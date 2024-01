Manu Guix se cansa y responde a los fans de 'OT' críticos con su labor: “A mí me la pela quién gane”

Manu Guix ha decidido responder ante la frecuencia de las críticas hacia su labor como director musical de OT 2023 en redes sociales. Desde que comenzara la presente edición del talent show, las críticas hacia cualquier decisión han sido habituales por parte de ciertos sectores de fans, achacando supuestos tratos de favor en su trabajo normal que lleva realizando desde 2017. Para zanjar las habladurías, el compositor ha tomado la palabra en X (antigua Twitter) en términos rotundos.

El detonante era el comentario de una internauta, fan del programa, que cuestionaba que Guix hubiera bajado un tono a la canción que tendrán que defender Lucas y Bea, el Eye of the Tiger de Survivor, para la gala 6. “De acuerdo a esta usuaria, ”han visto cómo ha gustado y lo espectacular que les quedaba en el tono original y no iban a poder nominar a Lucas como tenían pensado“, añadía, insinuando que la decisión había sido contraria a los concursantes.

“No tenéis ni idea de cómo va este concurso”

Notablemente exasperado, Guix replicaba de forma directa a esta publicación, haciendo su respuesta extensible al resto de comentarios en la misma línea: “Bueno, basta ya, no puedo más. ¿En serio crees que tengo el más mínimo interés en hundir a Lucas o al que sea? He bajado medio tono el tema. Consensuado con Lucas, Bea y Pablo Lluch. Mi único interés es que estén cómodos y que queden lo mejor posible”.

“Que os montéis estas películas de que si yo intento que nominen a alguien porque no me gusta y porque veo que destaca demuestra que, por una parte, no me conocéis en absoluto, y que no tenéis ni idea de cómo va este concurso”, continuaba en siguientes mensajes, el músico, que recordaba que es el jurado “quien nomina, libremente y sin coacción”, antes de afear a los fans su actitud.

Que os montéis estas películas de que si yo intento que nominen a alguien porque no me gusta y porque veo que destaca demuestra que, por una parte, no me conocéis EN ABSOLUTO, y que no tenéis NI IDEA de cómo va este concurso. Es el jurado quien nomina, libremente y sin coacción. — Manu Guix (@ManuGuix) 4 de enero de 2024

“No podéis ser más tóxicos”

“Si vuestra manera de apoyar a vuestros favoritos es inventándoos mierdas de quienes sólo les queremos ayudar, flaco favor estáis haciéndoles. No podéis ser más tóxic@s”, culminaba el director musical de Operación Triunfo, que recalcaba a su vez que hará los ajustes que pidan Bea y Lucas en cuanto al tono de su canción si así lo quisieran. “Mi única prioridad es que l@s chic@s estén a gusto”.

Su última frase no dejaba lugar a dudas: “A mí me la pela quién gane, quién llegue a la final y quién se vaya el lunes”.

“La paciencia que tenemos no es infinita”, ha agregado Noemí Galera, para subrayar el agotamiento ante las actitudes en redes sociales sobre lo que tiene que ver con el formato.

Álex Márquez y Paul son los dos aspirantes que se juegan la expulsión en la próxima gala, donde todos cantarán al unísono la sesión de Bizarrap y Quevedo.