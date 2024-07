Arrancan los Juegos de París: espectáculo en el Sena y gran despliegue de seguridad tras el caos causado en la red ferroviaria

El Sena, un espectáculo supervisado por 75.000 agentes de seguridad, drones militares, francotiradores en los tejados y vehículos blindados en las calles para un espectáculo náutico y conciertos con grandes estrellas, como Lady Gaga y Aya Nakamura. Así se han inaugurado este viernes los Juegos Olímpicos de París. Y ha sido horas después de que Francia haya sufrido un sabotaje organizado contra su red de trenes de alta velocidad que ha provocado anulaciones masivas y retrasos de trenes. El sabotaje ha afectado sobre todo a París, generando graves problemas de tráfico antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y en unos días especiales para la salida y entrada de vacaciones.

Los Juegos covid de Tokio fueron una especie de barco fantasma, representados ante megadromos de plástico vacíos. París tiene, de alguna manera, la misión de arreglar eso. Los Juegos Olímpicos siempre necesitan más héroes, nuevos momentos, nuevos contenidos. Las dos próximas semanas son vitales para eso. Los Juegos Olímpicos necesitan a los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos también necesitan unos buenos Juegos Olímpicos.

Estos acontecimientos son, a su manera, parte del imperialismo cultural occidental clásico. Los Juegos Olímpicos modernos se crearon a partir del auge industrial de Europa a finales del siglo XIX, un foro para la exhibición de poder, presentado inicialmente como una feria mundial de las ciencias, las artes, el poder militar y el esplendor humano.

El mundo ha cambiado. La forma en que la gente consume entretenimiento se ha atomizado, está menos centralizada y es más escéptica. Incluso la naturaleza de la competición olímpica –ver el piragüismo, disfrutar de la carrera de obstáculos, de otra época– parece cada vez más extraña en un mundo a la carta.

Los Juegos son siempre globalizadores. La mayor apuesta es la cantidad invertida en el saneamiento del Sena. A pesar de todos los excesos, el espectáculo siempre continuará, pero las próximas dos semanas pueden resultar muy significativas para definir exactamente cómo.

En palabras de Étienne Thobois citadas por The Guardian, director ejecutivo de París 2024: “Queremos una gran fiesta. Y queremos que esa fiesta sea extraordinaria”. Ha empezado con una flotilla de barcos con miles de atletas por el Sena, animada por cientos de miles de espectadores, 220.000 de ellos de forma gratuita. Los atletas recorrerán un trayecto de 6 km a lo largo del río, pasando por las atracciones más famosas de la ciudad, mientras contemplan lo que, según los organizadores es un “espectáculo multisensorial único”.

La mayor y más audaz ceremonia de apertura de la historia termina con la bienvenida oficial en el Trocadero, con la Torre Eiffel como telón de fondo. Se trata de una declaración de intenciones.

En el lado positivo, las atletas femeninas tendrán por primera vez tantas plazas en los Juegos como los hombres. En particular, las finales femeninas de maratón y baloncesto -y no las masculinas, como es tradicional- pondrán punto final a estos Juegos.

Por otra parte, 20.024 personas tendrán la oportunidad de correr el maratón olímpico el mismo día que los mejores del mundo. Sin embargo, no se puede escapar al elevado precio de la mayoría de las entradas. El atletismo, por ejemplo, cuesta 990 euros para los asientos de “Primera Categoría” durante las sesiones vespertinas, y 690, 385, 195 u 85 euros para las entradas de Categoría A-D. Dicho esto, un millón de entradas -aproximadamente un 10%- se vendieron por 24 euros.

¿Y la fraternidad? Aquí es donde existe la mayor brecha entre las palabras y la dura realidad. El mensaje del Comité Olímpico Internacional siempre ha sido que los Juegos son el único acontecimiento que reúne al mundo entero en una competición pacífica. Como de costumbre, habrá una tregua olímpica. Otra cosa es si alguien la respetará.

Como señala Michael Payne a The Guardian, que fue alto ejecutivo de marketing del COI en múltiples Juegos: “Hacía varias décadas que los Juegos Olímpicos no se celebraban con un telón de fondo tan conflictivo. En muchos sentidos, la cuestión palestina es tan delicada como la ucraniana. Y hay varios grupos, que no recibirían mucho oxígeno sin la lupa de los Juegos Olímpicos, que intentarán hacer algo. Y eso antes de hablar de las posibles consecuencias de las elecciones francesas o de la polémica en torno a los 23 nadadores chinos que fueron absueltos por la Agencia Mundial Antidopaje tras haber dado positivo inicialmente”.

Lady Gaga

La cantante estadounidense Lady Gaga salió de una estación de metro típicamente parisina, construida para la ocasión junto al Sena, para ofrecer la primera gran actuación musical sorpresa de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, con un número de cabaret.

La intérprete y actriz estadounidense se atrevió con el francés para versionar 'Mon truc en plumes' de Zizi Jeanmaire, un clásico de los años sesenta.

Vestida de negro, la acompañaron una decena de bailarines que portaban pompones rosas y que se encargaron de ocultar la identidad de la artista hasta el momento preciso, ante un público que pasó inmediatamente de la incertidumbre a los aplausos.

Lady Gaga apareció en la primera parte del recorrido por el Sena, muy poco después de que una misteriosa barca con niños y una figura encapuchada lanzase el desfile, en una pequeña barca con la llama olímpica, desde el puente de Austerlitz.

Su actuación incluyó un piano, pero la cantante de 'Poker Face' o 'Born This Way' apenas tocó las teclas brevemente, ya que el principal eje de la actuación era un homenaje al cabaret francés.