'OT 2023' llega a Amazon Prime Video y presenta su Academia, plató, profes y jurado: “Una vez más va a hacer historia”

Operación Triunfo vuelve renovado. Amazon Prime Video ha presentado este miércoles 15 de noviembre OT 2023, la nueva edición del talent musical por excelencia de nuestra televisión, que llega el próximo lunes 20 de noviembre a la plataforma con Chenoa como presentadora y adaptado por completo al entorno digital y los nuevos consumos.

Así lo han explicado sus responsables en una rueda de prensa celebrada en el nuevo plató de OT (que puedes ver en nuestra fotogalería) en el Parc Audiovisual de Terrassa, a la que ha asistido verTele, y en la también han enseñado cómo es la nueva Academia (aquí nuestra fotogalería) además de desgranar las grandes novedades de una temporada que puede abrir un nuevo paradigma en el audiovisual español al ser el primer formato de entretenimiento con galas en directo en una plataforma de streaming.

Noemí Galera, que se mantiene como directora de la Academia, encabeza el grupo humano a cargo de este gran reto, en el que también siguen rostros ya históricos del formato como Manu Guix, que ejerce de director musical. Vicky Gómez y Mamen Márquez destacan como veteranas del profesorado, que se renueva con la incorporación de Abril Zamora, Pablo Lluch, Judith Endje, Gerard Ibáñez, Jill Earnshaw, Vic Mirallas, Toni Hinojosa y Verónica Blume.

Más caras nuevas encontramos en el jurado, que sorprende al confiar en un grupo joven compuesto por la presentadora de Los 40 Cristina Regatero, el productor musical Rouss y la cantante Concha Buika. Este trío fijo se completará semanalmente con la participación de un artista reputado como juez invitado.

La presentadora del formato Chenoa ha ejercido también como maestra de ceremonias de la presentación. La concursante de la mítica OT 1 da el salto 22 años después y se muestra agradecida por la oportunidad: “Me resulta muy emocionante, tengo muchos nervios y voy a hacerlo con todo mi amor y cariño”, ha dicho, reconociendo tener “un nudo en la garganta”: “Presentar OT para mí es tan emocionante. Estoy a cargo con un amor especial”.

Cuando los periodistas le han preguntado qué tipo de presentadora va a ser, Chenoa ha explicado: “Tengo un criterio elegido con dirección. Lo que pretendo es no posturear mucho, no me sale ni es algo que pueda mantener en el tiempo. No soy una presentadora al uso, tengo mucha empatía con lo que están sintiendo ellos y no voy a poder evitar estar totalmente emocionada con lo que estaré viendo y escuchando. Me dieron un consejo muy chulo: disfruta. Voy a estar constantemente intentando disfrutar”.

De hecho, y rememorando ese pasado como concursante, ha querido dar un consejo a los nuevos 'triunfitos': “La manera más fácil para llevar los nervios y la presión es estar muy atento de lo que puedes aprender. Ser curioso, atento... las clases son la forma ideal de encontrar el premio de aprender”. También le han preguntado si ella cantará, pero ha intervenido el productor Tinet Rubira: “Esto es OT y aquí canta todo el mundo. Navidad cae en lunes, y algo gordo ocurrirá en Navidad”, ha avanzado sonriendo.

“Tenemos ambición internacional”

Koro Castellano, directora de Prime Video España y Portugal, ha puesto de relevancia el reto que supone para la plataforma: “Estamos preparados y creo que es el momento justo para traer OT de vuelta, y hacerlo en Prime Video”.

María José Rodríguez, directora de contenidos originales de Prime Video España, ha celebrado haber llegado por fin a la meta, desde que verTele adelantó la adquisición del programa: “Nos encanta el formato y todo lo que representa”. “Desde Prime Video estamos muy pendientes de lo que nuestros suscriptores quieren, y OT 2023 nace de eso, del clamor y las ganas. Hace tres años de la última edición, y cuando Gestmusic nos contactó no lo dudamos ni un segundo, lo tuvimos clarísimo”, ha señalado.

La directiva también ha incidido en la importancia que tiene para todo el sector: “Una vez más Operación Triunfo va a hacer historia. Va a ser el primer programa de entretenimiento que se hace en directo en Prime Video, y con ambición. Tenemos ambición internacional. Por primera vez se va a ver en Latinoamérica y los fans van a poder votar”.

