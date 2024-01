Bizarrap y Quevedo, Miley Cyrus y la música de 'Rocky' destacan en el reparto de temas de la Gala 6 de 'OT 2023'

Tras la expulsión de Salma, que hasta ahora había monopolizado las conversaciones sobre la edición, OT 2023 afronta ya la sexta gala, con una amplia variedad de temas para sus concursantes. Como cada martes, Noemí Galera y Manu Guix han repartido los temas asignados para la semana próxima, en la que destaca la canción grupal escogida: se trata de la sesión de Bizarrap y Quevedo, uno de los grandes éxitos musicales de 2022 que el lunes 8 de enero sonará al unísono entre los actuales integrantes de la Academia.

En cuanto a los nominados, Álex Márquez apostará por Contigo, de Sebastián Yatra y Pablo Alborán, para ganarse las opciones de seguir una semana más en el concurso de Gestmusic, mientras que Paul se decanta por versionar a Billie Eilish y cantar When The Party's Over. Más allá de ello, hay llamativas propuestas.

Por ejemplo, la que cantarán Juanjo y Ruslana: I Put A Spell On You de Screamin' Jay Hawkins, considerada una de las mejores canciones de la historia del rock and roll versionada y sampleada por infinidad de artistas. Por su lado, Lucas y Bea tendrán que energizarse para entonar Eye of the Tiger, de Survivor, otro tema rockero convertido en himno gracias a su aparición como tema central en la banda sonora de Rocky III.

Miley Cyrus, Stromae, Belén Aguilera y Ozuna completan las estrellas a las que los aspirantes a ganar OT 2023 tendrán que emular.

GRUPAL: 'Quevedo: 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52' (Bizarrap y Quevedo)

ÁLEX MÁRQUEZ: 'Contigo' (Sebastián Yatra y Pablo Alborán)

PAUL: 'When The Party's Over' (Billie Eilish)

CHIARA: 'Mia' (Belén Aguilera)

MARTIN: 'Alors on Danse' (Stromae)

ÁLVARO MAYO Y VIOLETA: 'Flowers' (Miley Cyrus)

LUCAS Y BEA: 'Eye of the Tiger' (Survivor)

CRIS Y NAIARA: 'El Farsante' (Ozuna)

JUANJO Y RUSLANA: 'I Put A Spell On You' (Screamin’ Jay Hawkins)