Jorge González no tira la toalla en el Benidorm Fest y avisa al jurado tras su baja puntuación: “Que se preparen”

TVE ha completado este jueves el cartel de 8 finalistas del Benidorm Fest 2024 con la clasificación de St. Pedro, María Peláe, Jorge González y Almácor en la segunda semifinal. Cuatro artistas que pelearán el próximo sábado por ganar el certamen, y que han valorado sus opciones de cara a la gran cita en una rueda de prensa celebrada minutos después de la gala y a la que ha asistido verTele.

Además de St. Pedro, que ha sido el ganador de la 'semi', el otro gran protagonista de la noche ha sido Jorge González, que ha sigo el favorito absoluto del público pero el tercero menos valorado por el jurado. Sobre ello se ha pronunciado el intérprete de Caliente, que se ha marcado el objetivo de cambiar la opinión del grupo de expertos para pelear por el billete a Eurovisión.

“Están ahí para opinar lo que ellos sienten. Lo único que puedo decir es que intentaremos dar mucho más en la final para convencerlos y llevármelo. Que se prepare el jurado que voy con todo. Para mí no está perdido. Si hemos cambiado en diez años, podemos hacerlo en cinco minutos. Voy a intentar convencerlos”, ha afirmado.

Sí ha sentido el calor del público eurofan, que le ha apoyado masivamente después de que sus participaciones en preselecciones eurovisivas previas no fuera del todo satisfactoria: “Me he sentido muy querido. Como eurofan que soy también, quería decir: Oye, he cambiado, hemos crecido. No hay que pensar tanto en lo que hemos hecho en el pasado, sino en lo que vamos a hacer hoy”.

El cantante, que ha estado visible emocionado durante su intervención: “Pase lo que pase, siento que he ganado. Ya estar aquí es un privilegio. El Benidorm Fest se ha convertido en algo icónico y yo estoy aquí. Y el público me dio la máxima puntuación y esto lo hacemos para el público. Para mí el premio ha sido ese. Lo siento mucho por el dinero que os habéis dejado, os recompensaré como sea, pero es un premio que me voy a llevar para mi vida entera”.

Además, Jorge González ha afirmado que no puede introducir cambios de cara a su actuación en la final, pero sí tiene pensado cómo evolucionar la propuesta si consigue representar a España en Malmö: “Para la final se tiene que quedar como es, pero hemos adelantado ‘por si acaso’ ganamos”.

St. Pedro: “No cambiaría nada para Eurovisión”

Por su parte, St. Pedro, ganador de la 'semi' y gran favorito de cara a la final, ha asegurado no creerse aún su victoria. “Había unos artistazos y lo estoy asimilando todavía. Estoy agradeciendo los momentos a mis compañeros, a TVE que me lo puso muy fácil y a mi equipo que me ha llevado en volandas”.

“Estaba en la mesa y no me lo podía creer. ¿Por qué? Sólo siento agradecimiento para todo el mundo”, ha reaccionado, asegurando que si gana el Benidorm Fest mantendrá su propuesta escénica intacta: “Yo no cambiaría nada, lo sentí todo mucho. Mis compañeras lo rompieron también y no cambiaría nada”.

Finalmente, en el primer puesto de la segunda semifinal, @dasaintpedro con 164 puntos: “Agradezco a mi equipo que me ha llevado en volandas. Yo solo tenía que cantar”#BenidormFest2024 pic.twitter.com/fy0VBQujKR — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) 2 de febrero de 2024

María Peláe: “Esto hace justicia con mi árbol genealógico”

Segunda del ranking general ha sido María Peláe, que ha manifestado su alegría por ver recompensado su trabajo: “Ha sido muy fuerte, hemos empezado a abrazarnos, pegando chillidos y nos hemos dicho: Vamos a sentirlo bonito, sentirlo fuerte y que se traspasase las pantallas. Creo que lo hemos conseguido”.

“Es un honor y estoy muy agradecida de que desde el otro lado se haya recibido bien, bonito, sentido y como el público merece”, ha añadido, al tiempo que ha expresado que siente su actuación como “hacer justicia” con su árbol genealógico por el mensaje de memoria histórica que transmite: “Cuando he terminado, se me ha repetido la frase de que esto es una justicia con mi árbol genealógico, lo he tenido todo el tiempo en la cabeza todo el tiempo. Hay más referencias, de momentos diferentes de nuestra historia. Es una actuación compleja que te deja con el corazón en un puño”.

Almácor: “He sentido la conexión con todo el mundo”

Feliz por su pase a la final se ha mostrado Almácor, la propuesta urbana de este Benidorm Fest: “Vengo a aportar mi granito de arena, el género urbano. Creo que dentro de este formato caben todos los géneros que se oyen en España y el urbano es muy potente”, ha comentado, al tiempo que ha afirmado haber sentido nervios durante la actuación por ser “la primera vez que me enfrentaba a algo tan grande”.

“Al salir al escenario sentía la conexión con todo el mundo. Ha sido un espectáculo poder sentir la energía superpositiva. Me sentía en casa”, ha dicho sobre lo vivido en el Palau D'Esports, y ha expresado la clave para mejorar vocalmente en la actuación definitiva de la gran final: “Cuanto más relajado estoy, mejor salen las cosas. Hay que estar más tranquilo y a gozar”.