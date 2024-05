Segunda semifinal Eurovisión 2024: debut de España con el 'Zorra' de Nebulossa, y tensión por Israel

Eurovisión 2024 celebra la noche de este jueves 9 de mayo (a las 21:00 horas en La 1 de TVE) su segunda semifinal. La fecha clave “intermedia” entre su primera semifinal del martes que clasificó a las esperadas incluyendo a las tres favoritas, y la gran final del sábado día 11 sobre el escenario del Malmö Arena en la ciudad de Suecia.

Será una cita muy marcada por la polémica debido a la participación de Israel. La UER, que fue firme en 2022 al expulsar a Rusia por la invasión de Ucrania, está pagando cara su tibieza mientras Israel masacra al pueblo de Palestina e intensifica su ataque ahora sobre Rafah, que era el último reducto en paz de la franja de Gaza. En ese contexto será en el que la representante israelí Eden Golan se suba al escenario para interpretar Hurricane, su tema con el que intentará ganarse un billete para la final de Eurovisión 2024.

La polémica mancha el festival y demuestra que la UER no ha sabido manejarla, como analizamos en este otro artículo. En la primera semifinal, el organismo censuró a la representante irlandesa Bambie Thug sus mensajes pro-Palestina (como contó ella misma en la rueda posterior a la gala), y también censuró y criticó a Eric Saade por lucir un pañuelo palestino. Una polémica a la que el artista, con orígenes palestinos y que ya había sido muy crítico con el festival por permitir participar a Israel y difundir su mensaje e imagen, ha respondido de forma clara: “Es simplemente racismo. Sólo quería ser inclusivo y usar algo auténtico para mí, pero la UER parece encontrar controvertida mi etnicidad. No dice nada de mí, pero sí todo de ellos”.

La UER se escuda en su repetido mantra de que Eurovisión es “apolítico”, demostrando una parcialidad con Israel que no tuvo con Rusia cuando invadió Ucrania, por lo que el organismo fue alabado. Ahora, la polémica de los últimos meses se concentra en el festival de este 2024, con tensión por lo que vaya a pasar en torno a Israel, cuya delegación permanece enclaustrada en su hotel entre enormes medidas de seguridad, y sólo se desplazan para ensayar prefiriendo no participar en ningún acto de la organización.

España debuta en Eurovisión 2024 con Nebulossa y su 'Zorra'

Más allá de la polémica que se espera en esta segunda semifinal con el debut de Israel, hay otro “estreno” como el de España. Recordemos que este año tanto los miembros del “Big Five” como el país anfitrión, que tienen su puesto garantizado en la final, también actúan en las semifinales. Por ello podremos ver por primera vez a Nebulossa y su tema Zorra, que se subirán al escenario del Malmö Arena en undécima posición de la noche.

Pero la presencia de España en Eurovisión 2024 se ha multiplicado gracias al Benidorm Fest. Como analizamos en este otro artículo, además de la participación de Nebulossa con Zorra también está Megara representando a San Marino, y destaca el talento español en la escenografía, que contará con tres firmas españolas en Malmö, algo también inédito hasta la fecha, ya que la llamativa apuesta de Irlanda corre a cargo de un escenográfo español.

Como ya hicimos el martes, queremos ofrecerte esta especie de guía para que no te pierdas nada de la segunda semifinal de Eurovisión 2024, resumiendo y recordando lo más importante de la cita: cuándo y dónde verla, quiénes son sus presentadores, cuál es el orden de actuación, así como los artistas participantes y sus canciones, y demás detalles como los artistas invitados.

Cuándo y dónde ver la segunda semifinal de Eurovisión 2024:

Cuándo: Jueves 9 de mayo, a las 21:00 horas. La previsión es que acabe sobre las 23:00 horas.

Dónde: En La 1 de TVE gratis y en abierto, y también a través de la plataforma RTVE Play.

Orden de actuación, artistas y canciones de la segunda semifinal:

El número total de participantes de Eurovisión 2024 es de 37 artistas, sean solistas o grupos. En esta segunda semifinal concursan 16 delegaciones (excluyendo los ya finalistas del “Big Five” que también actúan), y se clasifican 10, para que la gran final del sábado 11 de mayo tenga un total de 26 aspirantes: diez y diez de cada semifinal, los cinco del “Big Five”, y la anfitriona Suecia.

En esta segunda semifinal -tras pasar ya los diez primeros clasificados en la primera semifinal convirtiéndose en finalistas-, el orden de actuación de los artistas y sus respectivas canciones es el siguiente:

Malta: Sarah Bonnici - Loop Albania: Besa - Titan Grecia: Marina Satti - Zari Suiza: Nemo - The Code Chequia: Aiko - Pedestal [Francia: Simane - Mon Amour] Austria: Kaleen - We Will Rave Dinamarca: Saba - Sand Armenia: Landaniva - Jako Letonia: Donis - Hollow [España: Nebulossa - Zorra] San Marino: Megara - 11:11 Georgia: Nutsa Buzaladze - Firefighter Bélgica: Mustii - Before The Party’s Over Estonia: 5miinust x Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi [Italia: Angelina Mango - La Noia] Israel: Eden Golan - Hurricane Noruega: Gate - Ulveham Países Bajos: Joost Klein - Europapa

Artistas invitados de la segunda semifinal de Eurovisión 2024:

En la primera semifinal los tres encargados de abrir la gala, y con ello el festival, fueron Eric Saade (que realizó ese gesto por Palestina), Eleni Foureira y Chanel, que volvió a deslumbrar con SloMo con su nueva coreografía.

Para la segunda semifinal de este jueves, la UER también anunció ya que los artistas invitados serán el subcampeón del festival en 2023 Käärijä con su tema Cha Cha Cha, además de tres exganadoras del festival como son Helena Paparizou (griega vencedora en 2005 con My number one), Sertab Erener (turca ganadora en 2003 con Everyway that I can), y Charlotte Perrelli (sueca que celebrará “en casa” los 25 años de su victoria en 1999 con Take me to your heaven).

Las presentadoras de Eurovisión 2024:

Como en todo el festival, las dos presentadoras serán la estrella de Hollywood Malin Åkerman, conocida especialmente por Watchmen y por la serie Billions; y la cantante y cómica Petra Mede, con amplia experiencia en estas funciones.

En España, de la retransmisión en RTVE se encargarán nuevamente Tony Aguilar y Julia Varela, junto al experto en Eurovisión Víctor Escudero como asesor y comentarista.

Las votaciones de Eurovisión 2024:

Como gran novedad respecto a la primera semi, España podrá votar en esta segunda semifinal. No podrá ser por Nebulossa y su Zorra, ya que tienen garantizada su plaza en la final al pertenecer al “Big Five”, pero sí se podrá participar para apoyar al resto de países.