Álvaro hizo un guiño a María Patiño en 'OT 2023' al hablar de Violeta durante la posgala

María Patiño “se coló” indirectamente en la gala 5 de OT 2023, emitida el 1 de enero por Amazon Prime Video. El momento se produjo en la posgala, justo después de que Masi hablara con los concursantes sobre la charla que tuvieron días atrás con la artista multidisciplinar y creadora de contenidos Mara Jiménez (@croquetamente_), que habló con ellos sobre autoestima y relación con nuestro cuerpo.

La charla dejó algo tocada a Bea, que rápidamente encontró el apoyo entre el resto de los allí presentes. Incluido el de Álvaro, Juanjo y Martín, a los que definió como “mis hombres”. “Los hombres de Paco. Los hombres de Paco somos. 'Pa' comérmela'”, bromeó el segundo durante el vídeo emitido en la posgala.

Sin embargo, ya decimos que esa no fue el único guiño televisivo de la noche. En el mismo vídeo, Álvaro aparecía explicado Bea que él, cuando está mal anímicamente, recurre al “Delulu”, que es “vivir en tu mundo de fantasía y creerte Rihanna”. “A mí me ayuda, me da autoestima. Al final te lo acabas creyendo”, dijo a su compañera.

El 'método' de Álvaro no pasó desapercibido para Masi, que de vuelta al directo pidió al concursante que eligiera a uno de sus compañeros para ponerlo en práctica. Sobre todo a alguien que viera “un poquito de bajón” tras lo ocurrido durante la gala. Así, Álvaro se decantó por Violeta, con quien pasó a realizar el 'Delulu'. “El 'Delulu' es que tú haces así [se pone unas gafas de sol] y de repente eres Rihanna y Beyoncé. La Beyonsebe”, dijo el concursante en relación a Violeta y, por supuesto, en homenaje a María Patiño y su célebre forma de referirse a la cantante estadounidense.