirve para canjear en eventos culturales, teatro, música o espectáculos en vivo, entre otros.

El dinero lo reciben los jóvenes a través de una tarjeta en formato físico o digital, que está gestionada por Correos y operada por Mastercard. La compra la pueden realizar siempre y cuando el comercio figure como entidad adherida al programa Bono Cultural Joven.

Durante las dos primeras ediciones de esta ayuda económica, 2022 y 2023, se han canjeado alrededor de 124 millones euros, siendo los meses de noviembre y diciembre de 2023 cuando más se ha usado esta tarjeta. Justo coincidiendo con la época navideña, cuando gastaron entre 12 y 11 millones de euros respectivamente, según los datos obtenidos por elDiario.es.







Gracias a las cifras reveladas por este medio, que incluyen el mes de compra, la empresa adherida y la cantidad canjeada en cada registro, es posible conocer a qué empresas se han efectuado los pagos y así conocer el nombre comercial de ellas. La mayoría de los grandes beneficiarios son gigantes empresariales.

De hecho, hay 22 grandes empresas que han facturado ya más de un millón de euros tal y como consta en el siguiente gráfico. Además, es posible observar dónde se concentran los picos de gasto en cada compañía: los festivales entre invierno y primavera, coincidiendo con la campaña de abonos, y los grandes comercios justo antes de Navidad.







Según detalla el Ministerio de Cultura, los 400 euros de la ayuda deben repartirse en distintas categorías: 200 euros para artes como ópera, cine, danza, música en directo, museos, bibliotecas, festivales o espectáculos taurinos. Otros 100 euros para productos físicos a elegir entre libros, revistas, prensa o videojuegos y los 100 euros restantes para consumo digital en línea como audiolibros, podcast, videojuegos en línea o libros digitales. Para 2023 Cultura estimó que esta ayuda había llegado al 65,5% de los jóvenes de toda España.

No es posible conocer qué libro o qué videojuego ha sido el más comprado, pues los registros obtenidos por transparencia no incluyen tal nivel de desglose, pero sí permite saber el nombre de la empresa que ha recibido mayores pagos y, por lo tanto, quiénes son los grandes beneficiados de esta subvención económica.

Así, los pagos no solo son a grandes almacenes sino que adquieren un gran peso las empresas que únicamente gestionan festivales, las de videojuegos, las plataformas de streaming y grandes cadenas de salas de cine. En una cuantía más reducida figuran las pequeñas empresas que están únicamente dedicadas a la venta de libros o museos, por ejemplo.







Fue en octubre de 2021 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un Bono Cultural que, según dijo, aparte de ayudar a los jóvenes, serviría para impulsar la industria cultural en el país tras el impacto de la pandemia en la economía.

Desde la Confederación Española del Comercio, entidad empresarial centrada en pymes y autónomos, señalan las dificultades que han presentado los comercios a la hora de adherirse al Bono Cultural. “Los comercios se quejan sobre todo de lo mucho que se dilata el proceso de adhesión” donde, según indican, “el plazo de resolución de las solicitudes puede ser de hasta seis meses desde que lo solicita el comercio”.

Sobre la repercusión del bono en la industria, explican que esta ayuda sí está teniendo impacto en el comercio de proximidad “principalmente en el sector del libro”, impulsado también por la obligación de recoger los productos físicamente, algo que “aumenta la visibilidad de los comercios de proximidad y el flujo de personas en el establecimiento”. Sin embargo, lamentan que la cuantía destinada a libros (100 euros de 400) no sea exclusiva para estos productos sino que sea una cantidad a compartir con la categoría de videojuegos pues, según su experiencia, los jóvenes prefieren los segundos.

Las empresas que organizan los macrofestivales figuran entre las grandes empresas beneficiadas por esta ayuda económica. Las que más dinero han ingresado por este motivo han sido las que llevan el Reggaeton Beach Festival, Puro Latino Fest y el Boombastic Festival.

Para contabilizar el volumen de ingresos, para los festivales Zevra, Puro Latino y Boombastic se han incluido los importes de todas las sociedades y agrupaciones de interés económico (AIE) con las que canalizan las ventas de entradas para las distintas ediciones del festival. En el caso del Puro Latino Fest figuran hasta 8 sociedades distintas con las que han recibido fondos del Bono Cultural Joven, una estructura societaria usada habitualmente por los festivales para aumentar las bonificaciones fiscales.







En el caso del cine, las grandes cadenas como Cinesa, Yelmo Cines y Ocine son las que lideran en el mercado, concentrando entre 1 y 3 millones de euros cada una en todo el periodo. Le siguen Kinépolis, Cines ABC y Odeón Cines. En el caso de las cadenas de Ocine, Kinépolis y Odeon se han incluido las cifras de las distintas sociedades propietarias de distintas salas de cine que utilizan esas marcas comerciales.







El Bono Cultural no ha estado exento de polémicas desde su llegada. Una de ellas fue que al comienzo esta ayuda solo se podía solicitar por la vía digital y no presencial, dejando fuera a parte de la población que no disponía de acceso al mundo digital, así como la dificultad de registrarse en la aplicación.

Otra fue la exclusión de los toros del bono. Finalmente, el Tribunal Supremo declaró a comienzos de 2023 que esta ayuda también debía subvencionar el acceso a las corridas de toros. Desde su inclusión en el listado, según los registros, se han canjeado al menos 290.0000 euros en eventos taurinos. A la cabeza, con 91.000 euros, se encuentra la empresa que gestiona la Plaza de Toros de Sevilla, la Tarraco Arena Plaza (Tarragona), con 44.000 euros y la de Las Ventas (Madrid), con 43.000 euros.

En el siguiente buscador puedes consultar cuánto dinero ha recibido cada empresa, sociedad, entidad o persona de compras abonadas con el Bono Cultural Joven entre octubre de 2022 y mayo de 2024.