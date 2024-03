Los hermanos Caballero y su casting con sorpresa para 'Muertos SL': “Rocío Carrasco me ha dicho que si puede”

Movistar Plus+ ha presentado este lunes Muertos S.L., la nueva serie de Alberto y Laura Caballero cuya puesta en marcha adelantó verTele. La ficción, con Carlos Areces y Ascen López como principales protagonistas, llegará a la plataforma de pago el próximo 4 de abril y que ya ha rodado su segunda temporada sin haber lanzado la primera.

La sitcom, que consta de ocho episodios de 30 minutos de duración, gira en torno a los negocios de una funeraria, y cuenta también en su reparto con Diego Martín, Amaia Salamanca, Salva Reina, Adriana Torrebejano, Gerard B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller. Está dirigida por Laura Caballero y Roberto Monge, y su guion lo escriben Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad.

Mientras siguen triunfando con La que se avecina, han asentado en Netflix Machos Alfa, y acaban de despedirse de El Pueblo para Amazon Prime Video y Mediaset, este nuevo proyecto es importante puesto que supone la primera serie de Contubernio (la productora de los hermanos Caballero) para Movistar Plus+. Y lo afrontan riéndose hasta de la muerte.

“Estamos tan contentos que ya está en marcha la segunda temporada”

Susana Herreras, Productora ejecutiva y Gerente en contenidos de Producción Original de Ficción de Movistar Plus+, ha reconocido que poder contar con los Caballero ha sido el gran aliciente: “Les admirábamos mucho y les admiramos mucho más después de hacer esta serie. Nos gusta trabajar con gente a la que admiramos. El tono de comedia que ellos hacen encajan en el tipo de comedias y de ficción que hacemos en Movistar”, ha celebrado, añadiendo sobre Muertos S.L. que “contar con este elenco y con todo el equipo que está detrás de la serie es una maravilla. Estamos tan contentos que ya está en marcha la segunda temporada”.

Por su parte, Alberto Caballero ha explicado cómo le llevaron esta idea a Movistar Plus+: “Fue muy sencillo. Nos preguntaron qué nos apetecía hacer y dijimos que si nos lo ponían tan a huevo... Queríamos hacer una comedia en un ambiente laboral y en una funeraria. Esto es una maravilla. Nos pusimos a trabajar en ello y ha sido todo muy fácil”. El creador ha incidido en una de sus premisas: “Queríamos una empresa pequeña, familiar, y eso encajaba en el negocio de una funeraria en el extrarradio”.

Como siempre en sus comedias, al pasar del dicho al hecho les ocurrieron muchas anécdotas. Laura Caballero ha querido recordar una de ellas: “Construimos una fachada real, con el cartel de la funeraria. Y cuando nos venían a traer paquetes a nombre de Contubernio, los mensajeros se sorprendían al encontrarse una funeraria”. Sobre las tomas falsas, la directora de la ficción ha bromeado con que “están guardadas bajo llave porque más de uno lo pasaría mal”, reconociendo que se han reído mucho produciéndola.

Trasladando la comedia y el toque de lo absurdo de la serie hasta a la rueda de presentación, con aparición estelar de Antoni Daimiel como periodista para preguntar a Ascen López “como experta en NBA y fanática de Lebron James” qué le estaba pareciendo su temporada; sus creadores han valorado la referencia de A dos metros bajo tierra: “Es una de mis series favoritas de siempre y tiene uno de los mejores pilotos y quizá el mejor final. A dos metros bajo tierra se mete mucho en los traumas de la familia, y no queríamos meternos en traumas familiares. Nosotros no hemos tenido traumas familiares en nuestra vida”, ha explicado Alberto Caballero para marcar distancia, añadiendo: “Nosotros pasamos más tiempo con compañeros de trabajo que con la familia, y ellos se terminan convirtiendo en nuestras familias. Creemos que ahí había mucha comedia”.

También han celebrado, y agradecido, la confianza por haber podido rodar ya la segunda temporada cuando ni siquiera han estrenado la primera. Alberto Caballero ha reflexionado: “Es un privilegio, hay que ser conscientes de que esto no pasa. Podemos decir que la terminamos de grabar antes de ayer, como quien dice. Que el ritmo no pare... Llevamos un ritmazo de la leche. Nos ha venido muy bien porque apenas hubo un mes de parón y estábamos todos con ese puntito de tener la serie cogida por la mano y no apetecía parar. Ha sido como un premio. Cogimos carrerilla y acabamos de asentar la serie. Nos ha dado una visión global del potencial que tiene la serie”. Laura Caballero ha reforzado esa visión: “Es un lujazo. La sensación ha sido que era la continuación de la primera”.

“Nos estamos anclando en lo políticamente correcto y el buenismo”

Siendo una comedia, y situándose en la muerte y un ambiente funerario, Alberto Caballero ha sido muy directo al opinar que la miseria humana “tendrá límites, pero todavía no los hemos encontrado”, y sobre todo al responder si ellos han tenido límites al plasmarla en esta serie: “Los conflictos de la sociedad más duros son los más peleables y tenemos que trabajar desde el humor y la comedia en hablar de cualquier tema, luchar contra los ofendiditos. Nos ha costado mucho y llegará un día en que podamos decir sin miedo lo que pensamos e incluso hacer un chiste que no tenga gracia. Nos estamos anclando en lo políticamente correcto y el buenismo, y la comedia es un buen punto para luchar contra eso. Y creo que la gente desde la comedia encaja todo muy bien”.

De forma más distendida, al ser preguntados sobre si usaban figurantes reales para hacer de muertos u optaban por usar muñecos, Laura Caballero ha explicado: “Si había que manipular mucho usábamos muñecos, porque a veces se les mete gasas en la nariz para evitar líquidos”, y aclarado: “Hacemos casting para los muertos. Hay gente que no sabe estar quieta o sin mover los ojos”. Algo que ha llevado a Carlos Areces a recordar una anécdota: “Hubo una figurante que vino y nos dijo: las tetas vale, pero el coño no me lo vais a ver”.

La afirmación de la directora ha llevado a otra pregunta: ¿Cómo se hace un casting de muertos? Los hermanos Caballero, de nuevo entre risas, han respondido que “tiene su reto”, en el caso de Alberto, y en el de Laura que es “más fácil que ninguno. Se acuestan en sus camitas y hacen de muertos y les graban”, añadiendo a continuación algo sorprendente: “Yo tengo varias peticiones de salir como muertos... De hecho, Rocío Carrasco me ha dicho que si puede salir”.

Tengo peticiones de salir como muertos. Rocío Carrasco me ha dicho que si puede salir Laura Caballero

Aunque da para risa, y la explotan en Muertos SL, ambos han reconocido que han tenido que aprender. “Hemos tenido que formarnos en el tema de los muertecitos”, ha bromeado Laura Caballero, mientras su hermano ha contado que como proceso de documentación han realizado “visitas a funerarias, hablado con los trabajadores...”, y la directora ha añadido también que tomaron “clases de tanatopraxia”, que provocaron que la actriz Adriana Torrebejano se marease.

Alberto Caballero también ha señalado que los empleados de la funeraria tienen la difícil misión de acompañar a familiares que acaban de perder un ser querido, por lo que no pueden “apropiarse del dolor ajeno. Dicen que tienen que mantener una cierta distancia. Luego el lenguaje, los trucos para hacer ofertas... Hay todo un mundo ahí” que ellos han tenido que aprender, como ha afirmado el actor Gerard B. Fillmore: “Yo me miré muchos vídeos, para saber lo que me iba a encontrar. Conocer cómo funciona el mundo de las funerarias, es todo un proceso”.

“Qué mejor manera de lidiar con la muerte que con la comedia”

Los intérpretes presentes en la rueda tienen claro la capacidad de la comedia para hablar de según qué temas. Así lo ha expresado el propio Gerard B. Fillmore, que interpreta a un tanatopractor: “Es una serie de comedia, y qué mejor manera de lidiar con la muerte que con la comedia... Al final le coges el gustillo”.

Hablando de sus personajes, Diego Martín ha explicado cómo se llevaría él con el suyo: “El problema de estas cosas es que uno las aborda desde el absurdo y termina, no sé por qué, no pareciéndome tan mal todo lo que hace. Todo lo surrealista y que está hecho para reír, a mí secretamente no me parecía tan mal. Creo que hay cosas que podrían funcionar. Inevitablemente, hay un acercamiento”. Su turno lo ha aprovechado Alberto Caballero para recordar su etapa juntos en Aquí no hay quien viva: “Teníamos ganas de volver a trabajar con Diego Martín, tiene un talento brutal. Es de nuestros actores favoritos ever. Un personaje de los más extremos de la serie, y lo dota de una humanidad que solo está al alcance de los más grandes”.

Otra ilustre como Amaia Salamanca es la rival del protagonista Carlos Areces, compitiendo desde otra funeraria. La actriz pone en contexto explicando: “Yo fui su becaria, aprendí mucho de él y todas sus tácticas. Pero hay que pasarle por encima y estaría dispuesta a cualquier cosa”, lo cual genera que ambos se metan en sus personajes y Areces replique: “¿Tú por qué crees que pensaron en ti para hacer de harpía?”, lo que vuelve a generar risas e incita a la actriz a proponer otro proyecto: “Quiero decirle a los Caballero que podrían hacer un biopic de Risto Mejide... Tiene el gesto y todo”, ha dicho refiriéndose a Carlos Areces.

Por su parte, Aitziber Garmendia ha confesado el cuadro que es su personaje: “Mi personaje es muy hipocondriaca, muy pava. No tengo nada que ver con Olivia pero cuando leí el guion, me hacía mucha gracia el concepto”.

Manteniendo el tono distendido, cuando les han preguntado si tienen algún objeto “guapo” que dejar en herencia, Alberto Caballero ha respondido algo que implicaba a otro miembro de su familia: “Yo tengo una cabeza de Monchito sí, original... Los muñecos los hacía mi abuelo y rescaté a última hora algunos retazos. Y tengo la cabeza”, ante lo que su hermana Laura no ha podido reprimir un comentario irónico: “Igual ahora te llega un burofax...”. Recordemos que su tío José Luis Moreno, con el que no tienen relación ni vinculación desde hace muchísimos años, fue el ventrílocuo que popularizó Monchito.

Así es 'Muertos S.L.': sinopsis de la nueva serie

Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando.

Contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio.

Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.