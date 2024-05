Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión 2024, denuncia que la UER censuró sus mensajes pro Palestina

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión 2024, ha denunciado tras clasificarse para la final del sábado junto a otros nueve países, como las favoritas Ucrania y Croacia, que fue censurada por la UER antes de su actuación, donde iba a incluir maquillaje en su cuerpo con mensajes a favor de Palestina y el cese al fuego por parte de Israel.

Las declaraciones de le candidate, que se identifica como no binarie, llegaron en la rueda de prensa posterior a la primera semifinal, marcada también por el gesto de Eric Saade, artista invitado que portó un pañuelo palestino en un hecho que también ha sido reprobado por la propia organización del festival. El vídeo de la actuación de Saade también ha sido censurado por la UER, que no lo ha compartido en sus redes sociales oficiales como sí ha hecho con los fragmentos de Eleni Foureira y Chanel, sus acompañantes en el show de apertura.

Durante su comparecencia ante los medios, Bambie Thug respondió ante las inscripciones en Ogham (una antigua lengua celta) que se vieron en su cuerpo durante los primeros ensayos. En ellas, se podía leer mensajes como “alto al fuego” y “libertad para Palestina”, unas palabras que no se vieron finalmente durante su performance en la semifinal.

“Soy una persona a favor de la libertad y de la justicia, pero desafortunadamente tuve que cambiar esos mensajes hoy, dejando solo 'coronad a la bruja' [uno de los lemas de su canción] por orden de la UER”, lamentó Bambie Thug, señalando a la organización de Eurovisión 2024 por obligarle a hacer desaparecer su apoyo a Palestina en una edición marcada por la polémica participación de Israel.

Bambie Thug, con su tema Doomsday Blue, ha sido una de las grandes sorpresas de la primera semifinal de Eurovisión 2024. Su propuesta consiguió convencer al público europeo, catapultando a Irlanda a la final junto a Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia y Luxemburgo. Cabe destacar, tal y como analizamos en este reportaje, que su puesta en escena lleva la firma de un joven escenógrafo español, que se une a la larga lista de nombres de nuestro país que participarán en la presente edición del certamen.

Eric Saade sí logro colar un pañuelo pro Palestina

Quien sí logró burlar la censura de Eurovisión fue Eric Saade, artista sueco de ascendencia palestina que protagonizó junto a Eleni Foureira y Chanel el número inaugural de la edición y que aprovechó el escaparate internacional para actuar con un pañuelo palestino en su muñeca. La UER criticó enseguida el gesto en un comunicado lanzado por la televisión sueca SVT.

Saade, que volvía al escenario del certamen como invitado tras quedar tercero en Düsseldorf 2011 y que se había mostrado crítico con la UER en las últimas semanas por no expulsar a la radiotelevisión israelí mientras continúa el genocidio en Gaza, quiso portar este símbolo, llamado kufiya, como señal de protesta. Como ya recogimos cuando se anunció la actuación inaugural de la 'semi', Eric Saade es un cantante sueco de padre libanés de origen palestino. Ha sido una de las voces más críticas contra la participación de Israel en Eurovisión y, de hecho, explicó que aceptó la invitación para actuar en esta edición de Malmö para ser la representación de Palestina en ese escenario, mientras se prohíbe la entrada de su bandera.

“El manejo de Eurovisión por parte de la UER es vergonzoso. No permiten ningún símbolo palestino dentro del estadio, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia del mundo son bienvenidos. Su eslogan 'Unidos por la música' (si no eres palestino) ya es una broma. ¿Transmitiendo propaganda israelí en horario de máxima audiencia a todo el mundo, centrándose al mismo tiempo en prohibir la bandera palestina? Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario. Podéis tomar nuestros símbolos, pero no podéis eliminar mi presencia”, escribió en sus redes sociales el pasado fin de semana.

Tras el gesto del artista invitado, la Unión Europea de Radiodifusión ha emitido un comunicado a través de la televisión sueca SVT en la que critica lo sucedido y lo califica como “triste”: “Nos parece triste que utilice su participación de esta manera”, afirmó Ebba Adielsson, productora ejecutiva del Festival de Eurovisión 2024, en un mensaje de texto a Aftonbladet sobre el incidente que recoge la SVT.

En el mismo escrito, añadieron que “Eurovisión es un programa en directo. Todos los artistas son informados de las bases del concurso. Lamentamos que Eric Saade haya optado por ignorar el carácter apolítico del evento”. Cabe puntualizar que la UER había prohibido previamente la entrada de banderas palestinas al Malmö Arena, ya que únicamente permite la de los países participantes en el festival. No habría ninguna norma oficial acerca del porte de otros símbolos como el pañuelo.