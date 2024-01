TVE, tras los problemas de sonido en la semifinal 1 del Benidorm Fest 2024: “Queremos evitar que vuelva a ocurrir”

La primera semifinal del Benidorm Fest 2024, emitida este martes 30 de enero en La 1, ha estado marcada por la clasificación de Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina como primeros finalistas y también por problemas de sonido que han detectado los espectadores que han seguido la emisión en directo a través de la pública. Unos fallos técnicos sobre los que TVE se ha pronunciado al finalizar la gala, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele.

“Como os imaginaréis, todavía es muy pronto para saber las cosas que han podido fallar”, ha comentado María Eizaguirre, directora de comunicación y participación en la cadena pública, apenas unos minutos después de acabar la emisión.

Aun sin poder dar una explicación concreta, la directiva ha comentado que tratarán de solventarlos de cara a la segunda semifinal del próximo jueves: “Estamos viendo cuál fue la incidencia para evitar por todos los medios que vuelva a ocurrir”, ha añadido.

Más allá de esta breve comunicación, los cuatro primeros finalistas del Benidorm Fest 2024 han valorado lo sucedido durante la gala que ha emitido en directo La 1 de TVE y sus expectativas de cara a la gran cita.

Nebulossa: “Tenemos que romper los moldes y no pensar qué dirán”

María Bas de Nebulossa, ganadora de la 'semi', ha admitido estar todavía “en shock” y “sin asimilar” su clasificación a la gran final como primera clasificada. “Es una sensación superbonita. Sentirte tan abrigada y que la gente esta cantando un grito a la libertad es precioso”, ha dicho, mientras Mark Dasousa ha definido la noche como “muy épica”.

“Nos sentimos pletóricos. No nos esperábamos tanta respuesta de la gente. Es fantástico dar tanta visibilidad a un proyecto por el que hemos estado luchando tanto tiempo”, ha añadido la vocalista, que ha lanzado un mensaje para todas las que se hayan sentido identificadas con su himno Zorra: “Tenemos que romper los moldes y no pensar qué dirán. Tenemos que agradecer a esa gente que nos ha hecho sentir marginadas y humilladas, porque son los maestros de nuestro impulso”.

Además, Mark Dasousa ha contado por qué se ha dado a protagonismo a dos bailarines en lugar de bailarinas en la actuación, teniendo en cuenta cuál es el mensaje de la canción: “Sentirse zorra está relacionado con la mujer pero te voy a poner un ejemplo claro de por qué me siento zorra aunque no sea una mujer. Yo llevo muchos años luchando en la música y no ha sido fácil. Me preguntaban a qué me dedicaba y decía a la música y me lo volvían a preguntar. Y me hacía sentir que no entraba en el molde, me sentía marginado... La canción es para quien se sienta apartado y no se sienta libre de ser él o ella misma”.

Los dos componentes del proyecto Nebulossa han comentado también el sacrificio que ha supuesto para ellos compaginar su trabajo al margen de la música con la preparación de su candidatura: “Ha sido mucho sacrificio. Nuestros hijos, que nos los han traído para que los pudiésemos ver. Ha sido muy emocionante, han sido meses de mucho sacrificio. Compaginar esto con nuestros deberes, todos los días, mañana y noche, y ellos apoyándonos en esta causa”.

Angy Fernández: “Ha sido como renacer”

También “en shock” ha llegado Angy Fernández, segunda clasificada: “Qué fuerte estar aquí (...) Las sensaciones, no sé, estoy como en shock. Llevo muchos años en la música, he hecho concursos… Y me siento como nueva. Es como si tuviese de nuevo 16 años y me enfrentase al escenario”.

“He sentido el cariño del público… Ha sido como renacer. Estoy renaciendo después de tiempos algo duros y eso es gracias al apoyo de la gente que me quiere de verdad”, ha añadido, asegurando que la ilusión por el Benidorm Fest le ha ayudado a reencontrarse

Preguntada sobre el momento de su actuación en el que se ha emocionado, Angy ha explicado cómo lo ha vivido: “Tiendo a emocionarme bastante, soy bastante llorona. Queríamos representar, con mi coreógrafo que sabe que soy muy sensible, y en ese momento era como que me desahogaba, he soltado todo, y tengo el abrazo de mis miedos, mis demonios o de la gente que me quiere. He intentado recomponerme porque era el momento de sacar la fuerza y decir: Luego lloras”.

. @AngyFdz, segunda clasificada para la final del #BenidormFest2024:



🗣️ “Ha sido como renacer un poco. Siento que estoy renaciendo después de tiempos difíciles” pic.twitter.com/2pyrBtxxyW — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) 31 de enero de 2024

Sofía Coll: “Tener la posibilidad de ir a Eurovisión es un sueño”

Todavía temblando de emoción, Sofía Coll se ha presentado en rueda de prensa a punto de romperse: “Cuando he salido y he escuchado a todo el público, he empezado a temblar un poco, luego he ido creciéndome y he salido con ganas de volverlo a hacer. Y estoy agradecida de poder hacerlo el sábado, lo voy a dar todo y más”, ha comentado.

Sobre cómo ha vivido las votaciones, ha dicho que “sólo veia la pantallita, que subía y bajaba mi nombre, que cambiaba de color… Estoy agradecida de que me hayan votado tanto y pueda estar en la final. Que tenga la posibilidad de ir a Eurovisión y ya estar aquí es un sueño”, ha dicho, rompiendo finalmente a llorar por “el curro que hay detrás”.

Miss Caffeina: “Lo hemos hecho con mucha responsabilidad”

“Ha sido un subidón tremendo, cuando hemos visto y hemos escuchado al público rugir, el rugido de Benidorm, te sube una adrenalina brutal. Es muy diferente a salir a cantar en un concierto”, han valorado los chicos de Miss Caffeina, que han admitido haber pasado “muchos nervios”.

“Eurovisión es muy grande, el Benidorm Fest es muy grande, televisión no habíamos hecho tanta y lo hemos hecho con mucha responsabilidad (...) No nos ha dado tiempo de bajar a la tierra”, han comentado en rueda de prensa.

Su vocalista Alberto Jiménez ha confesado que a diferencia del público, que ha podido vivir el final de las votaciones con emoción por los escasos siete puntos que les han permitido clasificarse sobre Mantra, ellos no han sido conscientes en directo: “Me he hecho un lío, no sabía hacer las cuentas iba preguntando todo el rato. Gracias al jurado, a los que nos han votado, a la gente del demoscópico, sea quienes sean. Estamos muy agradecidos”.