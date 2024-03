Informe sobre las dos viviendas de lujo que disfruta Ayuso: el piso que reconoce y el ático que no niega

“Estoy harta de pagar el alquiler y me hace ilusión comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad autónoma con el precio de los pisos por las nubes, hizo la anterior declaración en junio de 2022. Aproximadamente un año después, Ayuso dejó de pagar alquiler y tampoco se compró una casa. Pero empezó a disfrutar de dos. En Chamberí concretamente, uno de los distritos más codiciados de la capital. De su mudanza dieron cuenta algunos medios, que especularon con las cifras de lo que había costado el piso a la presidenta y su novio, Alberto González Amador, acusado ahora de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsificación documental.

elDiario.es desveló el pasado miércoles que la pareja ha ampliado su residencia al piso de arriba, un ático con un amplia terraza que luce bandera de España. Entre los dos pisos suman más de 380 metros cuadrados en el centro de Madrid. ¿De quién es el ático que utiliza también la pareja? ¿Pagan un alquiler por él? ¿Cuánto han costados esos pisos? Estas son algunas de las preguntas sin responder después de que una querella de la Fiscalía haya revelado que la pareja de Ayuso defraudó a Hacienda más de 350.000 euros con una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

¿De quién es el piso en el que reconoce vivir la presidenta y cuánto cuesta?

El piso del que hablaron algunos medios hace meses, y en el que reconoce vivir Isabel Díaz Ayuso, está a nombre de Alberto González Amador. Fue escriturado en julio de 2022, al mes siguiente de que la presidenta declarara que le hacía ilusión comprarse una vivienda. Hacía más de un año que se conocía su relación con el empresario, al que las revistas llamaban “técnico sanitario”, si bien no está claro cuándo empezaron a salir.

Sobre el piso reconocido por Ayuso pesa una hipoteca de 500.000 euros. La vivienda está tasada a efectos hipotecarios en 837.893,61 euros, pero su precio de mercado es de 1,19 millones de euros, según la web Idealista. “No es un piso de un millón”, dijo hace unos días Isabel Díaz Ayuso sobre la vivienda.

Cuando lo adquirió, González Amador venía de una buena racha en los negocios. En 2020 ganó casi dos millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas para la compra-venta de mascarillas en pandemia. En ese ejercicio y en el siguiente habría defraudado a la Hacienda Pública 350.951 euros.

La inscripción en el Registro de la Propiedad llegó muchos meses después de la escrituración del piso, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 en las que Ayuso arrasó. El inmueble no se inscribió hasta julio de ese año. Y solo dos días después, se adquirió el ático a nombre de la sociedad que administra el abogado de González Amador y del que también disfruta la pareja.

¿Quién es el dueño del ático de lujo del que también disfruta la pareja?

Durante la elaboración de la exclusiva sobre la querella contra González Amador, elDiario.es descubrió que la pareja tenía una segunda vivienda. Justo encima. El piso que había comprado el empresario es un sexto, pero el séptimo, uno de los áticos del edificio, también está a su disposición por razones que se desconocen.

Este ático de lujo está a nombre de una sociedad llamada Babia Capital SL que administra el abogado que representó a Alberto González Amador durante la inspección fiscal que ha derivado en una querella de la Fiscalía. La empresa escrituró la compra de esa vivienda el 21 de julio de 2023, en fechas próximas a que la pareja se mudara al piso de abajo. Sobre el inmueble no pesa ninguna hipoteca, lo que apunta a que se pagó al contado.

El abogado que administra Babia Capital SL es Javier Luis Gómez Fidalgo, un experto fiscalista muy conocido en León. Es la persona que Alberto González Amador designó el 1 de junio de 2022 como representante ante la Agencia Tributaria tras la notificación, unas semanas antes, del inicio de una inspección fiscal a su empresa Maxwell Cremona, relativa al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2020, que luego se ampliaría a 2021.

¿Paga la pareja esta segunda vivienda o es gratis?

Se desconoce. Este periódico se puso en contacto con el abogado que administra Babia Capital, Javier Gómez Fidalgo, el pasado lunes, antes de publicar la primera información. Todavía no ha obtenido respuesta. Por su parte, el gabinete de la presidenta dice desconocer el asunto del ático, aunque no lo niega. Solo añade que Díaz Ayuso no paga un alquiler por esa ni por ninguna otra vivienda. El precio de mercado del ático puede rondar los 1,6 millones de euros.

En el caso de que Alberto González o Isabel Díaz Ayuso tuvieran algún tipo de vinculación con Babia Capital, tendrían que estar pagando un alquiler a la sociedad a precios de mercado para no incurrir en una irregularidad fiscal, según la normativa tributaria.

Aunque hay pocas viviendas de esas características en esa zona, un alquiler de un piso así no baja de los 3.000 euros mensuales. Si Díaz Ayuso y su novio no tuvieran vinculación con la empresa propietaria, lo normal sería que pagaran un alquiler a cambio, como cualquier ciudadano. Aunque esa empresa también podría cederles el uso gratuito de esa vivienda. En ese caso, como explica un fiscalista, tendrían que tributar por ello como una renta en el IRPF.

¿Cómo son el piso que compró Alberto González y el ático de lujo?

En el límite de Chamberí con Moncloa, en una calle tranquila, sin apenas comercios, viven desde hace meses Alberto González e Isabel Díaz Ayuso. El ático de lujo tiene una superficie bruta construida de 176 metros cuadrados. Se divide en 155 metros de vivienda y otros 21 metros de elementos comunes, según el Catastro.

Esta vivienda adicional de Ayuso tiene cinco dormitorios –tres iguales, uno mayor y otro “de servicio”–, un cuarto de baño principal y uno menor, dos vestíbulos –uno principal y otro de menor tamaño– y una amplia terraza en la que la presidenta madrileña y el presunto defraudador han colocado una bandera de España visible desde la calle.

Justo debajo, la casa adquirida por González Amador tiene, de acuerdo con los datos del Catastro, 186 metros cuadrados y otros 25 de zonas comunes. En este caso, y siempre según la nota del Registro, la distribución es similar, pero sin la terraza. En total, la pareja dispone para su disfrute de 387 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Madrid con un valor total aproximado de 2,8 millones de euros entre ambas viviendas. El empresario también compró una plaza de garaje en el edificio.

¿Por qué la información del ático en el Registro no era correcta?

Cuando elDiario.es solicitó la nota simple del ático, el Registro de la Propiedad número 26 de Madrid, donde figura inscrito, remitió a esta redacción un documento en el que señalaba que Babia Capital –la sociedad del abogado de González Amador– solo tenía un 1% de la vivienda, sin especificar a quién pertenecía el 99% restante. Más tarde se explicó desde el Registro que se trató de un “error informático”. “Tras comprobar la finca, hemos visto que tiene el pleno dominio de dicha finca la sociedad”, precisó la misma fuente del Registro. Se trata de un error muy inusual.

–––––

