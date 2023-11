María Peláe y su “paso al frente” por el flamenco en el Benidorm Fest: “Cuando la inquina va contra un género tiene mucho de historia y hasta andalufobia”

Cuando Blanca Paloma no obtuvo el resultado esperado en Eurovisión 2023 con su propuesta de raíz, fueron muchos los que señalaron al flamenco y se aventuraron a asegurar que nunca va a funcionar en el certamen. Una sentencia, y un juicio, que han sido motivadores para María Peláe, que llega al Benidorm Fest 2024 dispuesta a reivindicar un género “que está siempre en el punto de mira”.

La cantautora malagueña es una de las 16 artistas seleccionadas para participar en la tercera edición del festival de TVE, de la que saldrá nuestro representante en Malmö 2024. Destaca, de hecho, como cabeza de un cartel que se presentó este sábado 11 de noviembre en Sevilla con presencia de verTele, en el marco de los Latin Grammy, y donde pudimos compartir con ella las primeras impresiones de una candidatura con la que intentará sorprender y “volar cabezas”.

Tras vivir su primera experiencia televisiva en Tu cara me suena, María Peláe da “un paso al frente” y se presenta al Benidorm Fest 2024, dice, en el momento oportuno: “Tenía que ser el momento y la canción, y lo es”. Lo hace impulsada, en parte, por los comentarios que se escucharon el pasado mes de mayo cuando EaEa firmó un puesto 17 en Liverpool: “Lo que pasó fue una actuación impecable, maravillosa, y muchos años hemos llevado pop, folk y cuarenta mil estilos más y la culpa nunca ha sido ni del pop, ni del folk”, defiende.

Profundizando en este debate, la cantante opina que “hay muchas connotaciones detrás por las que parece que el flamenco siempre está en el punto de mira”, y apunta: “Ese momento de guerrilla no lo entiendo y sobre todo cuando la inquina va contra un género, creo que eso tiene mucho de historia o incluso de andalufobia en algunos casos”.

Sobre el tema con el que participará en el festival de TVE, que se presentará junto a los de los demás candidatos el próximo 14 de diciembre, sólo da una pista: “No me quedo nada dentro”. “Cuando tuve la canción hecha no hubo dudas porque es un tema con el que siento que voy a estar a gusto, haciendo y diciendo lo que voy a hacer y decir”, zanja. Tampoco tiene dudas respecto a lo que va a plantear sobre el escenario: “Lo que intento siempre es romper. Se espera siempre la sorpresa y vamos a intentarlo, sin perder la esencia”.

¿Por qué has decidido presentarte al Benidorm Fest 2024?

Era algo que venía macerándose desde hace tiempo. Venía pensando qué hacer, si presentarme o no, y precisamente por el respeto que le tengo al Benidorm Fest y a Eurovisión decía que tenía que ser el momento y la canción. Me había mantenido siempre en un plano más de compositora, como cuando hicimos Arde y Nadie se salva [para las preselecciones de 2018 y 2019 en OT], pero para ser yo la que dé el 'cante p'alante' tenía que ser el momento y la canción, y creo que ahora lo es.

¿Tuviste dudas?

Cuando tuve la canción hecha no hubo dudas porque es un tema con el que siento que voy a estar a gusto, haciendo y diciendo lo que voy a hacer y decir.

¿Has compuesto esta canción para el Benidorm Fest o pensaste a posteriori que podía encajar?

No. Cuando estás metida en el estudio componiendo haces canciones, y cuando acabamos la canción pensamos '¿te imaginas?'. Y de un '¿te imaginas?' a cuando me llamaron [para decirle que sí], pues imagínate...

Cualquier flamenco puro me rebatiría si dijera que yo lo que hago es flamenco María Peláe

¿Habrá flamenco en esa canción?

