Casado impedirá a gobiernos del PP que apliquen la regulación de los alquileres y la recurrirá al Constitucional

Pablo Casado lanza al PP contra la nueva ley de vivienda. Cuando todavía no se conoce la letra pequeña, más allá de las líneas generales anunciadas ayer por el Gobierno de coalición, Casado ha anunciado que la recurrirán al Tribunal Constitucional. Además, ha dado la consigna de que los ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobierna su partido no pongan tope a los precios del alquiler en las zonas tensionadas ni suban el IBI a los pisos vacíos. "Que cada uno haga lo que le dé la gana", ha afirmado en una entrevista en Telecinco. "No se va a aplicar" donde gobiernan, ha añadido, para zanjar: "Es insólito".

La nueva Ley de Vivienda nace condicionada por el bloqueo de comunidades y ayuntamientos del PP

Casado ha arremetido El programa de Ana Rosa contra la norma, cuyas líneas generales anunció ayer el Gobierno de coalición. El PSOE y Unidas Podemos han negociado esta ley durante más de un año, y solo la presión por la aprobación de los Presupuestos Generales ha permitido el acuerdo en los términos en los que figuraba en el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales de 2019.

El líder del PP, además, ha trufado de mentiras sus críticas a la ley que prepara el Ejecutivo, y a la que todavía le quedan muchos meses de tramitación por delante. Casado ha asegurado ante Ana Rosa Quintana que rechaza la ley porque "si tú tienes un piso con una hipoteca porque has ahorrado durante toda la vida para dejárselo a tus hijos", no puede ser que "el Gobierno te figa a qué precio lo puedes alquilar".

Sin embargo, la limitación de precios del alquiler tendrá varias limitaciones, entre otras que solo se pueda aplicar en aquellas zonas donde las rentas se han disparado ("zonas tensionadas", en la jerga técnica) y solo para propietarios que sean personas jurídicas (es decir, empresas y sociedades) y que acumulen más de 10 pisos ("grandes tenedores").

Casado también ha arremetido contra el Gobierno porque, según ha dicho, recurrió una norma similar aprobada por el Parlament de Catalunya. Según el líder del PP, entonces el Ejecutivo de Pedro Sánchez criticó a la Generalitat por promover una norma que "atacaba a la libertad". Pero ese argumento nunca fue utilizado. De hecho, la ley catalana se recurrió por que invade competencias estatales.

Desde ERC se ha reclamado sistemáticamente que se apruebe una ley estatal que dé cobertura jurídica a la catalana. Y se ha puesto sobre la mesa, también por parte de los republicanos, en la negociación presupuestaria. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó este martes que los medios señalen la nueva ley como un triunfo de Unidas Podemos porque ellos también han sido partícipes de la presión.

Que UP celebre las concesiones que consigue tras presionar al PSOE está muy bien.



Que lo haga sobreactuando como lo hace e ignorando a quienes le acompañan en esa presión, ya no tanto. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 5 de octubre de 2021

Pero Casado no solo ha criticado las limitaciones al precio de los alquileres. También la reforma que pretende subir el IBI a quienes tengan pisos vacíos sin salir al mercado del alquiler. E incluso ha arremetido contra la ayuda directa de 250 euros para jóvenes menores de 35 años anunciada por el presidente del Gobierno en el marco de la misma ley.