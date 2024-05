Eurovisión 2024 arranca con la reivindicación pro Palestina del invitado Eric Saade en el número inaugural

Primera gala de Eurovisión 2024, y primera reivindicación pro Palestina. En medio de la polémica por la participación de Israel en el certamen, Eric Saade, artista sueco de ascendencia palestina que ha protagonizado junto a Eleni Foureira y Chanel el número inaugural de la edición, ha aprovechado el escaparate internacional para actuar con un pañuelo palestino en su muñeca.

Así se ha podido ver al inicio de la primera semifinal del festival, que ha emitido en directo La 2 de TVE y que ha arrancado, como decimos, con este 'opening' de tres estrellas eurovisivas. Y precisamente Saade, que volvía al escenario del certamen como invitado tras quedar tercero en Düsseldorf 2011 y que se había mostrado crítico con la UER en las últimas semanas por no expulsar a la radiotelevisión israelí mientras continúa el genocidio en Gaza, ha querido portar este símbolo, llamado kufiya, como señal de protesta.

Como ya recogimos cuando se anunció la actuación inaugural de la 'semi', Eric Saade es un cantante sueco de padre libanés de origen palestino. Ha sido una de las voces más críticas contra la participación de Israel en Eurovisión y, de hecho, explicó que aceptó la invitación para actuar en esta edición de Malmö para ser la representación de Palestina en ese escenario, mientras se prohíbe la entrada de su bandera.

“El manejo de Eurovisión por parte de la UER es vergonzoso. No permiten ningún símbolo palestino dentro del estadio, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia del mundo son bienvenidos. Su eslogan 'Unidos por la música' (si no eres palestino) ya es una broma. ¿Transmitiendo propaganda israelí en horario de máxima audiencia a todo el mundo, centrándose al mismo tiempo en prohibir la bandera palestina? Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario. Podéis tomar nuestros símbolos, pero no podéis eliminar mi presencia”, escribió en sus redes sociales el pasado fin de semana.