Yo es soy flamenca en los andares y haciendo un potaje [ríe], pero más que un género concreto creo que todos somos híbridos siempre. Cualquier flamenco puro me rebatiría si dijera que yo lo que hago es flamenco. De hecho, es una conversación que he tenido con un compañero cantaor, porque entiendo la postura de los cantaores y cantaoras que dicen 'hay que ver, que os llamen flamenco a vosotros...'. Pero es verdad que para quien no está acostumbrado a escuchar flamenco, en el momento que ve que tienes un poco de deje se entiende que desde el otro lado encasillen algo que para los flamencos no lo es. Es una conversación bonita de tener en un país tan híbrido.

¿Te da miedo recibir críticas por el estilo y que no consigas ganar el Benidorm Fest después del resultado de Blanca Paloma?

Otro de los motivos por los que dije que este era el año, es precisamente porque leía mucho lo de 'hay que ver lo que pasó con Blanca Paloma...'. Lo que pasó fue una actuación impecable, maravillosa, y muchos años hemos llevado pop, folk y cuarenta mil estilos más y la culpa [de un mal resultado] nunca ha sido ni del pop, ni del folk. Ahora la culpa es del flamenco. Creo que hay muchas connotaciones detrás por las que parece que siempre está en el punto de mira, por atajos históricos que tenemos detrás o directamente por el acento, que se liga el andaluz al flamenco y yo a los mejores flamencos los he encontrado en Barcelona o Extremadura.

Precisamente eso me hizo dar un paso al frente y decir 'si esto es un festival en el que se muestran las diferentes músicas de este país, ¿por qué tiene que ser un 'pero' que seas flamenca?'. También puede decirse que soy cantautora con tintes de copla. Si titulamos así, sin la palabra flamenco, no tendríamos esta conversación.

¿De qué habla tu canción para el festival?

Mucho no puedo decir, pero sí digo que no me quedo nada dentro.

¿Haces algún tipo de trabajo para ser consciente de que una mala crítica no es la totalidad, aunque haga más ruido que los halagos?

Sí. De hecho, lo que me he planteado junto a mi psicóloga es intentar hacerlo lo mejor que pueda y sepa, con todo el cariño del mundo, y ya las críticas... Yo, de hecho, suelo opinar mucho como los eurofans, que son personas muy melómanas, que saben muchísimo de música, y he descubierto artistas que son gloria bendita por sus hilos y conversaciones en redes sociales. Dentro de eso, todas las opiniones son respetables mientras haya respeto.

¿Cómo has visto la reacción del público a tu candidatura?

Por ahora, lo que he podido ver es que hay un gran porcentaje que se lo ha tomado con cariño y con eso ya estoy contenta. Pero ya no por el Benidorm Fest, sino porque si te dedicas a la música y llevas tantos años dando bandazos, que de repente algo que haces con todo el cariño del mundo se reciba tan bien y con ese feedback...

¿Esperabas ese calor?

Estoy como una niña chica y expectante porque para mí esto es muy nuevo. No es lo mismo que componer una canción y estar detrás pensando si a la gente le va a gustar o no la letra. Lo estoy recibiendo todo como una niña, ni esperaba ni dejaba de esperar... estoy disfrutándolo.

El objetivo es que el público no espere mucho lo que va a ver, aunque sí sea muy yo todo María Peláe

Con tu experiencia en 'Tu cara me suena', donde estuviste defendiendo números musicales durante tantas galas en prime time, ¿cómo vas a trabajar tu propuesta para trasladarla a otro escenario televisivo como el del Benidorm Fest?

Pues como empiezo todo lo que hago de un tiempo a esta parte: con mi pareja y productora de todo mi disco, que es Alba Reig. Nos sentamos, nos echamos un vinito y decimos 'a ver por dónde llevamos esto y cómo podemos romper cabezas'. De hecho, esa es una de las cosas que tenemos como objetivo, que no se esperen mucho lo que van a ver aunque sí sea muy yo todo. Hay que aprovechar que estamos ahí para hacer algo muy guapo.

¿En lo estético y lo escénico vas a seguir tu trayectoria, vas a romper mucho con tu estilo o no?

Claro. De hecho, lo que intento siempre es romper. Se espera siempre la sorpresa y vamos a intentarlo, sin perder la esencia.

¿Eres muy exigente? ¿Te preocupa la competición?

Soy exigente para conmigo misma, soy muy Aries en eso. Soy cuadriculada y muchas veces no me permito disfrutar de las cosas por lo exigente que soy. En Tu cara me suena pasó todo el programa y pensé que me habría gustado volver a empezar y disfrutar algunas cosas. Pero bueno, en casa estoy bien aconsejada en ese sentido, que se han vivido muchas situaciones así. Cuando tienes sentido de la responsabilidad y respeto al público, hay una parte en la que el disfrutar viene a veces.

¿No debería ser al revés? Si no disfrutas tú...

Sí, pero la cosa del disfrute... Vale más que estés concentrada y lo hagas bien, sobre todo a la hora de emocionar. Cuando las cosas las has ensayado mucho, las has trabajado y estás segura de todo lo que haces, va a haber un punto en que claro que vas a emocionar. Pero la responsabilidad y el disfrute hay veces que chocan. Hay conciertos que los he disfrutado a los tres días. Hay cosas ahí que si salgo sin haber ensayado y sólo por disfrutar, creo que es una falta de respeto a un público que esperan ver algo que esté a la altura de lo que es.

En Benidorm Fest, ir a Eurovisión no es el único premio y Vicco lo ha demostrado. ¿Eres consciente de que puedes ir a Eurovisión, pero también que no vayas?

Claro, por eso lo primero que nos hemos planteado es presentar algo que sea bueno, bonito y que el mensaje y lo que se quiere decir llegue a los corazoncitos. Si encima se queda ahí un puño, mejor.

En 'Tu cara me suena' imitaste a Barbara Pravi con 'Voilá', que es una de las actuaciones eurovisivas más recordadas de los últimos años por la canción y la puesta en escena. ¿Te imaginas preparando algo tan milimetrado como esa actuación? ¿Puede haber alguna pista ahí?

No porque somos muy diferentes. Me encantó su puesta en escena, es un claro caso de menos es más, siendo mucho por el trabajo de iluminación. Pero si se consigue la emocionalidad y lo que se consiguió con esa actuación, llevándolo a lo que nosotros planteamos, ojalá... De hecho, le escribí un mensaje hace no mucho en mi francés, y me respondió en castellano. Me dijo que ella también me seguía a mí, que le encantaba y que ojalá coincidiéramos pronto. ¡Pero no sé cómo vamos a hablar las dos! [ríe].

Hablando ahora de los idiomas, y de que quieres que el mensaje de tu canción cale y llegue a los corazones, ¿te has planteado en algún momento incluir el inglés por llegar a más público en caso de que llegues a Eurovisión?

Cuando he cantado en inglés ha sido porque me han vestido de Madonna en Tu cara me suena [ríe], que parecía la Tita Antonia con toda la cara de flamenca que tengo. En canciones mías cuando he metido el inglés ha sido con toque humorístico, aunque sí entiendo que es algo que a la hora de hablar y de defenderme debería trabajar. Más para fuera del escenario que en la canción, que eso dejaría de ser yo.

¿Puedes avanzar algo más sobre el mensaje de tu canción?

Lo que puedo decir es que me quiero quedar tranquila cuando lo suelte. ¡No me dejan decir más!

Has contado que para preparar tus propuestas te sientas con Alba y te tomas un vinito. ¿Qué importancia ha tenido ella en los pasos que das en tu carrera, a la hora de lanzarte a la piscina con proyectos como el de presentarte al Benidorm Fest?

Ella es la mitad del equipo y para mí es superimportante su opinión y perspectiva. Yo vengo de la canción de autor, y cuando empecé a trabajar con ella, que viene de una girlband (Sweet California) y tiene una versión muy internacional en general, fue la que empezó a vestir las canciones de otra manera. Dentro de eso yo me he sentido más yo que nunca. En el caso de este tema, el del Benidorm Fest, está también producido por ella.

