Sanz trata de contentar a Vox con acuerdos programáticos para esquivar así su entrada en el gobierno de Sevilla

Un balance asentado en dos pilares, rayano en el triunfalismo en lo tocante a la gestión propia y muy crítico con la etapa anterior, que es lo que vendría a explicar que no se hayan hecho más cosas hasta ahora. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha resumido sus primeros cien días en el cargo con un mensaje sin la más mínima autocrítica, achacando todos los problemas que han surgido al anterior gobierno socialista, incluido el amago de suspensión del Festival de Cine. “Trabajamos para recuperar nuestro futuro como ciudad”, ha resumido, y para este viaje no entra en sus previsiones contar como socio con Vox, formación a la que le invita a suscribir acuerdos programáticos pero no a ocupar sillones en su gobierno.

“A Vox nunca le he ofrecido entrar en el gobierno”, ha detallado Sanz, desmintiendo así la afirmación en este sentido de la portavoz del partido de ultraderecha, Cristina Peláez, según la cual el regidor le hizo esta propuesta. “A Vox le he ofrecido acuerdos programáticos, porque tenemos muchas ideas comunes”, pero nada de nada de tener mando en plaza en el Consistorio, algo que los de Santiago Abascal exigen. Y lo hacen conscientes de la importancia que juegan ahora sus tres concejales para la aprobación de los presupuestos, teniendo en cuenta que el PP no cuenta con mayoría absoluta.

“Conseguí lo que quería en las elecciones, que es una mayoría suficiente”, ha ahondado el regidor, que este lunes ha hecho balance por partida doble y calcado casi al pie de la letra, en una rueda de prensa y en un acto previo organizado por Radio Sevilla (Cadena SER). En ambos escenarios, y para esquivar la cuestión de la importancia de Vox para aprobar sus primeras cuentas, Sanz asegura que el presupuesto para 2024 va a estar “muy descargado de cuestiones ideológicas” y, en esa línea, lo ve “muy votable por cualquier otra fuerza política”.

“Sevilla está algo mejor”

El problema para el PP es que no tiene mucho margen de maniobra, ya que el resto de grupos municipales son PSOE y Podemos-IU, lo que le obliga a hilar muy fino si de verdad aspira a contar con un respaldo que, a la hora de la verdad, se antoja muy improbable. Así que a Sanz sólo le queda Vox, que como mínimo tendría que abstenerse para que cuajen unas cuentas cuyo primer borrador se tendrá en cuestión de días. La formación de ultraderecha está a día de hoy encastillada en que tiene que entrar en el gobierno local y que no quiere otro tipo de acuerdos, porque considera que ya firmó uno que luego no se cumplió para que Juan Manuel Moreno fuese presidente de la Junta de Andalucía.

Por lo que respecta al balance en sí de estos primeros cien días, Sanz considera que “Sevilla está algo mejor” que cuando accedió al cargo el pasado 17 de junio. Eso es gracias a que se están solucionando “problemas enquistados” por la “dejadez” de la etapa socialista, con ejemplos como que no actuó pese a que sabía que estaban mal el teatro Lope de Vega y el ficus de la Encarnación del que se desgajó una gran rama que “podía haber provocado una tragedia”. “Tenían los diagnósticos hechos, pero no hicieron nada”.

Festival de Cine y Emasesa, culpa del PSOE

Dentro de los “despropósitos” del periodo del PSOE, ha incluido que el Festival de Cine casi se suspende porque no se hicieron los deberes y por eso dimitió el director del certamen (que se fue al aceptar una oferta para encargarse de la Seminci de Valladolid) y hasta la subida de un 30% en dos años de la tarifa del agua, que empezará a aplicarse en 2024. En relación con Emasesa, lamenta que si los anteriores alcaldes (los socialistas Juan Espadas y Antonio Muñoz) “hubieran hecho su trabajo y hubieran sido responsables”, no habrían tenido las tarifas congeladas entre 2013 y 2020 (a partir de entonces se actualizó el IPC) y la empresa metropolitana no atravesaría ahora una situación económica delicada por el encarecimiento de costes asociados a la sequía.

En el capítulo de reproches también ha incluido que el PSOE se sacó de la manga la reclamación de la Ley de la Capitalidad “para confrontar con la Junta de Andalucía”, a la vez que llevaba dos años sin atender su requerimiento para adaptarse a la Ley de Grandes Capitales. Asimismo, ha reprochado que, pese a anunciar a bombo y platillo la ceremonia de los Grammy Latinos y la sede de la Agencia Espacial Española, no había ningún convenio firmado cuando llegó a la Alcaldía, de hecho en este último caso ha habido que solventar los reparos que han puesto los interventores del Ayuntamiento y el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Pago con tarjeta y móvil en Tussam

Por lo que respecta a la gestión propia, considera que Sevilla “está un poquito más limpia, pero queda mucho por hacer” pese a que cada día se llevan a cabo 358 actuaciones y tres “zafarranchos de limpieza”. Con los pisos turísticos sigue pensando que no caben más en el centro, pero insiste ahora en que “no hay posibilidades de controlarlos” hasta que el Gobierno andaluz saque una normativa que “permita toparlos”, una postura que contrasta con la que mantuvo en campaña electoral, cuando acusó al anterior regidor (Antonio Muñoz) de ser el responsable de conceder las licencias para estas viviendas.

En el capítulo de anuncios, la principal novedad ha sido que para finales de año se podrá pagar con tarjeta de crédito o con el móvil en los autobuses de Tussam o la retirada de las “farolas de carretera” de las calles Sierpes y Hernando Colón“, así como la modificación antes de 2024 de la ordenanza de seguridad ciudadana para evitar el desfase en las despedidas de soltero. ”Hemos puesto las bases para que Sevilla empiece a funcionar“, ha reiterado, equiparando la ciudad a un enfermo ”que necesita muchos cuidados para poder levantarse de la cama“. Cuando se dé ese paso, ”ya llegará el momento de empezar los grandes proyectos y de reclamar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central“, empezando por la SE-40 y la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto.