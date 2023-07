Noemí Galera, a por un 'OT 2023' sin la “presión” por las audiencias: “No ser esclavo del dato es una maravilla”

Noemí Galera está lista para poner en marcha OT 2023. Después de tres años de descanso, la catalana asegura llegar con las pilas cargadas, y las energías renovadas, para afrontar una edición histórica del programa después de que, tal y como adelantó verTele en exclusiva, Amazon se hiciese con los derechos del formato. “Estamos convencidos de que Gestmusic y Prime Video vamos a ser una combinación explosiva y vamos a tener un gran éxito”, asegura a este medio la catalana.

Operación Triunfo arranca este lunes 3 de julio sus castings presenciales, que ella misma lidera en la productora desde los orígenes del talent musical en TVE. Y lo hace con una lista de 50 canciones que los aspirantes tendrán que interpretar durante el proceso de selección, una medida inédita hasta la fecha que Galera confirma que se debió a un inconveniente con los derechos de las mismas.

“Una cosa es Youtube, que ahí podremos disfrutar de los castings en directo, en el Canal de OT, pero sí que es verdad que en esos dos programas que se van a hacer de castings, previos al inicio de la edición, necesitamos los derechos de las canciones para poder emitirlas. De modo que hemos hecho una lista de 50 canciones para que seguro las personas que vengan puedan cantar una de esas canciones y tengamos esas imágenes de su primera y segunda fase”, aclara la responsable.

Noemí Galera, que repetirá como directora de la Academia de OT, ha valorado también cómo será enfrentarse a una edición en la que no tendrá que preocuparse de la lucha pro las audiencias: “¿Tú sabes lo guay que va a ser despertarse el día después de la gala y no tener que preguntar qué nota hemos hecho? O sea, esto es una maravilla”, celebra. “Poder trabajar con esa libertad de no ser esclavo del dato, de si nos han puesto dos dígitos, uno, o lo hemos petado fuertemente, pues es una maravilla. Yo creo que vamos a vivirlo mejor”, concluye antes de hablar de la expansión global que vivirá el programa gracias a su emisión internacional a través de Prime Video: “Creo que no somos conscientes de lo que nos viene encima”.

¿Cómo está siendo trabajar con Amazon? ¿Notas muchas diferencias respecto a hacerlo en la televisión en abierto?

La verdad es que, como estamos empezando ahora, de momento yo no noto mucha diferencia. Tengo que decir que en Prime Video son mucha gente. (Risas). Para todo, son muchos. Pero está fluyendo mucho todo y estamos convencidos de que Gestmusic y Prime Video vamos a ser una combinación explosiva y vamos a tener un gran éxito.

¿Crees que ha pasado tiempo suficiente para que el formato descanse? ¿Esperabas que regresase tan rápido?

Yo creo que tres años es un buen descanso, para mí incluso demasiado. (Risas). También como tuvimos la pandemia, la sufrimos, tuvimos que parar la última edición… Yo creo que es suficiente y la gente que tenía 15 cuando hicimos la última edición ahora ya puede presentarse, ya tienen 18, ya se ha renovado un poquito. El descanso a OT siempre le viene bien y creo que es el momento ideal para poder retomar este proyecto que tanto nos apasiona a todos.

Prometéis reinventaros, ¿de qué manera creéis que el formato puede dar un salto?

La reinvención y la innovación más clara es que nuestro nuevo hogar va a ser Prime Video. Entonces, nos olvidamos de la televisión lineal, nos vamos a una plataforma. Podremos ver y consumir las galas de OT semanales en directo, en España y en 30 países de Latinoamérica de forma simultánea. Eso es la gran innovación y que nuestros fans van a poder gozar y disfrutar de las galas simultáneamente en un montón de países. Eso es fantástico.

En la presentación, comentasteis que las galas se centrarán únicamente en lo musical y que la parte de Academia y convivencia se verá en otros formatos como el post. ¿A qué se debe? ¿Crees que OT puede mantener su sello en las galas aun prescindiendo de aquello que le hace más único en el género, que es todo lo relativo a la Academia?

Yo creo que lo más importante de OT es el examen que tienen que pasar en las galas. Y el examen no es una entrevista, el examen es de cantar, es un programa de música. Con lo cual, ellos están toda la semana preparándose y lo que quieren los fans, y lo que queremos los profes, es ver si toda esa preparación llega a buen puerto en la gala y superan su examen. También mucha gente cada vez nos acostamos antes, tenemos vida… Entonces, hacer una gala de 90 minutos en la que vayamos al turrón y a las canciones, y después de que ellos suelten lastre, dejen sus nervios, y ya se hayan examinado, podremos comentar en una post gala todo lo que ha podido ocurrir durante la semana y lo que ha ocurrido durante la gala. Yo creo que está muy bien pensado. La mecánica del programa no se ve afectada, pero sí que les salvamos a ellos de pasar ese nervio, de que te pongan un vídeo… Nos centramos en la música, y luego ya nos centramos en 'bla, bla, bla'.

¿Por qué se ha decidido limitar a 50 las canciones del casting? ¿Tiene que ver con algún problema con los derechos de las canciones?

¡Correcto! Has acertado. (Risas). Una cosa es Youtube, que ahí podremos disfrutar de los castings en directo, en el Canal de OT, pero sí que es verdad que en esos dos programas que se van a hacer de castings, previos al inicio de la edición, necesitamos los derechos de las canciones para poder emitirlas. De modo que hemos hecho una lista de 50 canciones para que seguro las personas que vengan puedan cantar una de esas canciones y tengamos esas imágenes de su primera y segunda fase. De hecho, no varía tanto el casting. Es igual que siempre, lo único es que le pedimos que la primera canción que canten, tanto en la primera como en la segunda fase, sea un tema de esa lista. Luego si les pedimos más pueden cantar lo que quiera, pero que al menos de ese trocito tengamos los derechos y lo podamos emitir. El que no cante una canción de la lista de 50 pues no podremos emitir su casting, así que advertido queda.

¿Existirá por este motivo algún inconveniente con el repertorio que se usará para las galas?

No, porque el equipo de producción musical de este programa ya está trabajando desde hace muchos meses, con Tinet [Rubira], con Isma [Agudo], conmigo misma y con Núria Fonollá, que será la directora de las galas, haciendo listas de canciones que nos gustaría poder interpretar en el programa. Ya se está trabajando en los derechos de estas canciones.

¿Eso no os limita? Tenéis que elegir el repertorio sin saber siquiera quiénes serán los concursantes y ver qué canciones les vienen mejor a unos o a otros…

Limitar limita, ya te lo digo. Pero sí que es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en este programa y sabemos más o menos por donde van los tiros. Sabemos que tienen que haber canciones clásicas, que tiene que haber canciones más actuales, de pop, de reguetón… De todo. Pues como tenemos un poquito de callo haciendo este programa ya sabemos por dónde irá el tema. Y aunque habrá cosas que no las podremos prever, porque no sabemos qué 16 personas podremos meter en la Academia, sí que es verdad que ya tenemos una idea de lo que será.

¿Qué tipo de concursantes buscaréis esta edición? ¿Cambiarán los perfiles al tratarse de una plataforma respecto a la etapa en el abierto?

La pregunta del millón. Siempre en cada edición me hacéis la misma pregunta y siempre os respondo lo mismo: no buscamos ningún perfil, nunca. Ni ninguna cadena, ni en este caso Prime Video, nos ha marcado ningún perfil de ‘quiero esto’ o ‘quiero aquello’. Nosotros no sabemos qué personas se van a presentar al casting, por lo que no podemos prever qué tendremos. De lo que se presente, escogeremos a las 16 personas que creemos que son las mejores. Sean como sean. Intentaremos, obviamente, como en cualquier casting que haya variedad, que cualquier persona en su casa pueda estar viendo el programa y se sienta identificado con alguna o alguno de los concursantes. Pero no buscamos, encontramos.

Pero en TVE la media de edad era bastante joven. ¿Cambia esto en un sentido u otro al estar en una plataforma?

No, la verdad es que no. No tiene nada que ver.

En TVE, OT tenía un espíritu muy juvenil y las plataformas parecen alejadas del público más mayor. ¿Cómo haréis para llamar la atención de otros públicos?

En eso radica el éxito de OT, que acaba siendo un programa familiar que acaba viendo gente de todas las edades. Creo que una de las cosas más importantes es el repertorio musical, que pueda enganchar tanto a gente joven como a gente más granadita como yo. También es verdad que ahora todo el mundo ya tiene acceso a las plataformas. En muy pocas casas no existe un Prime Video o cualquier otra. Yo creo que eso ya lo tenemos ganado. Sí que hay que insistir en la gente para meterles en el coco que ahora las galas las vamos a ver en Prime Video y no en el abierto. Pero creo que eso es muy muy fácil y que enseguida van a ir solitos.

¿Buscaréis a conciencia concursantes de Lationamérica, intentando captar a público de esos países?

No, a conciencia no. Si se presentan y nos gustan, bienvenidos serán. Pero a conciencia no. Si están, por supuesto pueden ser seleccionados, pero nunca han sido buscados. De hecho, en 2018 el primer expulsado era latinoamericano, o sea que esto ya lo hemos tenido en cuenta en otras ocasiones. Pero porque se dio así, no porque lo buscáramos.

¿Te da vértigo la exposición tan masiva que vais a tener?

¿Sabes qué pasa? Que cuando estamos allí entramos en un ecosistema diferente y entras y te olvidas de todo. Creo que no somos conscientes de lo que nos viene encima. Yo prefiero no pensarlo, porque luego llega esto [enseña su teléfono móvil], y llega Twitter, las redes… Entonces, veremos cómo esto se va a multiplicar. De todas maneras, siempre hemos tenido muchos seguidores en Latam. Muy fieles y que nos quieren mucho. Yo creo que lo van a disfrutar mucho más y los vamos a sentir más partícipes del proyecto. Es un proyecto que acabamos haciendo todos juntos, nosotros y los fans.

Esos fans viven con fervor el seguimiento de cada edición. ¿Te ha dado tiempo a descansar y desconectar antes de volver a someterte a este escrutinio?

¡Demasiado! ¡Demasiado he descansado! Yo tengo muchas ganas.

En Amazon no tendréis el pulso de las audiencias, ¿da más libertad o prefieres tener la presión del dato día a día?

¿Tú sabes lo guay que va a ser despertarse el día después de la gala y no tener que preguntar qué nota hemos hecho? O sea, esto es una maravilla. Porque nosotros, tengas una audiencia u otra, trabajamos o intentamos trabajar con el mismo rigor y con las mismas ganas. Luego, lo de las audiencias es una cosa que no controlas que dices: mira, qué le vamos a hacer. Entonces, poder trabajar con esa libertad de no ser esclavo del dato, de si nos han puesto dos dígitos, uno, o lo hemos petado fuertemente, pues es una maravilla. Yo creo que vamos a vivirlo mejor.

¿Qué te parece Chenoa como presentadora? ¿Está nerviosa? ¿Cómo la ves?

Yo creo que está en el momento perfecto para presentar el programa, que es ponerle un lacito a su historia con OT, que ha pasado por lo que pasarán los 16 concursantes de este año, con lo cual, los puede entender perfectamente, y que ya tiene mucha experiencia en televisión. Entonces, yo creo que es perfecta para ello.

Hace unos días mostrabas tu apoyo a Sálvame en redes. ¿Eras seguidora del formato? ¿Qué opinas de esta mirada que las plataformas están poniendo sobre la televisión en abierto?

A ver, yo no es que viese Sálvame cada día, pero sí que lo miraba y me lo pasaba muy bien. Y recuerdo los inicios de Sálvame porque yo me quedé embarazada al poco de empezar el formato. Y si un formato ha durado 14 años, por algo será. Y luego tengo afectos allí… Era un programa que… Yo es que lo de la televisión basura es un concepto que no entiendo y no comparto. Y me parece que el hecho de que las plataformas se abran a estos formatos, por algo será. Creo que ellos han visto ahí un filón porque cada vez consumimos menos televisión lineal y cada vez más en plataformas. Yo creo que es acertado, pero claro… yo cada vez creo que entiendo menos de televisión, también te lo digo. A medida que pasan los años, pienso que cada vez entiendo menos.