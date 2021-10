Sánchez anuncia un bono cultural de 400 euros para jóvenes de 18 años

Pedro Sánchez ha anunciado un bono cultural para jóvenes que percibirán una “ayuda directa” de 400 euros al cumplir 18 años para la compra de libros y el consumo de cualquier actividad cultural o artística, como el teatro, el cine o los conciertos. Se trata de una ayuda similar a la de países como Francia o Italia que el Gobierno quiere impulsar con los Presupuestos de 2022. "Es una medida que se compromete con los jóvenes y con una industria que ha sufrido tanto en estos meses de pandemia", ha expresado Sánchez, que considera que es una iniciativa "ilusionante".

El presidente ha aprovechado para hacer ese anuncio durante la rueda de prensa que ha protagonizado en Eslovenia tras la reunión del Consejo Europeo en el que se ha abordado el precio de la luz y en la que ha insistido en que la UE debe tomar medidas para garantizar, entre otras cosas, una reserva estratégica de energía. "El Gobierno de España está haciendo todo lo posible para que el alza desbocado e inédito que se está produciendo en el gas natural y en el mercado de la electricidad no afecte al recibo de la luz y el recibo del gas por parte de los consumidores, pymes e industria española", ha dicho Sánchez ante uno de los problemas que más inquieta en el Ejecutivo.

Según fuentes diplomáticas, "el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propuso volver sobre el tema durante un debate en profundidad en la próxima cumbre de Bruselas, el 21 y 22 de octubre. Aun así, intervinieron el presidente español y el primer ministro checo, Andrej Babis. Todos los líderes tendrán la oportunidad de debatir el asunto en profundidad después de la propuesta de la Comisión Europea [prevista para el 13 de octubre]".

"Convertir un problema en un derecho"

Sánchez también se ha defendido de las críticas por la ley de vivienda –que incluye una moratoria de 18 meses desde su aprobación–, que le llegan especialmente de la derecha, que considera que interviene en la propiedad privada -y del PP, que ya ha anunciado que la recurrirá a pesar de que no existe todavía ni siquiera un borrador- así como del bono de vivienda que anunció este martes. "El problema que tienen los jóvenes es que la edad de emancipación es inasumible", ha asegurado: "Estamos convencidos de que estas ayudas servirán para emanciparse antes".

La principal crítica que está recibiendo el Gobierno sobre esa medida es que puede tener un efecto contraproducente que conlleve una subida de los precios del alquiler. De hecho, es la posición que ha expresado Unidas Podemos, que desconocía la iniciativa que recogerán las cuentas públicas tras cerrar un acuerdo en el seno de la coalición. "Me preocupa que las ayudas en el fondo sean una vía para que los arrendadores suban el precio y no solo no ayudemos a los jóvenes sino que, además, todo el mundo se vea perjudicado porque el conjunto de los alquileres del país puedan subir como consecuencia de esas ayudas", afirmó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER.

Sánchez también ha defendido el acuerdo para la ley de vivienda, que conllevará la capacidad de las comunidades autónomas para poner un techo a los alquileres en las zonas tensionadas si así lo establecen, y ha reprochado al PP que cuestione la norma sin siquiera haberla visto. "Es una ley comprometida en lo social y responsable y equilibrada en lo que representa el propietario en nuestro país", ha afirmado.

"No se puede decir que no a un proyecto de ley que no se ha tenido la ocasión de poder leer ni debatido en las Cortes Generales, y cerrar la puerta a un acuerdo sobre un problema pendiente", ha dicho antes de insistir: "Pediría a la oposición que se leyera el texto antes de anunciar que va a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional y diera una oportunidad a la tramitación parlamentaria. Es un problema que afecta al conjunto de la ciudadanía por encima de las ideologías. No tiene que ver con votar a la derecha o la izquierda o al centro, sino con que la vivienda es un auténtico problema y hay que convertirlo en un derecho". También ha apostado por que las soluciones al problema de la vivienda se conviertan en un "pacto de Estado".

"Como esta ley se planteó en el marco de negociación interna del Gobierno, quiero poner en valor que vayamos a tener Presupuestos Generales del Estado en este año próximo porque van a volver a dar respuestas a las becas, a las viviendas, a la dependencia de nuestros mayores, a la atención primaria, a todo lo que tenga que ver con el empleo y la protección de los trabajadores, también de los autónomos", ha añadido el presidente sobre el proyecto que se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.

“Estaremos a lo que diga la Fiscalía” sobre el emérito

“Estaremos a lo que diga la Fiscalía”. Así ha despachado Pedro Sánchez la respuesta sobre la intención del ministerio público de archivar las investigaciones al rey emérito. “Desde el Gobierno de España siempre hemos defendido la igualdad de todos los españoles, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden”, ha dicho en una rueda de prensa en Eslovenia, donde participaba en el Consejo Europeo en el que ha asegurado que se ha enterado de la noticia.

“Lo que ha hecho la Agencia Tributaria y la Fiscalía con es investigar en absoluta libertad con todos los recursos económicos y materiales que necesitaran para poder investigar hasta el último de los hechos que tuvieran que ser susceptibles de investigación”, ha añadido.

Sánchez ha evitado pronunciarse un hipotético retorno de Juan Carlos I a España una vez que se produzca el archivo de las diligencias. “No me corresponde a mí responderla”, ha dicho sobre la pregunta formulada.