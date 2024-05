Vídeo: Así fue la actuación de Ucrania con alyona alyona y Jerry Heil y su 'Teresa & Maria', favoritas en la primera semifinal de Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 ha comenzado este martes 7 de mayo con la celebración de su primera semifinal, que ha emitido en directo La 2. La noche nos ha dejado la actuación de una de las grandes favoritas, Ucrania. Sus representantes, alyona alyona y Jerry Heil, se han subido al escenario del Malmö Arena para interpretar la canción Teresa & Maria, con la que aspiran a conseguir la cuarta victoria ucraniana en la historia del festival tras las de Ruslana (2004), Jamala (2016) y Kalush Orchestra (2022).

Las dos artistas han salido a escena para cantar “sobre el poder de la unión”, como explicaron en una entrevista reciente con verTele. “Durante el primer mes [de invasión rusa] todos los países se unieron para ayudar al pueblo de Ucrania, echando una mano con los refugiados, pero parece que nos hemos acostumbrado. Y eso no puede ser, porque el opresor no se acostumbra. El opresor aprieta, bombardea con misiles... Es algo de lo que tenemos que hablar.”, nos contaron entonces en relación a la situación de su país con Rusia.

“Estamos en guerra y Eurovisión no es una competición política, pero no podemos estar en silencio y callarnos cuando tenemos este gran problema”, explicaron a este portal. Aun así, su canción no incluye “ninguna palabra” sobre el conflicto bélico, pero sí tiene un claro objetivo: “Queremos transmitir la unión de dos energías, la de la bondad y la del amor. Si las mezclas, puedes ganar cada guerra y superar cada obstáculo de tu vida”.