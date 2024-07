Un “ataque masivo” desata el caos en la red ferroviaria de Francia a unas horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos

Francia esta sufriendo este viernes un sabotaje organizado contra su red de trenes de alta velocidad. El sabotaje está afectando sobre todo a París y está generando graves problemas de tráfico a pocas horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

La empresa nacional francesa de ferrocarril (SNCF) había anunciado a primera hora un “sabotaje masivo” destinado a paralizar la red de trenes de alta velocidad (TGV). Tres de las cuatro principales líneas de París se han visto afectadas y las estimación apuntan a que 800.000 viajeros se verán afectados en los próximos días.

Las líneas afectadas, con horas de retraso y múltiples suspensiones, son las de los ejes norte (que incluyen también los TGV a Londres, Bruselas, Ámsterdam y Alemania), oeste (Bretaña, Burdeos) y este (Estrasburgo, Fráncfort).

Gabriel Attal, el primer ministro en funciones, ha asegurado en un mensaje en X que “las consecuencias para la red ferroviaria son enormes y graves”. “Nuestros servicios de inteligencia están movilizados para encontrar y castigas a los autores de estos actos criminales”.

La presidenta de la región parisina, Valérie Pécresse, ha asegurado que se trata de “un intento de desestabilización” del país en uno de sus momentos clave. Pécresse ha pedido a los usuarios que tenían viajes programados que se abstengan de dirigirse a las estaciones de TGV hasta que no reciban un aviso por SMS.

Desde SNCF han insistido en lo mismo en un comunicado: los viajeros que no haya recibido un correo electrónico o SMS confirmándoles que su tren saldrá, deben evitar presentarse en las estaciones. “Si no les hemos avisado, es que su tren no circulará”, asegura la empresa.

Las estaciones del Norte, del Este y de Montparnasse, han quedado especialmente afectadas, con miles viajeros atascados desde la mañana. El cuarto eje de TGV de París, el sureste (Lyon, Marsella), se salvó porque un intento de sabotaje contra la línea “fue frustrado”, detalló la SNCF.

Pécresse explicó que en esa cuarta línea los vigilantes pusieron en fuga a los saboteadores. La presidenta regional detalló que hay 250.000 viajeros afectados solo en el día de hoy, por lo que pidió no acudir a las estaciones ferroviarias a nos ser que reciban mensajes de la SNCF.

La elección de los puntos donde tuvieron lugar los incendios hace pensar que los autores, además de coordinados, tienen conocimientos técnicos.

El ministro de Transportes, Patrice Vergriete, calificó los hechos como “un acto criminal escandaloso” y resaltó la “coordinación” de los incendios, que fueron aproximadamente “a la misma hora”, en torno a las 04.00 de hoy (02.00 GMT), con artefectos incendiarios y con autores que huyeron en camionetas.

El presidente de SNCF, Jean Pierre Farandou, consideró los sabotajes como “un ataque a Francia y a los franceses”, en una comparecencia conjunta a la prensa junto con el ministro.

Farandou detalló que el trabajo de reparación es muy delicado, ya que los incendios afectaron a canalizaciones con hasta 500 cables eléctricos y de fibra óptica.

“Hay que reparar cable por cable, es un trabajo casi de orfebrería”, explicó un alto responsable de la empresa en esa comparecencia.

El prefecto de París, Laurent Nunez, anunció por su parte el envílo de refuerzos policiales a las principales estaciones de la capital para garantizar la seguridad de los pasajeros y de las instalaciones.

800.000 viajeros afectados

Los planes de viaje de unos 800.000 veraneantes franceses se verán alterados este fin de semana. Jean-Pierre Farandou, director de la SNCF, dijo que era un “día triste” porque las familias serían las más afectadas por lo que calificó de ataques de “maniáticos irresponsables”.

Los trenes Eurostar de Londres a París se han visto afectados, con algunas cancelaciones y retrasos. «Debido a actos coordinados de malicia en Francia que afectan a la línea de alta velocidad entre París y Lille, todos los trenes de alta velocidad que van y vienen de París están siendo desviados a través de la línea clásica», dice un comunicado.

Los atentados parecían planeados y cuidadosamente dirigidos contra puntos estratégicos de la red ferroviaria.

La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, condenó los actos vandálicos. “Es totalmente atroz”, declaró a BFMTV. “Atentar contra los Juegos es atentar contra Francia”.

Se prevé que los más afectados por los incidentes sean los franceses que tenían previsto viajar en uno de los principales fines de semana de salida de las vacaciones de verano.

Varios partidos olímpicos, incluidos los de fútbol, tendrán lugar en localidades fuera de París, como Nantes y Burdeos, conectadas con París por importantes líneas ferroviarias.

De momento, nadie se ha atribuido la autoría de los ataques.