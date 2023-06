Aitana rompe con su adolescencia con un giro a lo Miley Cyrus

Se equivocó de letra y puso cara de espanto, pero no importó. Aitana Ocaña se ganó igualmente cruzar la pasarela en la gala 0 de OT 2017 gracias a su arrollador carisma. Quedó segunda, estuvo a punto de representar a España en Eurovisión y no tardó en lanzar su primer single, Teléfono. Seis años después, ha publicado dos álbumes de estudio, un libro, un documental sobre su primera gira, ha ganado un Premio Ondas, ha protagonizado una serie para Disney, ha prestado su voz a la banda sonora de tres películas, es coach de La Voz Kids en Antena 3 y sí, también tiene su propia colonia.

La catalana ha colaborado con artistas como Ptazeta, Morat, Danna Paola, Katy Perry, Lola Indigo, Sebastián Yatra, Pablo Alborán, David Bisbal y Nicki Nicole. Con Los Ángeles, anticipo de su próximo disco Alpha, inauguró hace un mes “una nueva era” tomando la electrónica por bandera. En los próximos meses actuará en los festivales O Son Do Camiño y el My Fest Cantabria Infinita. Pero antes, este miércoles lanza su nuevo single, Las Babys, en el que ha sampleado el mítico Saturday Night, dispuesta a convertirlo en la canción del verano. Con cambio de look incluido.

La primera vez que Aitana se presentó a OT tenía 17 años. Estaba de viaje de fin de curso en Mallorca y, pese a que cumplía los 18 un día después, cuando vieron su DNI le dijeron que no podía participar. Ya siendo mayor de edad volvió a probar suerte en Barcelona, donde sus versiones de When I was your men de Bruno Mars y Lips are movin de Meghan Trainor se ganaron el beneplácito de Pablo Wessling, la persona de la productora Gestmusic que le puso la ansiada pegatina y le dio la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. “No sé si juega a mi favor o en mi contra ser la benjamina, pero me siento bien”, reveló a Roberto Leal nerviosa en su primera entrevista dentro del concurso de TVE que prepara ahora su regreso en Amazon Prime Video.

No hizo falta más para dejar patente lo que daría de sí su estancia en el reality. “Aitana era una bola de fuego de carisma. No podías dejar de mirarla”, recuerda el periodista Juan Sanguino, autor del ensayo Apriétame más fuerte. El año en que Mónica Naranjo desató a un millón de chonis, maricas y marujas (Lengua de Trapo).

No puedo vivir sin ti junto a Cepeda, Issues, Chandelier y, sobre todo la emotiva Procuro olvidarte la encumbraron como la mejor concursante de la edición –con permiso de Amaia Romero–, que confirmó su ajustada medalla de plata. Pudo haber representado a España en Eurovisión con Lo malo junto a Ana Guerra, pero los fans del formato decidieron enviar la lánguida Tu canción de Amaia y Alfred García –obtuvieron el puesto 23–. Ellas, eso sí, fueron las que más sonaron en las discotecas aquel verano.

Sanguino opina que sus primeros pasos en la industria musical no se habrían visto demasiado afectados si hubiera participado en el certamen europeo, dentro de que ella misma ha reconocido que, a día de hoy, sigue sin sentirse “preparada” para acudir como candidata española. Bruno Sokolowicz, locutor de Los 40 Classic, opina que “en una carrera de fondo pasar o no por Eurovisión no es decisivo. Puede sumar, como con ABBA. Puede restar, como con Remedios Amaya. O puede ser irrelevante como Rosa López. La canción que lleves es lo determinante”. “Aitana no necesita presentarse ahora a un Benidorm Fest, pero si quiere, puede. Y a priori, nadie sabe qué tal le iría. Eso sí, tendría que ser con un potencial himno LTGBIQ+ lleno de brilli brilli”, propone Sanguino, sin embargo, no se imagina a la catalana viajando a Suecia el año que viene. “Estamos viviendo un momento en que Eurovisión es más popular que en los últimos 40–50 años, pero sigue considerándose una manera de revitalizar carreras. O vas de forma irónica como lo hicieron Rigoberta Bandini o Varry Brava, o no vas. Una Ana Mena, Pablo Alborán o Aitana, que son los top del pop actual no irían porque para ellos sería bajar un escalón”.

