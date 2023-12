Denna, tercera expulsada de 'OT 2023': de las acusaciones de “enchufismo” a su “buena amistad” con Álex Márquez

“Yo me quedé supersatisfecha, siento que lo di todo y que me abrí en canal a la gente”. Así define Denna, tercera eliminada de OT 2023, su última actuación en el talent musical de Amazon Prime Video antes de convertirse en la nueva expulsada de la Academia dirigida por Noemí Galera. Para la joven, lo peor ha sido tener que afrontar este delicado momento junto a su gran amiga Violeta, la otra de las nominadas que sí logró librarse de 'la quema'. “Al fin y al cabo, pasase lo que pasase, íbamos a perder. Se quedase una porque iba a echar de menos a la otra y viceversa”, expresa a verTele horas después de la Gala 4 del programa.

La granadina afronta con optimismo y gran profesionalidad su salida del concurso y su primera exposición ante los medios, dando cuenta de la nada desdeñable experiencia que la artista acumulaba en el mundo de la música antes de entrar en OT. Una trayectoria que ha provocado la desconfianza de algunos seguidores del formato que incluso llegaron a acusar a Denna de “enchufismo” al descubrir que Antonio Ferrara, productor de algunas de sus canciones previas, es también uno de los productores musicales de Operación Triunfo 2023, tal y como se puede comprobar en su página web.

Con naturalidad, Denna ha querido desmentir cualquier tipo de ventajismo, aclarando que cuando trabajó con Ferrara “no sabíamos que en un futuro podíamos entrar a Operación Triunfo”: “Al final, todos tenemos una carrera previa y el que más, el que menos, ha hecho sus cosas fuera. Cada uno ha estado labrándose su futuro”, se ha defendido la concursante, que también ha afrontado los rumores de romance con Álex Márquez, uno de sus compañeros -con novia fuera de la Academia-, por parte de los fans del programa que acostumbran año a año a relacionar a los diferentes participantes.

¿Cree que esto le ha podido perjudicar? “Pues creo que no. Para mí él es un compañero y un amigo de verdad. Me ha cuidado muchísimo, he sentido que he tenido un apoyo gigante con él en la Academia y que mi paso por Operación Triunfo sin él no hubiera sido lo mismo”, empieza señalando. “No sé qué hay fuera porque no me ha dado tiempo a mirar aún nada, pero yo le deseo lo mejor”, asegura.

Violeta y tú erais mejores amigas desde los castings. ¿Cómo ha sido tener que enfrentaros juntas a esta expulsión?

Ha sido tanto lo peor como lo mejor. Lo mejor porque nos hemos tenido mutuamente, apoyándonos en todo, escuchándonos cada vez que hacía falta pasar la canción y tener ese apoyo. Porque solo nosotras dos nos íbamos a entender cómo estábamos, porque era la misma situación. Y lo peor es que, al fin y al cabo, íbamos a perder. Se quedase una porque iba a echar de menos a la otra y viceversa. Ha sido un poco complicado, pero al final hemos venido a esto y es un programa de televisión. Ahora toca currar y en cuanto salga, seguiré con la amistad que teníamos, que eso va a ser eterno.

¿Has podido ver la actuación de anoche? ¿Te has quedado satisfecha con ella?

He visto poquito. Ayer cuando llegué al hotel era supertarde, estaba mi padre, que vino a estar conmigo, y vino mi grupo de amigos a darme una sorpresa. Entonces estuve hasta las cinco de la mañana hablando con ellos de todo y me he podido meter poquito en redes, la verdad. Ahora estoy asimilando todo lo que hay y llevamos todo el día haciendo cosas. Pero lo poco que he visto me ha gustado mucho, yo me quedé supersatisfecha, siento que lo di todo y que me abrí en canal a la gente. Me quedo con esa sensación, de decir: 'Aquí estoy yo, esto es lo que soy y seguimos para adelante, que esto no es el final de nada. Al contario, es el principio'. Me sentí bastante bien.

Hoy ha dicho Noemí Galera que era un lástima que hubieses tenido “un bloqueo” durante las tres primeras semanas. ¿Qué te pasó? ¿Qué balance haces de lo sucedido?

Yo soy una persona que me exijo mucho, porque me tomo esto muy en serio, no me lo tomo como un hobby, yo me quiero dedicar a esto. Entonces, ser tan perfeccionista a veces te juega malas pasadas. Creo que me bloqueé por ello. Con Padam, padam por motivos de sonido, que bueno... Lo que pasó. Pero a partir de la gala de El fin del mundo sentí que fue el punto de inflexión para subir hacia arriba. Con Péiname Juana, la disfruté muchísimo, estoy supercontenta con esa actuación y, obviamente, con la de El Dragón. Creo que quizá ha sido por la presión, por querer ser todo perfección y no permitir equivocarme. Pero esto es un proceso y se trata de aprender y seguir creciendo. Me lo tomo para seguir para arriba, ya no se puede volver a bajar.

¿Crees que fue injusta tu nominación tras el Péiname Juana con Salma en la Gala 3?

Bueno... No es cuestión de que sea justo o injusto, el jurado tiene un trabajo muy duro porque hay mucho nivel y alguien tiene que salir nominado. Entonces, ellos tienen sus motivos, cada uno piensa una cosa diferente, pero su opinión es la que cuenta y es con la que nos tenemos que quedar. Si ellos lo decidieron así, es lo que tenía que ser. Yo lo disfruté mucho y lo trabajé. Me alegro de que aunque me nominasen, fuese con esa actuación que disfruté y salió muy guay. Ha sido guay trabajar también El Dragón y he descubierto cosas con Mamen de mi voz que antes no conocía. Así que al final sí que ha sido el 'as' en la manga que decía Buika para subir para arriba, porque he descubierto cosas muy guay. Me quedo con eso.

Durante estas primeras semanas, habéis recibido varias broncas de Noemí Galera. Una de ellas, tal y como ella misma ha contado, fue fuera de cámaras, durante un ensayo en plató. Después de ahí cambiasteis el chip. ¿Qué os dijo para entender que teníais que cambiar de actitud?

Al final, es supercomplicado convivir con 15 personas. Cada uno de su padre y de su madre y con sus cosas. Creo que todos nos queremos muchísimo y yo no me esperaba que hubiese tanta unión en el grupo. No sé lo que se verá desde fuera, pero nosotros nos consideramos que estamos todos para todo. Pero como no nos conocemos, el periodo de adaptación se presta a eso, a que alguien quizá se sienta un poco más desplazado. Pero en cuanto lo hablamos, y pusimos todos en común lo que pensábamos, enseguida todo volvió a estar unido como estaba en los castings. Volvió esa familia que estaba y que, por los nervios o las circunstancias, que nos están grabando 24 horas, pues sí queremos ser 100% nosotros, pero no la puedes cagar. En el día a día dices algo y la puedes cagar, pero allí no se pueden decir porque somos espejo para mucha gente. Fue una unión de todas esas cosas, pero que se ha solucionado y somos la familia que habéis visto que somos.

Se te ha comparado mucho con Lola Índigo. ¿Cómo te tomas esto y cómo piensas enfocar tu carrera musical fuera de la Academia?

Hombre, que me comparen con Lola Índigo para mí es el mayor piropazo del mundo. Lola Índigo me parece una artistaza. Es uno de mis referentes. Ella, Aitana... Un montón de artistas femeninas. Y si la gente ve comparaciones con ella pues yo chapó. Mi carrera la quiero enfocar hacia este tipo de música, música para bailar. Sacaré baladas, pero estoy muy enfocado en eso, siempre he querido hacer algo supermovido y supercañero. Ahora que tengo la oportunidad y los medios necesarios voy a exprimirme al 100% para darle al público lo que quiero que conozcan de mí. Y por supuesto, con bailarines, que en las cositas que he hecho antes de entrar han estado superpresentes. Los bailarines son algo esencial en la carrera de un artista y yo los quiero tener presentes.

Has dicho que los profesores han sido esenciales en tu paso por el concurso. ¿Qué te han aportado?

Con los profesores he tenido mucha suerte. Todos la hemos tenido, porque trabajar con esos profesionales es una locura. Una cosa que fuera es supercomplicado que se diese. Me he sentido tan arropada por ellos, han confiado tanto en mí, que me han salvado dos veces, para mí eso es muy importante para decir: 'Si ellos confían en mí, yo tengo que confiar en mí'. Me llevo muchas cosas buenas, los quiero muchísimo.

Para mí Naiara va a ser la ganadora 100%. La voz que tiene no es normal, tiene un vozarrón y una gran presencia" Denna

¿Quiénes de tus compañeros crees que van a llegar a la final? ¿A qué tres concursantes ves en esa final?

Pues a Naiara, porque para mí va a ser la ganadora 100%. La voz que tiene esta mujer mía no es normal, tiene un vozarrón, una gran presencia y de todo. Ruslana creo que también va a llegar a la final, porque es un bicharraco, esa niña con 18 años que es tremenda y la adoro. ¿Y quién más? [Piensa] Y Bea, yo creo, porque se pone a tocar el piano y se para el mundo. Ellas tres. Pero no sé que pasará, porque dije que iba a ganar Suzete y me equivoqué, pero se lo digo siempre: es mi eterna ganadora. Pero ellas tres son tres bicharracas que van a explotarse muchísimo y que van a dar lo mejor de ellas, así que pueden ser ganadoras perfectamente.

Os han preguntado si queréis iros a casa por Navidad. ¿Todos queréis? ¿Algunos dudáis en romper ese aislamiento o hay algún pacto para no leer nada?

Es complicado. Yo he pasado por todo, por 'sí me quiero ir, no me quiero ir...'. Y bueno... ahora sí que me voy y aquí estamos. [Risas] Pero hasta ahora ha sido como poner en una balanza las ganas de ver a mi familia pero también el miedo de enfrentarse a la realidad. Allí estamos en una burbuja en la que sólo nos preocupamos de hacerlo bien en la gala, pero somos ajenos a toda crítica. Y es un poco difícil. Yo tenía pensado ni encender el móvil, ¿eh? Ir al aeropuerto y de aquí a Granada y que me recogiesen allí, porque creo que no es necesario. Porque el concurso sigue. Si fuese que te vas, pues sí. ¿Pero para qué quieres ver opiniones que te van a hacer no ser tu misma y te van a condicionar? Es difícil, pero yo creo que hubiese preferido ir porque eso, sea como sea, es un chute de energía.

¿Enchufismo? "Al final, todos tenemos una carrera previa y el que más, el que menos, ha hecho sus cosas fuera" Denna

Violeta ha estado preocupada por si no estaba pareciendo ser ella misma. ¿Tú has sido tú misma o crees que al haber cámaras no te lo has permitido?

Yo creo que sí he sido yo misma. He estado como si estuviese en casa. Al final, esa era nuestra casa. Pero no estaba ni preocupada por estar mal. Por la mañana sí qué decía que a ver qué cara tenía al salir de la habitación, pero ya lo haces tan cotidiano que como estás en casa y tus compañeros son tu familia, es como estar con hermanos. Yo sí he sido yo misma y estoy feliz porque ha sido la mejor experiencia de mi vida. Me lo he pasado muy bien y me he reído lo que no está escrito. Obviamente ha habido momentos de bajón, pero se iban rápido...

Durante el arranque del concurso, a muchos les sorprendió que tuvieras tanta trayectoria previa a OT: una gira con Los 40, bastantes singles publicados... Y se ha hablado incluso de “enchufismo” por parte de un productor. ¿Quieres aclarar algo o defenderte ante todo esto?

Claro, y te lo agradezco la verdad. Al final, antes de entrar aquí yo he estado labrándome mi carrera fuera y yo he tenido muy claro que me quiero dedicar a esto. Al fin y al cabo, nosotros no sabíamos que en un futuro podíamos entrar a Operación Triunfo. Sé que ha sido por Antonio Ferrara. Él es de Granada y mi último single con él fue hace tres años, ¿sabes? No se sabía nada de esto. Trabajé con él porque me lo recomendó otro cantante que se llama Juan Peña, que había trabajado yo con él. Al final, todos tenemos una carrera previa y el que más, el que menos, ha hecho sus cosas fuera. Cada uno ha estado labrándose su futuro. ¿Con Los 40? Saqué una canción con Bombai y a partir de ahí me pude meter en ese círculo de los conciertos. No he hecho una gira con Los 40 de todo el verano, ni muchísimo menos. He tenido la suerte de poder actuar en sus conciertos, que son maravillosos, porque todo el equipo de Los 40 es genial.

Entonces, estaba haciendo caminitos para poder llegar a la cima, que es lo que yo quiero. Ahora se me ha presentado la oportunidad de mi vida, que es Operación Triunfo. Yo ya llevaba eso atrás y no me arrepiento para nada. Es mi camino y es lo que me ha hecho poder enfrentarme a estas situaciones. Cuando he estado mal, mirar hacia atrás y decir: 'No, llevas todo esto cargado'. He hecho muchas cosas que me han hecho estar más curtida y me lo noto un montón. Hoy podría estar de bajón pensando que se ha acabado el mundo y, sin embargo, veo ahora el principio de todo. Es mi camino y estoy orgullosa de él. Esto ahora es una nueva etapa y no tiene nada que ver con lo anterior.

Te hemos visto trabajar dentro de la Academia con productores de lo que puede ser tu single. ¿Nos puedes adelantar algo sobre ello? ¿Cómo va a ser?

Sólo puedo decir que la gente va a bailar mucho. Es muy guay y tiene mezcla de todo. Si se sigue manteniendo como es, porque estuvimos muy poquito tiempo haciéndolo. En dos horas, hacer bases, letras, es muy complicado. Yo tenía cosas claras, pero tampoco un concepto 100% y lo tuvimos que buscar. Pero el sonido me flipa, tiene el toque 'tecno' que me gusta, tiene un poquito de reguetón... No sabría cómo definirlo y creo que va a gustar mucho y se va a bailar, que es lo importante. Tengo muchas ganas de grabarlo, que lo grabaré a comienzos de enero cuando pase la época de Navidad. Y luego vamos a por todas.

Esta semana están nominados Salma y Álex, dos personas muy importantes para ti. ¿Cómo crees que lo van a llevar?

Ellos son superfuertes. Ya visteis cómo se tomó Álex la última nominación... Chapó, porque yo no me lo tomé para nada así. Han sido y son dos pilares fundamentales para mí dentro de la Academia junto a otras personas. Me matan que estén los dos nominados, porque sea lo que sea me va a doler mucho. Siento como que todo el rato estamos en la misma situación, Álex y Omar eran muy amigos y para mí los dos superimportantes, ahora Violeta y yo, ahora Salma y Álex... Es muy complicado y cuando pasen las semanas, más lo va a ser. Se lo van a tomar bien, son dos pedazos de trabajadores y nos van a dar unas actuaciones heavys. No sé qué opinará el público, pero pueden estar orgullosos porque han hecho un concurso de 10.

"Para mí Álex es un compañero y un amigo de verdad [...] No sé qué hay fuera, porque no me ha dado tiempo a mirar aún nada, pero yo le deseo lo mejor. Denna

Hablando de Álex, se ha hablado mucho de tu relación con él. ¿Te has enterado de la que se ha liado fuera? ¿Te preocupa que a lo mejor eso haya perjudicado a tu concurso o que pueda perjudicar al de Alex?

Pues creo que no. Para mí él es un compañero y un amigo de verdad. Me ha cuidado muchísimo, he sentido que he tenido un apoyo gigante con él en la Academia y que mi paso por Operación Triunfo sin él no hubiera sido lo mismo. No sé cómo lo pasará esta semana, porque si él se hubiese ido yo lo hubiese pasado fatal, la verdad. Entonces, bueno, nos hemos ayudado mucho y hemos tenido mucho crecimiento mutuo. No sé qué hay fuera porque no me ha dado tiempo a mirar aún nada, pero yo le deseo lo mejor. Es muy muy buen amigo y cuando salga aquí vamos a estar con los brazos abiertos para lo que él necesite.