'OT 2023' elevó a Martin y Juanjo, expulsó a su tercera concursante y abucheó al jurado por tocar a una de las favoritas

La Gala 4 de OT 2023 mantuvo su “nivel espectacular” de actuaciones, que dificultaron tanto el trabajo del jurado que por primera vez recibió los fuertes abucheos del público al proponer a Bea para la nominación.

Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero - y Carlos Rivera que participó como juez invitado- no fueron los únicos que se llevaron la parte negativa de la entrega, también Denna se convirtió en la tercera expulsada. Mientras que Álex y Salma son los nuevos nominados.

Lo positivo de la noche lo protagonizaron Martin y Juanjo con una de las actuaciones más esperadas y que cumplió expectativas, así como Ruslana y Naiara que se alzaron como dos “reinas”.

Además, Chenoa confirmó que habría la habitual “gala especial de Navidad” el próximo lunes, con “todos los concursantes (también expulsados), y en la que hasta cantaría ella ”un trocito de algo“.

La actuación grupal que emocionó a Manu Guix

La entrega abrió con el cariño de Chenoa hacia los concursantes, dándoles paso para que cantaran el clásico Sweet Caroline de Neil Diamond como canción grupal. Noemí Galera no dudó en sacar a la luz que la versión protagonizada por los concursantes había emocionado a Manu Guix, que afirmaba con la cabeza.

Denna se despidió de la aventura

La primera en romper el hielo fue Violeta que subió a un escenario bañado de los mismos tonos rojizos de su pelo, para arropar su versión intimista del Es por ti, de Juanes. “Qué bonito lo has hecho, cariño, qué mágico”, decía Chenoa al recibirla en el sofá. “Me apetecía sentirme vulnerable en el escenario que creo que es lo que conecta”, explicó Violeta.

Denna fue la siguiente en interpretar el Dragón de Lola Índigo. También a solas en el escenario y con la emoción en la garganta.

El programa recibió más de 4 millones y medio de votaciones para apoyar a las dos nominadas, “rompiendo récords de participación” informó Chenoa que, seguidamente sentenció: “Los espectadores han decidido con un 65,6% de los votos que la concursante que debe seguir en la Academia sea Violeta”.

El público coreó el nombre de Denna y las dos se abrazaban emocionadas. “Gracias” decía la expulsada antes de marcharse y Violeta cruzó la pasarela para reunirse con sus compañeros.

De la complicidad entre Juanjo y Martin, al abrazo de Salma y Paul

Las actuaciones arrancaron con una de las más esperadas de la noche: la protagonizada por Paul y Salma, tras la dura semana del primero por no sentirse integrado en el grupo, y con la audiencia apuntando a la segunda como la causante de conflictos entre sus compañeros.

Sin embargo, acallaron los rumores interpretando el Bad habits de Ed Sheeran y abrazándose al final, cruzando la pasarela de la mano.

Los jueces valoraron que los dos salieran de su “zona de confort” pero en Salma vieron que no había “conexión entre su voz y su cuerpo”, por lo que la propusieron para abandonar.

Tras ellos, llegó el turno de Bea - la favorita de la semana- que se sentó al piano para prestar su voz a los Peces de ciudad, de Joaquín Sabina. “Acabas de hacer una animalada”, comentó Chenoa al recibirla en el sofá.

Los jueces felicitaron el “atrevimiento” de la concursante al tocar el piano en el escenario, pero criticaron “la dicción” al no entender lo que decía la letra: “Te ha dominado la canción en momentos. Nos gustaría que dejaras de esconderte”, le pidieron y le propusieron para la nominación, ante los gritos del público.

Los siguientes en subir al escenario fueron Chris y Álvaro para interpretar el I drove all night, de Cindy Lauper. Un número que les fue fácil en cuanto a “empastar las voces” pero no tanto en la respiración, según confesaron.

Los jueces valoraron el “disfrute” que transmitió Chris, así como “la sensibilidad, la ambición y la seguridad” de Álvaro gala a gala, por lo que los dos cruzaron la pasarela.

Pisando fuerte llegaron “dos pedazo de reinas”, Ruslana y Naiara que cantaron la Salvaje de Nathy Peluso. Un número que se convirtió en el “favorito” de Rivera que halagó a Ruslana y el resto de jueces también aplaudió el trabajo de Naiara.

Otro de los momentos más esperados era la actuación de Juanjo y Martin, cuya estrecha relación sigue alimentando las famosas 'carpetas' con las que los fans del talent han fantaseado toda la semana. Juntos hicieron su propia versión del God Only Know, de The Beach Boys.

Los jueces aplaudieron la complicidad de ambos, la “voz especial” de Juanjo y la capacidad de transmitir de Martin, salvando a los dos.

Para cerrar la ronda de actuaciones, Álex, Chiara y Lucas versionaron el Perreo bonito, de Carlos Sadness y La Bien Querida. Un número que no convenció al jurado que nominó a Álex y Chiara por “arrancar el tema fuera de tiempo”, mientras que a Lucas le salvó su “evolución maravillosa”.

Chiara, la nueva favorita y dos nuevos nominadas

Esta semana, los seguidores del talent cambiaron las tornas y entre los más votados para convertirse en favoritos fueron Ruslana, Chiara y Martin, siendo la primera la que se alzó con el privilegio.

Mientras que Álex, Chiara, Salma y hasta Bea fueron los propuestos para la nominación por los jueces. Ante los abucheos del público, sobre todo por las críticas a la última. Los profesores salvaron a Chiara por unanimidad y los compañeros a Bea.

Por lo que Álex y Salma se convirtieron en los nominados de la semana y últimos del año.