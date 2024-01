Noemí Galera lanza un aviso a los fans de 'OT 2023' por acusarlos de favoritismos e “insultar a los concursantes”

La presente edición de OT 2023 está destacando, entre otras cosas, por la manera en que se está viviendo en redes sociales. Desde que comenzara la edición, la primera en streaming del formato, las críticas de ciertos sectores de la comunidad fan han sido continuadas, señalando supuestos tratos de favor a concursantes y criticando al claustro de la Academia. Así, tanto Manu Guix como Noemí Galera han tenido que salir al paso en más de una ocasión para zanjar estas habladurías en más de una ocasión.

Hay que recordar que Operación Triunfo conocerá a su ganador o ganadora en la noche del lunes 19 de febrero. Sin que esa tensión se haya rebajado, la directora de la Academia, este miércoles ha querido aprovechar para reflexionar sobre la forma en que afrontan esta recta final de la edición.

“Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría a todas y todos que disfrutarais de lo que queda y nos dejarais trabajar con tranquilidad”, reclama a través de una publicación en X (antigua Twitter), donde recalca que “el programa no tiene favoritos”.

“Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotros votando”, reitera, unas palabras muy similares a las del director musical, Guix, semanas atrás.

“Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar qué pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ello en las redes. No merecen este ambiente enrarecido”, añade Galera.

Aunque no alude, o no parece hacerlo, a ningún caso concreto reciente, lo cierto es que en las horas previas a publicar este comunicado la productora ejecutiva de Gestmusic, así como el propio Tinet Rubira, responsable de la productora, habían tenido que responder a críticas de usuarios descontentos en redes con determinados lances de la edición. Por ejemplo, críticas por la supuesta ausencia de bailarines en la escenografía para Paul, algo que Galera ya señaló como incorrecto: “Tiene bailarines. Diría que cinco. Así se lo ha explicado Vicky en el ensayo de hoy”.

Todo ello, teniendo en cuenta que la pugna por la expulsión semanal, que este caso concierne a Chiara y Lucas, acostumbra a encender los ánimos de quienes siguen a cada cual.