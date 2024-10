Antonio Orozco, destrozado en 'La Voz' por no reconocer a una concursante del 'Kids': “No me lo puedo creer”

Antonio Orozco no sabía dónde meterse. Este viernes, durante la cuarta gala de La Voz, el artista se llevó una tremenda sorpresa al descubrir que estaba sobre el escenario una concursante a la que 'apadrinó' hace seis años en La Voz Kids 2018. Pero el catalán se quedó con muy mal sabor de boca porque no fue capaz de reconocerla desde un primer momento.

Como el resto de participantes, Flori Alexandra, de 21 años, llegó al plató cuando todos los coaches estaban de espaldas a ella. La joven interpretó No time to die, de Billie Elish, en una actuación que emocionó a Malú. Ella fue la única que pulsó el botón rojo.

Al acabar la canción, el resto de coaches de dieron la vuelta, pero no todos se llevaron la misma sorpresa al ver a Flori.

“No me lo puedo creer”, expresó Orozco totalmente abochornado. “¿Sabéis que Flori fue una de las finalistas más brutales que tuvimos en La Voz Kids?”, añadió.

El artista se mostró avergonzado por no haberla reconocido, así que trató de consolarla con palabras que emocionaron a la aspirante: “Te prometo que eres una de las voces más bonitas que he escuchado en mi vida. No me lo puedo creer. Me ha sabido mal y me duele de verdad”, confesó arrepentido.