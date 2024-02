El televoto cae a la mitad en el Benidorm Fest 2024, con debate sobre el catalán: “Aún hay un poco de barrera lingüística”

RTVE ha celebrado este viernes la rueda de prensa de la gran final del Benidorm Fest, en la que se ha sorteado el orden de actuaciones de los artistas y las canciones que optan a alzarse este sábado 3 de febrero con el Micrófono de Bronce y, por tanto, convertirse en el representante de España en Eurovisión 2024. Acto seguido, la cadena pública ha realizado también el encuentro de los medios con los cuatro candidatos eliminados en la segunda semifinal, que ha tenido a Roger Padrós como protagonista por la defensa que ha hecho de su propuesta, la única de esta edición íntegramente en catalán.

El joven barcelonés, una de las gratas sorpresas de la segunda noche de festival, estuvo a punto de dar la campanada, quedándose a un paso de clasificarse. Padrós finalizó en quinta posición, lastrado por el voto demoscópico, que lo colocó penúltimo en la tabla después de que tanto el jurado profesional como el televoto lo situara en la cuarta plaza. Preguntado sobre si creía que el idioma le había podido dejar fuera de la final, el cantante ha declarado que “evidentemente, aún hay un poco de barrera lingüistica y eso hay que trabajarlo”.

“Pero yo no vine aquí a reivindicar sino a normalizar, y por eso hemos hecho música en catalán”, ha declarado en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele. “Por otro lado, no creo que eso justifique que yo no esté en la final. Hice la actuación que debía, creo que las cosas son como son y estoy muy tranquilo con lo que hicimos. Las cosas han sido así, pues bienvenidas sean, las cogemos con cariño. Así que a seguir trabajando, a seguir haciendo música. El futuro brilla para todos, los que pasaron a la final y los que no”, ha añadido.

🎹 @RogerPadrosMsic sobre su actuación: “Veníamos a enseñar lo que hacemos como proyecto, el pack completo” #BenidormFest2024 pic.twitter.com/VUpfBjriaA — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 2, 2024

Roger Padrós ha reflexionado entonces sobre los motivos por los que cree que su canción no terminó de conectar con una parte del público: “La canción de autor no está tan normalizada en nuestro país y es un tipo de género que ahora cuesta. Funcionan canciones que impacten y entren más fácil, la escucha y la atención es más difícil y creo que es una cosa que nos ha pasado un poco más de factura. Como en el caso de Yoly Saa, para los dos eran propuestas en la que apostábamos por lo que somos y lo que hacemos, pero no podemos atribuir la culpa a nada. Las cosas son como son y, al final, es muy justo que pasaran los otros cuatro compañeros. ¿Qué es más correcto? Está bien como ha sido y aquí estamos todos celebrando”, ha concluido.

El televoto desciende a la mitad en la segunda semifinal

Además, como ya hiciera tras la primera 'semi', TVE ha desvelado el desglose del televoto de esta segunda gala clasificatoria, con un descenso notorio de la participación del público. Si en la semifinal del pasado martes se recibieron más de doce mil llamadas y SMS, con un abrumador resultado para Mantra, en la cita de este jueves se registraron la mitad de votos por parte de los espectadores, que eligieron a Jorge González como su favorito.

En total, la cadena pública recibió 6.375 votos del público, desglosados en 4.436 mensajes de texto y 1.939 llamadas telefónicas. El 21,9% de ellos, un total de 1.399 fueron para la propuesta de Caliente, que también fue primera en el voto demoscópico.

Así queda la comparativa del televoto en las dos galas del Benidorm Fest 2024, a falta de celebrarse la final: