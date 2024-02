Las Trece Rosas, 'La Desbandá' y un fusilamiento franquista: María Peláe lleva la reivindicación al Benidorm Fest

“Fue el blanco y negro, el desespero entre los trenes. Las Trece Rosas, el babi azul, cola del pan. Las desbandás que nunca vuelven”. Ya se conocía el tema de María Peláe para el Benidorm Fest 2024, y por lo tanto ya se sabía que incluía una letra reivindicativa contra la represión franquista. Pero este jueves, en la segunda semifinal del festival de RTVE que acabó convirtiendo a la artista malagueña en una de las 8 finalistas, también pudo verse cómo lo representaba sobre el escenario.

Como ya hemos recogido en nuestra crónica de la segunda semifinal, la puesta en escena de 'Remitente' -como se llama el tema de la cantante- trae al festival la memoria histórica de la represión franquista y, en particular, el caso de Las Trece Rosas, a las que menciona en la letra de la canción y a las que representa a través de 12 cruces de led. Ella, con los brazos abiertos en el último plano, es la decimotercera.

La actuación arranca con María Peláe al final del pasillo de cruces, sentada a la guitarra en una silla ubicada en lo alto de una plataforma desde la cual se van desplomando los cuatro bailarines que la acompañan como si de un pelotón de fusilamiento se tratase. A lo largo del número, la realización sobreimpresiona varios efectos que simulan fallos en la señal de emisión, algo que también se proyecta en los visuales de las pantallas. Se dibuja así una especie de versión distópica de la dictadura.

“Esto es una justicia con mi árbol genealógico”

En la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal del Benidorm Fest 2024, María Peláe ha hablado también sobre esa representación de su tema, y la reivindicación que implica, expresando que siente su actuación como “hacer justicia” con su árbol genealógico por el mensaje de memoria histórica que transmite: “Cuando he terminado, se me ha repetido la frase de que esto es una justicia con mi árbol genealógico, lo he tenido en la cabeza todo el tiempo. Hay más referencias, de momentos diferentes de nuestra historia. Es una actuación compleja que te deja con el corazón en un puño”.

María Peláe, malagueña, conoce directamente por su familia lo que fue 'La Desbandá', la masacre perpetrada por las tropas franquistas que en el año 1937 atacaron a los civiles que huían de la ciudad de Málaga por la carretera que conducía hasta Almería, causando entre 3.000 y 5.000 asesinados por los golpistas del bando sublevado.

Su letra, y su representación sobre el escenario, también se refiere a Las Trece Rosas, las trece jóvenes a las que la dictadra franquista fusiló cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil por considerarlas “rebeldes” y tener algunas de ellas vinculación con las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).