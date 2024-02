'OT 2023' expulsó a Chiara, alzó a sus 3 primeros finalistas y provocó gritos de “tongo” por los nuevos nominados

OT 2023 arrancó su recta final en Amazon Prime Video con una histórica Gala 10 en la que Chiara se convirtió en la última expulsada (de forma ordinaria“) y proclamó a Naiara, Juanjo y Paul Thin como los primeros finalistas de la edición.

Con ellos en lo alto de podio, los cuatro que se quedaron a las puertas se convirtieron en los nuevos nominados de la semana: Bea, Lucas, Martin y Ruslana. Esta última, al recibir la escasa puntuación de Buika provocó abucheos por parte del público de “¡tongo, tongo!”.

Aún así, el cuarteto quedó en manos de una audiencia que ya tiene fecha para la final de su talent favorito. “Da vértigo decirlo pero el 19 de febrero sabremos el ganador o ganadora de OT 2023” anunció Chenoa.

Todo ello en otra entrega presentada por Chenoa, que empezó con la actuación grupal de los 8 triunfitos que interpretaron el 'We are young', la canción del año 2012 de la banda estadounidense Fun con la colaboración de Janelle Monáe.

Chiara, la última expulsada antes de la recta final

La última expulsión ordinaria de la edición la protagonizaron Lucas y Chiara jugándosela en una votación que durante la semana había movilizado a los fans hasta conseguir, tal y como avanzaron, cifras de participación de récord: “Hasta 8 millones de votos, es una burrada”, informó Chenoa.

El primero en subirse al escenario fue Lucas que entenó el 'I don't want to miss a thing' de Aerosmith, en una original puesta en escena, cual cuento infantil.

Minutos después le tocó el turno a Chiara que interpretó el 'You oughta know' de Alanis Morissette, junto a la banda del programa.

Tras ver todas las actuaciones, la presentadora sentenció: “Los espectadores han decidido con un 67% de los votos que quien debe seguir en la Academia es Lucas”. Ambos se abrazaban, mientras varias compañeras se venían abajo al ver que Chiara se marchaba.

Los tres primeros finalistas y los nuevos nominados

Ruslana, Paul Thin y Naiara fueron los más votados para ser los favoritos de la semana. Pero la que logró tal reconocimiento fue el granadino.

Tras ello, llegaron las puntuaciones del jurado (del 0 al 10) que sumaron a cada uno de los siete triunfitos los siguientes números: Naiara llegó al 28,5; Juanjo recibió un 27; Bea obtuvo un 26,5; Paul también repitió con un 26,5; como Lucas que obtuvo un 26,5; mientras que Ruslana y Martin se conformaron con un 24,5.

De esta manera, los dos con mayor puntuación fueron Naiara y Juanjo que se convirtieron en los dos primeros finalistas. A los que se sumó Paul Thin escogido por los profesores.

Bea, Lucas, Ruslana y Martin se quedaron, desde ese mismo momento, nominados en manos de la audiencia, que votará durante toda la semana por sus concursantes favoritos.

Así fueron las 6 actuaciones: de la 'Despechá' de Naiara, al himno de Bea

La primera en subirse al escenario fue Naiara que se atrevió con la compleja 'Despechá' de Rosalía, en la que acabó hasta tirándose al público.

Martin fue el siguiente en interpretar la balada 'Ya no te hago falta' de Sen Senra.

Le siguió Paul Thin para hacer su propia versión del 'Paenamorar' de Paula Cendejas.

Ruslana ascendió hasta a una tarima para hacer suyo 'El mundo' de Pablo López.

Juanjo fue el penúltimo en salir al escenario y lo hizo para versionar el 'Take on me' de A-ha.

La encargada de cerrar la tanda de actuaciones fue Bea con el himno 'Se acabó' de María Jiménez, con el que emocionó a los presentes.