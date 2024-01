'OT 2023' expulsó a su protagonista, 'sirvió' con el 'Ruslanazo' e indignó a Noemí Galera por las nominaciones

OT 2023 inició el año nuevo con la emisión en directo de su Gala 5, que se saldó la noche de este 1 de enero con la expulsión de Salma frente a Álex Márquez y la indignación de Noemí Galera con el jurado por la nominación de algunos pesos pesados de la edición.

Así lo hizo saber la directora de la Academia cuando tomó la palabra en la gala de Amazon Prime Video, instantes después de la ronda de nominaciones. Y aunque no es la primera vez que Galera se enfrenta a Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero por sus decisiones, esta sí fue la que mostró una disconformidad más evidente al ver a Martin, Paul, Álvaro y el salvado Álex Márquez en la palestra.

“La mitad de las personas que hoy han actuado aquí están enfermas, con gastroenteritis, sinusitis, migraña... y no se ha notado lo más mínimo”, comenzó revelando Noemí, que puso en valor el trabajo de sus 'pupilos' antes de pasar a criticar las valoraciones de los jueces. “Ha habido fallos objetivos hoy que se han pasado por alto por parte del jurado. Lo bueno de estar los profesores aquí y no en la Academia es que escuchamos lo mismo, entonces no podemos entender según qué valoraciones”, opinó, rotunda.

Tras este apunte, la Academia salvó a Martin de la 'quema' “porque está con una gastroenteritis que no se la aguanta y para nosotros ha hecho una muy buena actuación”, y los compañeros hicieron lo propio con Álvaro Mayo tras una ajustadísima ronda de salvación.

Álex Márquez y Paul, el salvado por partida doble y el favorito de la Gala 1, se jugarán su continuidad en el programa el próximo lunes 8 de enero.

Salma, cuarta expulsada de 'OT 2023'

La Gala 5 dejó el titular principal de la expulsión de Salma, una de las protagonistas de la edición y la concursante que ha monopolizado la conversación social alrededor de OT 2023 en la última semana por el componente reality del programa.

La ex de La Voz abrió la ronda de actuaciones con una aplaudida versión de Cuando zarpa el amor, de Camela, con Manu Guix al piano. Sin embargo, el público decidió que sea Álex Márquez quien continúe con su formación en la Academia con un 60,3% de los “más de 7 millones de votos” recibidos en las dos semanas que se ha alargado esta nominación por las fiestas navideñas.

“Sé que te va a ir estupendamente bien porque lo mereces y porque eres una voz única. No lo olvides en la vida”, dijo Chenoa a la expulsada antes de despedirla.

El 'Ruslanazo' y otras actuaciones destacadas

La otra decisión importante del público en la Gala 5 fue la de elegir a la nómada favorita de la semana, que pudo salvarse de la nominación y asegurarse un premio de 3.000 euros en su cuenta a acumular hasta el final del programa. Los tres más votados fueron Chiara, Martin y Juanjo, siendo la primera de ellas la que cruzó la pasarela como inmune.

En lo que a las actuaciones se refiere, la cita de este 1 de enero estuvo marcada por un número ya bautizado como el 'Ruslanazo': la versión de Ruslana de SloMo. La 'benjamina' de la edición se enfrentó al difícil reto de reeditar la actuación eurovisiva de Chanel -con dance break incluido-, y lo hizo con éxito: fue la más ovacionada en plató, y también la más elogiada por el jurado.

“Está claro que hoy hemos asistido al 'Ruslanazo'. Lo de hoy era un reto con mayúsculas. En cada gala te has prestado a la incomodidad, te hemos visto distinta y hoy premiamos el trabajo, la constancia y todo lo que has hecho sobre el escenario. Nos has dejado boquiabiertos. Has servido, has servido”, valoró Cris Regatero, que le dio el visto bueno para cruzar la pasarela.

Para los jueces, que contaron con la colaboración de Miriam Rodríguez en su vuelta al plató de Operación Triunfo, también aprobaron el dúo compuesto por Bea y Violeta al ritmo de Only You, y el formado por Naiara y Lucas, que derrocharon química con su versión de Corazón hambriento.

Menos afinados estuvieron Álvaro Mayo y Martin, que se enfrentaron a uno de los retos más complicados de la gala -cantar y bailar el hit de BTS Dynamite-, y fueron ambos nominados.

Del otro dueto masculino de la noche, el de Juanjo y Paul a ritmo de La vida moderna, salió el tercer señalado. Por su parte, Álex Márquez se enfrenta esta semana a su tercera nominación definitiva tras no convencer al jurado con su actuación de Bailemos.