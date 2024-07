La història industrial centenària de Sagunt s’obri a la ciutadania amb imatges digitals

Des de la construcció dels mateixos Alts Forns a vaixells de càrrega del port del començament del segle XX o el sanatori i el seu material i les seues dependències. Aquestes són algunes de les imatges que la ciutadania de Sagunt ja pot veure després d’acabar-se la digitalització del fons gràfic de l’Arxiu Industrial.

Aquest fons forma part del treball dut a terme pel departament d’Arxiu Municipal de Sagunt que s’ha presentat aquesta setmana. La regidora d’Arxiu Municipal, Ana María Quesada, ha expressat que “tenim a disposició en la web de l’Ajuntament a partir d’aquest moment les fotos digitalitzades, les plaques digitalitzades que fins a aquest moment tenim en el departament d’Arxiu, a més que aniran eixint-ne d’altres a mesura que anem treballant en l’Arxiu Industrial, que ja saben que l’acabem de traslladar per a poder treballar millor”.

Així mateix, la regidora fa saber a la ciutadania que, si té documentació fotogràfica o d’un altre tipus a casa i volen aportar-la a l’Ajuntament, estan oberts a rebre-la.

Cal destacar que l’Arxiu Industrial està a punt d’acceptar la donació de la família San Bernardo, que també és un material que es posarà a la disposició de la ciutadania.

En la presentació es va comptar, a més de la presència de la regidora d’Arxiu, Ana María Quesada, també la de la presidenta de l’Associació Cultural de recreació històrica Aequor Nostrum, Isabel Ferrer, la vicepresidenta del Centre Arqueològic, Adela Graullera, la membre de Ludere et discere, María Pilar Ferriol, l’assessor de Cultura Clàssica del CEFIRE, Xavi Villaplana, i els tècnics del departament d’Arxiu. Els presents també formen part del Consell de Patrimoni de la Humanitat.

Les fotografies depositades en la Biblioteca Valenciana des del 2005 són al voltant de 40.000, de diferents mides, tant positius com negatius, en blanc i negre i en color, fetes entre els anys 40 i 80 del segle passat. Del total, n’hi ha digitalitzades una proporció reduïda, al voltant de 4.000, que són les que figuren en la web de l’Arxiu Municipal amb el seu inventari i permetran als ciutadans conéixer aspectes de la fàbrica, els edificis construïts i la vida social, així com persones tant relacionades amb la fàbrica com amb la població emergent.

Fa uns quants mesos, el departament va publicar en la web els inventaris del material digitalitzat, però s’ha volgut fer un pas més mostrant directament les imatges. D’aquesta manera, es pretén que la ciutadania conega l’existència d’aquest material i que el tinga al seu abast.

El març del 2021, l’Ajuntament de Sagunt va acceptar la cessió de l’Arxiu de la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt.