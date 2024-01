TVE desvela el abrumador televoto a Mantra, que rebate las “conspiraciones”: “Ojalá tuviéramos tanto dinero”

TVE ha celebrado este miércoles la rueda de prensa de los no clasificados a la gran final del Benidorm Fest 2024. Tras la primera semifinal que emitió este martes La 1, en la que Nebulossa, Angy, Sofía Coll y Miss Caffeina recibieron el mayor apoyo en la suma de público, jurado demoscópico y jurado profesional, Mantra, Lérica, Noan y Quique Niza se quedaron apeados de la competición y, por tanto, del billete a Eurovisión 2024. El grupo Mantra, de hecho, quedó eliminado a pesar de haber arrasado en el televoto con un porcentaje que la cadena ha hecho público ante los medios.

RTVE ha desvelado el número total de votos que se recibieron a través de sms y llamadas telefónicas: 12.275. De ellos, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la pública, ha explicado que Mantra fueron los que más apoyo recibieron con un total de 7.020 votos, lo que representa el 57% del total. Unas abrumadoras cifras a las que los integrantes del grupo han reaccionado tras la rueda de prensa en palabras a un grupo reducido de medios entre los que se encontraba verTele.

“Estamos en shock, sinceramente. Lo bonito que te puede pasar como artista es que a la gente le guste lo que haces. No nos esperábamos para nada lo que ocurrió ayer, pero estamos orgullosos de nuestra actuación”, ha dicho satisfecho Charly Weinberg antes de que el trío respondiese a las teorías de algunos espectadores que aludían a una supuesta “compra de votos” por parte del grupo.

Mantra rebate las conspiraciones

“Ojalá tuviéramos tanto dinero”, ha añadido el cantante. “A mí me gustan mucho las teorías de la conspiración. También hubo una hace unos días, que se hizo un hilo viral, en la que decían que el jurado estaba 'tongado' y hemos sido últimos. Nosotros somos artistas independientes y creo que nadie tiene la estructura para hacer eso. Es completamente inviable a ese volumen”, ha expresado por su parte Carlos Marco.

De la misma manera, el ex de Auryn asegura que no saben el motivo de la discrepancia entre el criterio del jurado (los colocó últimos) y el de los espectadores (ganando, como hemos mencionado, con un abrumador porcentaje). “Quizás nuestra puesta en escena estaba enfocada a lo que haríamos en un festival o actuación de tele, y quizás no era lo suficientemente eurovisiva para el jurado. No tenemos ni idea”, ha afirmado el cantante. “Quizás no encajaba en su mentalidad de lo que puede funcionar en Eurovisión”, ha coincidido su compañera Paula Pérez.

A la pregunta sobre si creen que el jurado pudo darles intencionadamente una baja puntuación para compensar el televoto y que así no les diesen las cuentas, apeándolos de la final, los componentes de Mantra se han mostrado escépticos: “No lo creo, de verdad. TVE no tiene absolutamente nada que ver con lo que el jurado decide. Son artistas que llevan mucho tiempo y saben lo que puede funcionar en Europa y lo que no. Es todo tan subjetivo...”, ha comentado Charly Weinberg.

“No creo que haya una conspiración de TVE. ¿Que sea la peor actuación para ser última para un jurado? No lo creo. Tampoco la mejor, sinceramente. Puede ser criterio del jurado, que no sé cómo funciona. Esperábamos un puesto 4-5, como en el demoscópico”, ha reconocido Carlos Marco al tiempo que Paula Pérez dejaba claro que “lo único que nos sorprende es que considerasen que fuimos la peor actuación de la noche”. “Te digo la verdad: para pasar, que se quede alguien fuera y que haya una teoría conspiranoica al revés... prefiero que nos hayamos quedado aquí. Prefiero quedarme con la sensación de que la gente nos apoya y no seguir en este bucle. Prefiero no haber pasado a la final, sin duda”, ha admitido Marco. “Iba a haber polémica sí o sí, porque hay diversidad de opiniones”, sentenció Pérez.

Tras dar la enhorabuena a todos los participantes por su papel en la gala, María Eizaguirre ha reaccionado también a las audiencias de la primera gran cita de la semana en la pública, que anotó un 10,8% de share y poco más de un millón de espectadores: “Se confirma la gran penetración en jóvenes, y esa apuesta más urbana”, ha destacado la responsable, insistiendo que sobre los horarios de las semifinales (tras las quejas del público por su tardío arranque) “está todo dicho”.

“Los datos de audiencia son un poco mejores que los del año pasado. Fue el segundo programa más visto de la noche en su franja horaria con picos de audiencia buenos para el día que es y la hora de emisión, y la valoración es buena. Habrá una evolución, entendemos, hacia la segunda semifinal y la final. Sobre el horario, seguiremos dándole vueltas entre todos”, ha vuelto a señalar.

“Habéis hecho un grandísimo trabajo. Ayer demostrasteis por qué habíais sido seleccionados para estar aquí. Cuando llega la hora de la verdad nos quedamos todos con ese sentimiento un poco agridulce porque queremos llegar a la final”, ha expresado la directiva, antes de ceder la palabra a los participantes.

Lérica y Noan, agradecidos por la visibilidad

Lérica comenzó agradeciendo el privilegio que fue poder abrir la primera semifinal: “Lo que teníamos que hacer se hizo, se bailó y el pabellón se vino arriba. Para nosotros ha sido un regalo dentro de nuestra carrera, vamos a sacar muchas canciones a lo largo de este año. Ha sido un aprendizaje. Hemos trabajado muy fuerte, esperamos que os hayáis sentido orgullosos”, ha expresado uno de sus integrantes, que se mostró tranquilo porque “pasase lo que pasase” sabían que podían haber dado “un buen show en Malmö”.

Con el mismo optimismo ha encarado Noan este complicado momento, en el que considera que tras su actuación “solo queda sonreír”: “Estoy supercontento, superemocionado. Ya he soltado la canción, eso que tenía dentro. Nada más salí del escenario me puse a llorar. En la actuación sentí en todo momento todo lo que estaba pasando, miraba a las caras de la gente. Ya no pensaba en las cámaras. Fue un momento supermágico que me llevo para toda mi vida. Hay mucha gente que me ha descubierto gracias al Benidorm Fest y estoy muy agradecido”, ha expresado el novel artista.

Quique Niza, con “la espina clavada” por su actuación

Una visibilidad otorgada por el festival que también ha destacado Quique Niza, reconociendo que no tuvo su mejor noche: “Soy consciente de que hicimos mejores pases de lo que salió anoche y me queda la espina un poco clavada. Somos artistas, pero somos humanos con mejores y peores días. Ayer no fue el día de estar de diez, pero se salió y se defendió. Estoy muy contento de mi paso por el Benidorm Fest, y agradecido”, reflexionó.

Mantra, que quedaron eliminados del certamen por muy poco, quisieron destacar lo mucho que lo habían disfrutado pese al resultado: “Al bajar del escenario me puse a llorar. Fue... ¡ya ha pasado! Sentí liberación. Ha sido una experiencia muy bonita y nos llevamos el cariño de toda esta gente”, ha bromeado Charly Weinberg antes de que el trío valorase las sensaciones de haberse quedado a las puertas de la gran final pese haber sido los ganadores del televoto. “Charly todavía está haciendo cuentas”, ha bromeado entre risas Carlos Marco. “Nosotros tampoco entendemos bien el proceso de los puntos porque no es tan sencillo. Nuestro balance es positivo. Evidentemente cualquier artista lo que valoramos es que la canción la escuche la gente y que te vote”, ha valorado. “Ha sido agridulce, pero más tirando a dulce”, ha añadido Paula Pérez.

🫀 @quiquegonzaleez: “Tenía una puesta en escena muy arriesgada. Soy consciente de que hicimos mejores pases. Somos humanos y tenemos mejores y peores días. Estoy muy contento con el paso por Benidorm” #BenidormFest2024 https://t.co/EYXM9xYw99 pic.twitter.com/qbfy1x0qAC — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) 31 de enero de 2024

RTVE promete hacer gratuito el televoto en el futuro

Durante el encuentro con los medios, los participantes expulsados reflexionaron sobre si el sistema de votación (repartido entre espectadores, demoscópico y jurado profesional) es el más óptimo para encontrar la candidatura que mejor puede funcionar en Eurovisión: “No siento que haya una fórmula. Cada artista tiene que llevar algo con lo que se identifique y se sienta cómodo. Nosotros como Mantra siempre hemos escrito nuestras canciones y no hemos hecho nada pensando en Eurovisión”, ha señalado Charly Weinberg, cantante de Mantra.

“Yo puedo pensar que es mejor que vaya algo que represente lo que se escucha en las listas españolas y otro puede pensar que es mejor llevar algo pensando en Eurovisión”, ha añadido su compañero Carlos Marco. “Tenemos que tener en cuenta el momento Eurovisión porque es el objetivo del concurso, pero estamos aquí porque cada uno tenemos una propuesta que nos representa como artistas individuales y eso es lo que hace al festival algo diverso y rico”, ha añadido Quique Niza.

De la misma manera, sobre el sistema de votación, la cadena pública ha asegurado que se está trabajando para que, en un futuro, se pueda hacer de forma gratuita a través de una app móvil: “Hay una voluntad de hacerlo”, han señalado.

“La realidad es que en el día a día de la organización de todo esto, siempre hay prioridades y cosas que se van superponiendo. Seguramente a la cuarta edición será una realidad. Este año en ese sentido se ha avanzado poco porque había otras cosas que era más urgente sacar adelante. Nos hemos comprometido a hacerlo y lo acabaremos haciendo. Pedimos un poco de paciencia, un festival no se construye en tres años. Llevamos tres años creciendo a un ritmo vertiginoso. Eso es algo que tenemos pendientes y somos conscientes”, ha concluido.

TVE explica los problemas técnicos de sonido

RTVE atendió también a las quejas por los problemas técnicos de sonido que se desencadenaron durante la emisión de la primera semifinal y que la cadena pública reconoció en la rueda de prensa posterior a la gala. “Todo el sonido, toda la mezcla de lo que ocurrió en el Palau, llegó en buena calidad a la unidad móvil y el problema surge en esa transmisión. Lo que se está viendo es exactamente qué es lo que ha provocado esa interferencia que ha hecho que en TV no se haya escuchado de manera correcta. Lo que salía de aquí estaba bien mezclado y era con buena calidad”, ha empezado aclarando María Eizaguirre.

La responsable de la Corporación ha explicado que “hay distintas fases de emisión, y es una de esas fases donde han registrado alguna incidencia que están viendo cómo se puede solucionar”. “Este año el sonido de sala, en el foso del Palau, se ha subido la calidad sonora y están viendo si eso ha provocado que en emisión haya existido esa distorsión que hacía que se escuchara el sonido ambiente más fuerte quizá de lo que se debería. Lo están mirando y cuando den con el punto del proceso en el que está el problema se intentará solucionar”, ha concluido la directiva, repitiendo que “todo lo que salió desde aquí la calidad era óptima”, por lo que “es un problema en la emisión”.