Convertir carisma en una “propuesta artística”

Ya sin el amparo y paraguas de OT, llegó el momento de entrar en el mercado discográfico. Teléfono fue su primer sencillo de la mano de Universal Music Spain, sello al que continúa ligada. Aquella fue la primera canción que dio a conocer del que sería su primer disco Spoiler (2018); en el que se incluyeron una amalgama de temas de distintos estilos. Las baladas Vas a quedarte y Con la miel en los labios fueron los títulos más destacados.

“Su mayor caché en la industria cuando salió de OT es que le caía bien a todo el mundo. Aitana tiene un encanto muy natural. Su proyecto musical consistía en convertir ese encanto en una propuesta artística”, sostiene el periodista. “Al principio de su carrera daba la sensación de que le seguían poniendo canciones de estilo random como en OT en plan: 'A ver este traje y ahora este chándal, pruébate este vestido', sin conectar demasiado con lo que quería transmitir como artista. Si es que alguien lo sabe a los 18 años”, suma Sokolowicz.

En noviembre de 2018 acudió a la gala de los Premios Grammy Latinos para presentar la actuación de Bad Bunny junto a Lele Pons, con quien grabó una remezcla de Teléfono. En 2019 comenzó su primera gira en solitario, Play Tour Aitana, de la que se grabó hasta un documental. En ella logró ser la primera concursante femenina de OT en agotar entradas en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Pandemia mediante, en la que colaboró con David Bisbal en el tema Si tú la quieres y Más de lo que aposté con Morat, siguió publicando canciones con otros artistas como Tu foto del DNI con su amigo de la infancia Marmi y un homenaje al Corazón partío de Alejandro Sanz con Sebastián Yatra. Pero con su segundo álbum, 11 razones, que llegó en diciembre de 2020, dio un giro enmarcándose en el pop rock junto a nombres como Natalia Lacunza, Beret y Pole.

“Está claro que necesitaba sonidos y estéticas un poco más traviesas para conectar con adolescentes que están buscando sus referentes en plena crisis identitaria de la pubertad. Así que una pandilla con la que monta una banda punk–rock que ensaya en la habitación, las guitarras eléctricas, los tatuajes y un novio de pelo largo con el que rompe para encontrar a otro que finalmente la valora más... Suena a algo creíble, acorde a su edad, experiencia y lo que están viviendo o a punto de vivir sus miles de seguidoras”, explica el locutor de radio.

Su talento la llevó igualmente al escenario de los Premios Goya 2021, en los que brilló con su versión de Happy days are here again de Barbra Streisand. También publicó su canción más feminista, Ni una más, en la que reivindicó que las mujeres puedan salir de fiesta y regresar a casa sin tener que temer que ningún hombre abuse de ellas. Si la frase “soy león que se comió las mariposas” de Lo malo apareció en numerosas pancartas del 8M de 2018, el “que ni una más deba permanecer callada” de su balada posterior se leería en las de tres años después.

A finales de ese mes de julio comenzó su segunda gira, 11 Razones Tour, y cerró el año con más hits como Mon Amour junto a Zzoilo y Berlín; y el Premio Ondas en la categoría Fenómeno musical del año ex aequo con el también ex concursante de OT Pablo López. 2022 sumó más conciertos; éxitos como En el coche, Mariposas con Sangiovanni y Quieres con Emilia y Ptazeta; además de su debut como actriz.

De 'Chica Disney' a 'Alpha' en apenas unos meses

Diciembre de 2022 acogió el estreno en Disney+ de La última, la serie que Aitana protagonizó junto a Miguel Bernardeu, relatando una historia de amor entre una aspirante a cantante y un boxeador. Un producto blanco y familiar pensado para los fans de ambos dirigido por Eduard Cortés; que habló sobre sueños, ambición y dinero con clara voluntad aspiracional. Además, permitió que la catalana sumara una nueva batería de canciones a su discografía. La triunfita reconoció en una entrevista con verTele previa a su estreno que había “tenido ganas desde hace tiempo de probar en el mundo de la interpretación”. “Tenía cierta incertidumbre antes de empezar a rodar”, señaló hablando de sus dudas iniciales sobre el proyecto, ya que sintió: “No tenía necesidad de meterme en estos embolados”.

