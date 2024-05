'Muertos SL' anuncia que tendrá segunda temporada en Movistar Plus+ con reivindicación de su guion

Movistar Plus+ ya había anunciado que Muertos SL, la primera serie de los hermanos Caballero en la plataforma, tendría una segunda temporada. Ahora bien, la reciente tesitura en materia de ficción española, con el debate en torno a la relevancia del guion y las relaciones entre escritores y actores, ha dado una idea para que la serie promocione esas futuras nuevas entregas.

Nos referimos, claro, a la polémica en el sector por las declaraciones de Hovik Keuchkerian. El actor de La casa de papel y Reina Roja afirmó que “en un guion hay un papel, no hay un personaje” y que cada vez que recibe un guion lo primero que hace es “quitar las acotaciones” al considerar que “condicionan” al actor. “El personaje no está [en el guion], el personaje se construye”, agregó. El gremio de guionistas, y entre ellos, Alberto Caballero, manifestó su malestar por estas declaraciones: “Hovik, si quieres hacer tuyo un guion, escríbelo. Y las acotaciones no se tachan, se leen. Ya sé que da pereza, pero no veas cómo ayudan a interpretar”, escribió en redes el cocreador de La que se avecina y Muertos SL.

“No me taches acotaciones, ¿eh?”

Ahora, el propio escritor toma el protagonista en esta promo, en la que se bromea con una hipotética reunión con Carlos Areces, protagonista de la comedia, que acude con anotaciones propias sobre el guion de la segunda temporada. Tras asegurar que la segunda temporada es “mejor que la primera”, el protagonista de Muertos SL revela que se ha tomado la libertad de “escribir unas sugerencias” para su personaje.

Esas sugerencias son: “La madre de Morales se vuelve loca por el atractivo Dámaso Carrillo y empieza una historia de amor desenfrenada. Con escenas de sexo explícito”; “Dámaso adquiere unos terrenos de la M30 para iniciar las obras de la Ciudad del Deceso”; “Dámaso participa en un congreso funerario en Turquía y regresa con una exuberante cabellera”, con la que aprovechar que tiene “fecha ya pillada” para un injerto; y “Dámaso fallece de forma heroica pero resucita a los tres días para salvar Torregrosa”.

Caballero lee estas sugerencias en voz alta y, cariacontecido, comenta: “Es interesante, lo valoramos”. Eso sí, al salir el actor de su despacho, el guionista se suelta y alude explícitamente a Hovik Keuchkerian: “Venga, no me taches acotaciones, ¿eh? Menos mal que sabe actuar”.