Vox anuncia que está negociando con el PP para entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Segovia. Así lo ha comunicado el partido de Santiago Abascal a través de una convocatoria de prensa prevista para este viernes a las 11 horas, en la que dice que Vox pretende “dar cuenta” de las negociaciones con el Ayuntamiento para un “acuerdo de gobierno” con el PP, que de momento gobierna en minoría.

En un principio se anunció que en la rueda de prensa se iba a presentar el acuerdo de gobierno e iba a estar el alcalde de Segovia, José Mazarías, junto a otros cargos municipales del PP y la portavoz de Vox, Esther Núñez. En la última convocatoria, ya de esta mañana, ya no figura el escudo del Ayuntamiento de Segovia -solo el de Vox- y tampoco enuncia la presencia de más concejales que los de Vox. De hecho, ya no hablan de presentar el acuerdo de gobierno, si no de explicar las “conversaciones” al respecto.

Este diario ha intentado contactar con el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Segovia para confirmar este pacto de gobierno y el teléfono figura como apagado.

El Grupo Municipal Socialista dará una rueda de prensa a las 10.30, porque ya tenía previsto dar una para abordar otras cuestiones de actualidad, que se han aplazado para abordar el pacto que se prevé que firmen PP y Vox. Segovia En Marcha -Podemos y Alianza Verde- han convocado a los medios a las 10.50 horas.