La última implicó su debut como actriz, aunque para entonces sí había apostado por compaginar su carrera musical con la televisión, como asesora y posteriormente coach de La Voz Kids –que actualmente su octava temporada en Antena 3–. “Para una artista mainstream sonar en la radio y salir por la televisión cuenta. No es obligatorio ni el camino de todas, pero es una opción. A Rosalía no le ha hecho falta trabajar en un talent show, pero Aitana es actriz además de cantante; así que interpretar diferentes papeles ante las cámaras o encima de escenarios le dará más tablas”.

Entre medias le ha dado igualmente tiempo para convertirse en carne de memes tras sorprender con su forma de hablar en una entrevista de promoción con acento latino. Hay hasta quien ha alterado el audio de una actuación suya de 2019 en Barcelona cambiando el audio por el himno falangista Cara al sol.

Cuatro meses después del estreno de la serie de Disney, Aitana anunció su nuevo proyecto musical, titulada Alpha que, según aseguró: “No es solo un álbum”. Desde su primer teaser puso de manifiesto que la artista iba a dejar atrás el sonido pop que la había caracterizado en sus trabajos previos para lanzarse a la electrónica y el house. El 30 de marzo se materializó su primer tema, Los Ángeles, cuyo videoclip mostró a una Aitana más sexual que nunca besándose con chicas y chicos, y un llamativo corte de pelo. “Que estas ganas no se van. Cuanto más me comes más me gusta”, clama su estribillo.

La catalana presentó la canción en una fiesta en la que se la vio ejercer de DJ, faceta desconocida hasta ahora y que denota que la cantante busca dar otro paso más allá, con una imagen más oscura y madura alejada de la prácticamente adolescente que entró en la Academia y su posterior idilio como 'chica Disney'. Una estrategia que recuerda al momento en el que Miley Cyrus dio un golpe encima de la mesa –visual y musical– para dejar atrás a Hannah Montana. “Siempre hay que dar algún volantazo para quitarse de encima una etiqueta que se te haya quedado demasiado como la de niña buenita de Disney”, opina Sokolowicz.

Sanguino considera que aun así: “No ha roto tanto con su imagen. Puede hacer un videoclip o una sesión de fotos más oscuras y menos infantiles. Pero si la escuchas hablar sigue siendo la misma”. El periodista define como “curioso” su caso porque la evolución de Aitana de “estrella del pop y chica Disney a adulta DJ que habla de sexo y estar cachonda” ha precisado de únicamente cinco meses, siendo algo que antes ocurría “a lo largo de varios años”. Y señala como ejemplos los siete años que pasaron entre que Miley Cyrus interpretaba a Hannah Montana y salió subida en una bola de discoteca cantando Breaking Ball, o los cinco años que transcurrieron entre que Britney Spears participó en The Mickey Mouse Club y lanzó su primer álbum, Baby One More Time.

¿Y ahora qué? Todavía no hay fecha confirmada del lanzamiento del disco Alpha. Este miércoles ve la luz su segunda canción Las Babys y, por lo pronto, tiene confirmada su presencia en el festival O Son Do Camiño en Santiago de Compostela y My Fest Cantabria Infinita en Santader; junto a nombres como Bizarrap, Tokischa, The Kooks, Eladio Carrión y Nicki Nicole.

Para el locutor de Los 40 Classic, que una artista mainstream como ella se sume a estos eventos es “un win win [trato en el que todos sacan partido], ella gana prestigio y estos festivales, el tirón mediático y comercial de una cantante más famosa que la media de artistas del cartel”. Ahora bien, de cara al futuro, opina que lo que va a ser fundamental es que Aitana “pueda elegir de acuerdo a sus gustos, qué cantar, cómo, qué vestir, qué anunciar y qué no anunciar”. En resumen, “que vaya exteriorizando cada vez más su criterio, sus valores, su personalidad; su voz propia”.