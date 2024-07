El juez Peinado rechaza que Pedro Sánchez declare por escrito y mantiene su testifical en la Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado, que desde hace tres meses investiga a Begoña Gómez, ha rechazado la petición del presidente del Gobierno de testificar el martes por escrito. El magistrado instructor confirma que su testifical será presencial el martes de la semana que viene y que se desplazará personalmente a la Moncloa para tomarle declaración sobre los negocios de su esposa.

El instructor de la causa decidió que citaría a Sánchez como testigo después de que Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar el pasado viernes 19 de julio. Citando de forma errónea algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Peinado explicó que por su condición de alto cargo la testifical podía celebrarse en su lugar de trabajo, pero que no se le permitiría declarar por escrito al entender que los hechos no tenían que ver con su cargo.

Ahora rechaza la petición que realizó Sánchez de poder contestar a sus preguntas en un formulario escrito. Confirma que, según su criterio, sus preguntas no tendrán que ver con su cargo de presidente del ejecutivo central, pero le insta a hacer cualquier revelación que sea necesaria y, solo entonces, cambiará el formato de la comparecencia si están relacionadas con su trabajo.

“Si el testigo cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de Justicia, tal y como manifiesta en su escrito, participando al Instructor hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, lo ponga de relieve en dicha declaración a fin de que se realice una nueva concerniente a esos hechos”, invita Juan Carlos Peinado.

El juez decidió llamar a declarar como testigo a Sánchez sin explicar claramente los motivos pero deslizando la posible existencia de un “tráfico de influencias en cadena” por parte de su esposa, dando a entender que Gómez podría haber usado el puesto de su marido y el palacio de la Moncloa para favorecer sus negocios.

En las últimas horas, la defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial que no tarde varios meses en resolver sus recursos y que ponga orden cuanto antes en la causa que dirige el juez Peinado. Otro de los imputados del caso, Juan Carlos Barrabés, ha recurrido también que su condición haya pasado de testigo a investigado después de comparecer por videoconferencia.