Aprovechando la amplitud de un gigante como Amazon, Rodríguez ha adelantado: “Tendremos conexión natural con Amazon Music. Todos los suscriptores van a disfrutar de contenido único para ellos: las canciones de la gala, las composiciones de los concursantes y playlist personales de ellos en las que incluirán sus canciones favoritas”. De esta forma, han puntualizado que los discos de las galas estarán primero en Amazon Music, y después en todas las plataformas.

“Alexa va a jugar también un papel clave en OT 2023”, ha avanzado sin dar más detalles sobre el famoso asistente virtual. También aprovecharán el marketing del formato: “De las mayores innovaciones que vamos a tener en esta edición es la tienda de OT para los fans, donde van a poder comprar absolutamente todo lo que se ve en las galas y en el programa a través de Amazon: desde el look de las galas y academia, a merchandising. También se podrá visitar virtualmente la Academia y comprar el mobiliario y menaje”.

Óscar Prol, responsable de contenido original de entretenimiento de Prime Video España, ha explicado cómo se podrá ver OT 2023: “Hemos creado un portal dentro de Amazon para poder acceder en un click a todo lo relacionado con OT”. “Para ver OT 2023 hay que suscribirse. Habrá contenido en directo y también a la carta como los programas de los castings o mejores momentos de cada gala”. Además, ha confirmado que se ha puesto en marcha una app oficial de OT 2023 “para poder votar de manera gratuita también fuera de España”.

Al ser preguntados sobre por qué en Latinoamérica no se verá en directo y sólo a la carta, los responsables de la plataforma han explicado: “Como es la primera vez, nosotros lo hemos planteado como experiencia para verlo de la mejor manera posible. En Latam van a poder verlo a la carta en el momento que finalice la gala en España. El valor que añadimos es superimportante para todos esos países que son fans y tienen una legión de seguidores que podrá votar”.

Tinet Rubira, el director de Gestmusic, que es la productora encargada del formato, ha mostrado el músculo de esta nueva etapa: “En el plató caben 900 personas. Se han incorporado palcos en los laterales para que dé sensación de concierto. Tenemos 400 metros cuadrados de pantalla, 125 de pantalla pisable y 80 de pantalla circular que se abre. Todo está preparado para ofrecer un gran show y que nuestros artistas tengan un gran escaparate. El trabajo de casting es excelente y ponemos todo esto para que ese talento brille y se luzca”.

Sobre la mecánica de las galas, el productora ha aclarado: “Habrá siempre una grupal, los nominados y las canciones a concurso. La gran novedad es que las galas durarán 90 minutos. Iremos rápido y al grano, dando foco a las canciones e interpretaciones”. Rubira también ha hablado de los nuevos jueces: “El jurado siempre ha tenido un peso en OT porque nos gustan los jurados que aportan algo a la formación, su experiencia y currículum para los artistas”.

El jurado: Buika, Pablo Rouss y Cristina Regatero

La presentación ha servido para que OT 2023 desvele cuáles serán sus tres nuevos jueces fijos: Buika, Pablo Rouss y Cristina Regatero.

La cantante Buika ha puesto el foco en que “no hay que olvidar que tenemos artistas delante con un sueño”. Además, preguntada sobre si habría alguna manera de sobornarla, ha sido muy tajante: “La única forma que existe para sobornarme es cantar de la manera más increíble”.

Por su parte, el productor musical Pablo Rouss ha avanzado cómo se toma su labor: “Voy a buscar que los artistas me transmitan cosas más allá de su talento vocal. Trabajamos con personas y hay que juzgar también sus personalidades, el conjunto. Los nuevos tiempos nos han impuesto la necesidad de verlo todo perfecto cuando nunca ha sido así”.

La presentadora de Los 40 Cristina Regatero ha aportado su visión: “Lo interesante es ver ese arco de transformación. Estamos aquí para acompañar, de eso se trata”.

Además de ellos tres, Tinet Rubira ha desvelado que hay un cuarto miembro del jurado que será itinerante. Sobre él, ha avanzado: “Intentaremos dar espacio a grandes artistas, tanto españoles que quieren darse a conocer en Latinoamérica, como de allí que quieran mimar a su público español. En la Gala 0 habrá un gran nombre que no podemos decir”.

Posgala y 'OT al día': Masi y Xuso Jones

La completa cobertura que Amazon Prime Video dará a OT 2023 ya se había desvelado, y contará con un programa diario llamado OT al día que sirva para destacar lo más importante que suceda, y con una posgala que como han contado durará 45 minutos y será en plató. Esta posgala será del estilo del Chat, pero con el público en el plató, y un tono más distendido que la gala principal.

Masi, la streamer y presentadora de la posgala, ha expresado: “Es el momento más cercano en el que vamos a poder hablar con ellos desde la perspectiva más humana. Repasaremos la gala, veremos imágenes de la semana, hablaremos con los profesores, y despediremos al expulsado de la semana. Va a ser emocionante”.

Por su parte Xuso Jones, que conducirá el programa OT al día, ha celebrado su nueva aventura: “Estoy emocionado, esto es un caramelito. Vamos a desmigar todo lo que pase día a día en la Academia. Vamos a tener colaboradores y muchas sorpresas”.

Los profesores, con la directora Noemí Galera al frente

Noemí Galera sigue en el formato como directora de la Academia, y al frente de todo el equipo de profesores. La productora y directora de casting ha celebrado que la nueva Academia es “sostenible y con mucha luz natural, que eso es gloria bendita. Hay también más presencia de plantas naturales”, además de que “ha crecido 230 metros cuadrados” y que cuenta con “55 cámaras robotizadas”

Sobre el “equipazo de profesores”, como ella misma lo ha definido, ha explicado: “Incorporamos la clase de canto coral con Gerard Ibáñez. Mantenemos la clase de composición, a la que vendrán varios artistas para impartirla. Incorporamos charlas-talleres sobre distintos temas. Recuperamos la clase de yoga con Verónica Blume, que les va a ir muy bien para rebajar la tensión. Como en otras ediciones también veremos cómo graban los discos, pero tendremos el estudio de grabación dentro de la Academia”.

Otro de los míticos es Manu Guix, que también ha tomado la palabra: “22 años después sigo con las mismas ganas. Haber descansado estos tres años hace que volvamos a coger el formato con muchísimas ganas”.

Entre las incorporaciones destaca Abril Zamora, que ha expresado: “Da un poco de vértigo, pero estoy muy ilusionada. Quiero olvidar las ediciones anteriores para hacer mis propias clases. Quiero analizar bien las canciones para poder interpretarlas bien. Hay que rascar un poco para que reconozcan los sentimientos y los colores que luego tienen que mostrar al público”. También ha hablado Verónica Blume, nueva profesora de yoga: “Toda la propuesta es súper apetecible. No va a ser el yoga del Circo del sol, sino darles herramientas para que puedan tener un ratito de calma”.

Así queda el elenco completo de profesores, con sus respectivas áreas:

Noemí Galera : directora de la Academia

: directora de la Academia Manu Guix : director musical

: director musical Vicky Gómez : coreógrafa

: coreógrafa Mamen Márquez : profesora de técnica vocal

: profesora de técnica vocal Abril Zamora : profesora de interpretación

: profesora de interpretación Pablo Lluch : coach vocal

: coach vocal Judith Endje : profesora de baile urbano

: profesora de baile urbano Gerard Ibáñez : profesor de canto coral

: profesor de canto coral Jill Earnshaw : profesora de inglés

: profesora de inglés Vic Mirallas : coach vocal

: coach vocal Toni Hinojosa : profesor de fitness

: profesor de fitness Verónica Blume: profesora de yoga

Noemí Galera también ha tenido unas breves palabras sobre el casting, los concursantes que serán anunciados este mismo jueves a través de dos especiales en la plataforma. Sin desvelar nada, la directora de la Academia sólo ha dicho: “Hay que agradecer a todas las personas que se han presentado y que siguen teniendo ganas de participar en Operación Triunfo”.

El primer calendario de 'OT 2023'

La presentación ha servido para que OT 2023 comparta también su primer calendario, con todos los ojos puestos en esa Gala 0 que dará el gran pistoletazo de salida al formato el lunes 20 de noviembre.