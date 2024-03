'Cifras y letras' hace las cuentas: así van las audiencias del concurso de La 2 en su nueva etapa

Cifras y letras ha conseguido lo que no está al alcance de muchos programas de televisión. Tras haber permanecido una década guardado en la recámara, el concurso ha vuelto a La 2 con datos de audiencia que son superiores a los de su propia cadena. No es algo que puedan decir muchos otros formatos, menos aún aquellos que se emiten en la competidísima franja del access prime time, la que da paso a los contenidos estelares de cada noche.

Dos meses después de su regreso a la pequeña pantalla de la mano de Aitor Albizua (su presentador) y Elena Herráiz y David Calle (sus expertos), Cifras y letras parece haber calado entre el público. Lo ha hecho sin alardes, con datos humildes pero suficientemente buenos para la segunda cadena de TVE. Se puede decir con total seguridad que el programa está sirviendo para elevar la audiencia de La 2, y así lo refleja la trayectoria que ha seguido hasta el momento.

Desde su estreno el pasado 15 de enero, el concurso, que se emite de lunes a jueves de 21:30 a 22:00 horas, promedia un 3.1% de cuota de pantalla y 428.000 espectadores, como demuestran los datos que la consultora Barlovento Comunicación ha facilitado a verTele. Por lo tanto, se sitúa unas décimas por encima del promedio mensual de La 2, que en enero fue del 2.8%, en febrero bajó al 2.6%, y en marzo ronda el 2.5%.

Cifras y letras empezó con buen pie su nueva temporada y se ha estabilizado en torno al 3% de share. Ha bajado de este registro en algunas ocasiones, pero también lo ha superado con bastante frecuencia.

Desde principios de marzo ha experimentado un ligero aumento de audiencia que el día 11 le aupó hasta el 3.9% de share, su mejor dato en esta nueva etapa que acaba de comenzar. Además, ha superado el medio millón de espectadores en cuatro ocasiones.

Audiencias semanales de 'Cifras y letras' desde el 15 de enero:

Semana 1: 3% y 430.000

3% y 430.000 Semana 2: 3.1% y 431.000

3.1% y 431.000 Semana 3: 2.9% y 405.000

2.9% y 405.000 Semana 4: 3.3% y 481.000

3.3% y 481.000 Semana 5: 2.9% y 392.000

2.9% y 392.000 Semana 6: 2.8% y 394.000

2.8% y 394.000 Semana 7: 3% y 419.000

3% y 419.000 Semana 8: 3.3% y 451.000

3.3% y 451.000 Semana 9: 3.4% y 454.000

Los retos a los que se enfrentaba el concurso

Resucitar Cifras y letras era una apuesta arriesgada. El concurso ya se emitió en La 2 entre 1991 y 1996. Tras aquella primera etapa en la que tuvo como presentadora a Elisenda Roca, dejó TVE y pasó a manos de las cadenas autonómicas para disfrutar de una segunda vida que duró hasta el año 2013.

Diez años después, el programa ha vuelto a la cadena que lo vio nacer, y no es el único formato al que se le da otra oportunidad. En este tiempo de reboots televisivos hemos asistido al renacimiento de El precio justo, ¡Allá tú!, Password, el Grand Prix y unas cuantas series.

Pero muchos de estos títulos no han tenido el éxito esperado, así que cabía preguntarse si Cifras y letras lograría hacerse un hueco en la programación de La 2 y, más concretamente, en una franja especialmente cruel para los debutantes. El access prime time es un terreno complicado en el que sí se mueven con cierta soltura El Intermedio (laSexta), First dates (Cuatro) y, por supuesto, El Hormiguero de Antena 3, cuyos datos de audiencia rondan el 16% de cuota para dominar la franja.

Cifras y letras no compite en esa liga, no al menos en la de Pablo Motos. Para analizar el rendimiento de La 2 hay que tener muy presente que la segunda cadena de TVE no compite por la audiencia con la misma ferocidad que lo hacen La 1 o las televisiones privadas. Su labor de servicio público es un valor difícil de encontrar en otras emisoras, pero también limita mucho su capacidad de competir.

Por eso es un éxito rotundo que Saber y ganar lleve 27 años en emisión con audiencias que superan el 7% de share (casi triplicando los datos de la cadena), y también se puede considerar una pequeña victoria que otro veterano concurso como Cifras y letras haya comenzado su nueva etapa con estos índices de popularidad.

En los próximos meses veremos si se estanca, si pierde audiencia o si la gana. De momento se está esforzando por arañar algunas décimas semana a semana, y es posible que si Fer Castro –su concursante estrella que ha regresado– defiende su plaza como hasta ahora, el programa vaya generando cada vez más adeptos, un curioso fenómeno por el que también pasaron Boom con Los Lobos, Pasapalabra con Orestes y Reacción en cadena con los Mozos de Arousa.