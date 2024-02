Benidorm Fest 2024: el orden de actuación de la final, con los 8 artistas y canciones que se juegan ir a Eurovisión

Ya se conoce el orden de actuación de la gran final del Benidorm Fest 2024. Tras la celebración de la segunda semifinal y la clasificación de los cuatro últimos finalistas, TVE ha realizado su clásico sorteo para determinar en qué posición actuarán los 8 artistas en la cita en la que se decidirá quién representa a España en el próximo festival de Eurovisión.

Como ya ocurriese este jueves en la segunda gala clasificatoria, María Peláe será la encargada de abrir este sábado la final del festival con el potente mensaje de Remitente, y Almácor cerrará la fiesta con su Brillos Platino. St. Pedro, gran favorito tras coronarse vencedor de la 'semi' 2, actuará segundo con su bolero Dos extraños, mientras que Nebulossa, triunfadores en la primera semifinal,, serán quintos con Zorra.

“En todos los concursos de mi vida he estado en el puesto uno y va a ser todo un honor. Si ayer tuve que pisar fuerte, pues mañana me tiro en bomba”, ha reaccionado la malagueña tras conocer, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele, que volverá a levantar el telón de la gala. “La presión ya pasó, esto es un regalo y a disfrutar de los compañeros y de todo el ambiente”, ha dicho por su parte el canario St. Pedro, que cantará a continuación para intentar ganar el Micrófono de Bronce.

María Peláe - Remitente St. Pedro - Dos extraños Angy Fernández - Sé quién soy Jorge González - Caliente Nebulossa - Zorra Sofía Coll - Here to stay Miss Caffeina - Bla bla bla Almácor - Brillos platino

Así llegan los 8 artistas a la gran final

En su comparecencia ante los medios tras el sorteo, cuya 'mano inocente' ha sido la de Blanca Paloma, los ocho finalistas han valorado su orden de actuación en la final y también han expresado cómo se preparan para esa gran cita en la que se jugarán el billete a Malmö.

“Todos los mensajes que he leído son de emoción, de puño en el pecho. Mañana abrimos la final con Remitente y vamos a echarlo todo con toda la fuerza del mundo. Yo vine para cantar y contar, ayer lo hice y mañana lo haré multiplicado por 100”, ha comentado en primera instancia María Peláe, de la que analizamos el mensaje de su canción y puesta en escena en esta otra noticia.

St. Pedro, favorito en la final por su victoria en la segunda 'semi', ha dado las gracias a su equipo y a los eurofans por el apoyo que han dado a su propuesta: “No me esperaba que me recibiesen con los brazos tan abiertos. Tienen un sitio en mi pecho que no sabía que estaba”.

Visiblemente emocionada, Angy Fernández ha afirmado que está viviendo la experiencia “desde el disfrute”. “Me siento superagradecida con mi vuelta a la música aquí...”, ha dicho, a punto de romperse. “No sé qué va a pasar, no me veía en Malmö, y ahora que todos tenemos un pie es como ‘ostras’. Si voy va a ser increíble y si no, me quedo con esta experiencia preciosa. Sin mi equipo, no hubiese sacado esa fuerza. A veces cuesta y es importante rodearse de gente que te quiere y que te apoya”, ha añadido la artista.

Jorge González, por su parte, ha respondido a las comparaciones de su número Caliente con el SloMo de Chanel: “Yo nunca he querido compararme. Para nada, simplemente es verdad: es un hombre haciendo lo que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver. No sé qué no ha gustado al jurado, pero voy a sacar de mí hasta el último aliento”, ha comentado, en la línea de lo dicho unas horas antes. En ese momento, Angy ha agregado: “A las mujeres se nos exige mucho más en todo, tenemos que cantar y bailar. Como Ana Mena, Rosalía, Lola Índigo. Que de repente en los chicos haya alguien tan completo no se debería penalizar”.

Nebulossa, ganadores de la primera 'semi' con Zorra, se han mostrado agradecidos por la plataforma: “Tengo que agradecer al Benidorm Fest porque no esperábamos que nos dieran esta oportunidad a un grupo emergente, que no se conocía. Todos nos hemos esforzado mucho para que todo saliese bien y bonito. Si pudiésemos llevar a Zorra a Europa, sería una gran ilusión”.

En la misma línea, Sofía Coll ha dado las gracias por el “apoyo incondicional que ha habido de mucha gente que no sabía ni de mi nombre, ni mi universo. Estoy tan agradecida del equipo que ha creado esto y hago una invitación más a este mundo de fantasía y no juzgar la obra, sino adentrarnos juntos en este sueño”.

“Nos vamos a quedar con la sensación de que hemos formado parte de una edición superdiversa. Se va a ver una final en la que la música española se va a ver representada en todas sus vertientes. Ha sido una oportunidad poder estar en un escaparate tan precioso y en el que se muestra la calidad de la música española”, han comentado por su parte los integrantes de Miss Caffeina.

Almácor, que cerrará la gala, se ha mostrado “con muchas ganas de que llegue el momento”. “Estoy bastante tranquilo, las puestas en escena ya se han revelado y ahora ya solo hay que detallar un par de cosillas. Pero con ganas la verdad, un poco de jaleo ¿o qué?”.