VÍDEO | Todas las mentiras de Ayuso sobre el fraude fiscal de su pareja

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, asumió ante la Fiscalía el pasado 2 de febrero que había defraudado impuestos en un escrito donde se comprometía a pagar más de medio millón de euros y proponía una condena de ocho meses de cárcel, siempre que no implicase su entrada en prisión. La confesión, firmada una semana antes de que el Ministerio Público presentara su denuncia en el juzgado, desmonta un mes y medio de mentiras y propaganda de la presidenta regional, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

13.03.2024. “Mi pareja está sufriendo una inspección salvaje”. Fue la primera reacción de la presidenta regional un día después de la primera revelación de elDiario.es sobre el fraude fiscal de su pareja que había denunciado la Fiscalía. Lo cierto es que la Agencia Tributaria le abrió una inspección al considerar “sumamente llamativo” que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones —hasta los 2,3 millones— y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019.

13.03.2024. “Y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”. En realidad, González Amador intentó remediar su engaño de 2020 y 2021 a Hacienda ingresando a las arcas públicas las cantidades adeudadas en 2022, cuando ya era investigado. Ese dinero, que la pareja de Ayuso pagó sin que nadie se lo pidiera, es lo que explica esa supuesta “deuda” de Hacienda de la que presume la presidenta. Cuando González Amador comprobó que no iba a conseguir aminorar el castigo, solicitó la devolución. De ahí salen los “casi 600.000 euros”. El equipo de Ayuso volvió a la carga con este argumento hace unos días.

21.03.2024. “Llevo viviendo 20 años de alquiler. Yo no tengo ningún piso”. Según la declaración de bienes de Ayuso, la presidenta madrileña sí que tiene una vivienda en nuda propiedad con un valor catastral de 140.547 euros adquirida en 2011. Además, reside junto a su pareja en un piso de un millón de euros que él compró tras defraudar a Hacienda. A ese piso se añade un ático justo encima del que también disfrutan ambos y que está a nombre de una sociedad del abogado del empresario: en total, son más de 360 metros cuadrados que cuestan al menos 2,8 millones de euros.

21.03.2024. “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”. Ayuso hizo suyas las alegaciones, todas falsas, difundidas por su jefe de gabinete contra profesionales de elDiario.es y El País. La realidad es que sólo hubo un periodista de elDiario.es que se acercó a esa vivienda en el marco de su labor informativa y no pasó del portal.

04.04.2024 “Una trama se fabrica con dos de pipas y si quieren le hago una trama ahora mismo”. Tras descarrilar en pocas horas la defensa inicial que hizo de su pareja, Ayuso enarboló la estrategia del ataque a las instituciones. En realidad, fraudes como el de González Amador no son tan habituales: menos del 1% de los contribuyentes investigados por Hacienda acaban denunciados ante la Justicia como él. Eso sólo ocurre con los casos más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal.

10.04.2024. “¿Ático de lujo? Hay que morirse de la risa con ustedes”. “Todo es falso, van a tener que disculparse”. Los 2,8 millones de euros a precio de mercado que costarían los dos pisos de los que hace uso no alcanzan la consideración de lo lujoso para Ayuso. Se trata de dos viviendas ubicadas en Chamberí, uno de los distritos más codiciados de la capital y que suman entre ambos más de 380 metros cuadrados.

11.04.2024. “La próxima vez que me busque una pareja les pediré consulta. No sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa”. Otra de las estrategias de Ayuso han sido las apelaciones a su vida privada o el respeto a la intimidad. En realidad, su pareja sólo ha empezado a copar la actualidad tras trascender la existencia de una denuncia de la Fiscalía contra él por delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

17.04.2024. “Yo no mentí. Tenía razón y todo lo que está pasando obedece a una cacería política”. La citada confesión de González Amador ha desmontado un mes y medio de mentiras y propaganda de la propia Ayuso, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid que ella preside. De hecho, a diferencia de lo que recogían las noticias falsas publicadas por varios medios, a los que Miguel Ángel Rodríguez contó que la iniciativa del acuerdo con la Fiscalía había partido del fiscal del caso y que eran sus superiores quienes intentaban frenar el pacto, la propuesta surgió de la defensa del empresario.