¿Conocías a alguno de tus nuevos compañeros en el Benidorm Fest antes de llegar aquí?

Con Jorge González coincidí la primera vez que fui a Tu cara me suena de invitada. Me hizo una radiografía de lo que me iba a pasar después [ríe]. Con Yoly Saa jugué un partido de fútbol, ¡estoy cayendo ahora! Con varios había coincidido y con otros no. Estaba un poco preocupada por ser tanta gente en una cosa como esta, pero hay una energía muy bonita y estoy mucho más tranquila.

¿Hay alguien a quien no conocieras y hayas seguido ya en Spotify?

Busqué a St. Pedro. Justo unos días antes lo descubrí por el Instagram de un amigo y pensé 'qué bonito canta este muchacho'. Hasta ayer [por el sábado, día de la presentación] no relacioné la cara con la canción. ¡Era él!

Si haces algo aflamencado y encima eres andaluz, te salen con lo de 'Andalucía no representa a España' María Peláe

Has coincidido con Blanca Paloma. ¿Habéis podido hablar?

Coincidimos en la presentación y tenía muchas ganas. Me contó que ya habíamos coincidido hace muchos años en una noche de San Juan pero no me acordaba, ¡me estaría mojando los pies! [ríe] Fue muy bonito vernos. ¡Además yo llevaba un chaleco que ella vio unos días antes y estuvo a punto de ponerse! Nos seguíamos en Instagram y nos habíamos escrito alguna vez. De hecho, cuando el año pasado hizo esa actuación tan maravillosa le escribí para darle la enhorabuena. Y cuando en Eurovisión no obtuvo el puesto que se esperaba, en Twitter la lie un poquito y me escribió también por privado.

¿Por qué crees que se señala particularmente al flamenco? Porque como has dicho, en otras ocasiones no se ha señalado al género cuando no se han obtenido los resultados...

Está en el punto de mira siempre. Parece que es un 'a ver si lo aceptamos o no lo aceptamos', y es un debate que estaría bien tener para que no sólo sea mi perspectiva. Yo creo que hay muchas cosas que influyen ahí, muchas cosas del pasado, con qué se relaciona al flamenco... ya si haces algo aflamencado y encima eres andaluz te salen con lo de 'Andalucía no representa a España'. Aquí [Benidorm Fest] se presentan varias opciones y la gente elige. Ese momento de guerrilla no lo entiendo y sobre todo cuando la inquina va contra un género creo que eso tiene mucho de historia o incluso de andalufobia en algunos casos. Muchas veces hablan de caspa... ¡ponte Que vengan a por mí a ver si hay caspa ahí!

¿Vas a tener que contenerte para no responder a las críticas que puedan surgir?

Tengo que contener a mi madre [ríe], ¡esa es la peligrosa! Le he dicho que cuando empiece todo esto lo mismo la gente dice cosas no muy bonitas, que no se meta. Le he pedido a mi padre que controle a la hacker [ríe].

¿Os parecéis mucho?

Conforme pasan los años nos vamos pareciendo más en todo, ¡me ha pegado todas las cosas! De hecho, de mi casa soy la callada. Siempre he sido la que le han dado vergüenza las cosas.

¿Y en qué momento te abriste?

En una fiesta en familia como mucho tocaba el cajón. ¿Cantar? ¡Ni de coña! Fue porque quería componer, me salió hacer un concierto en un bareto de Málaga y en el escenario me sentí menos tímida. Esto es otra cosa, es lo bonito del arte: que puede hacerte ser otra persona o ser más tú todavía.

¿Eres seguidora de Eurovisión? ¿Tienes alguna canción favorita?

El otro día lo hablaba con Alba, y la verdad es que normalmente hemos estado muy de acuerdo con la gente que ha ido ganando, creo que han sido canciones y propuestas muy buenas. Y sí, siempre he sido la típica de quedar para tomar una cerveza y ver el festival.