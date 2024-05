Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth, estrellas de la nueva serie española de Max

La presentación de la llegada a España del nuevo servicio Max, que servirá para reemplazar a HBO Max, ha servido para presentar las bazas que conformarán su catálogo para los próximos tiempos. Ahí se encontraban títulos conocidos como Cuando nadie nos ve, de Enrique Urbizu, pero también para un anuncio importante: el de Furia, nueva serie creada y dirigida por Félix Sabroso y con un potente quinteto femenino al frente.

Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro son las protagonistas de esta ficción, que acaba de iniciar su rodaje. Producciones Mandarina se encarga de producirla para Max en España. Compuesta por 8 episodios de 25 minutos, se estrenará en la plataforma de Warner Bros Discovery en 2025.

“Es un quinteto espectacular de talento”, afirma Alberto Carullo, vicepresidente de Max Local Original Production Italy & Iberia, durante la presentación a la que ha asistido verTele.

“Una sátira hiperrealista del mundo que nos está tocando vivir”

Furia es definida oficialmente como “un retrato contemporáneo de cinco mujeres, cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso”. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas. Un retrato caleidoscópico del momento social actual con altas dosis de ironía y humor.

En el evento se han podido escuchar las impresiones de los principales nombres de esta producción, que en palabras de Sabroso están “con un subidón tremendo”. “Llevábamos dos años preparando esta serie. Ha sido un proceso largo de escritura de guion. Necesitábamos unas protagonistas icónicas, pero el casting está lleno de actores y actrices potentes. Es una sátira hiperrealista del mundo que nos está tocando vivir, y de cómo nuestras protagonistas reaccionan”.

El reparto ha destacado el desafío de una serie que está “escrita por y para ellas”, según el realizador. “Siempre me he sentido apoyado por las actrices con las que he trabajado, que han sido muy buenas, y esta es una forma de devolvérselo. Lo escribí pensando en que no pudieran decirme que no, y es bastante bestia”.

“Es lo mejor que he leído en muchos años”

Poza, que regresa a primera línea televisiva tras el final de La Unidad en Movistar Plus+, destaca que “cada una tiene un capítulo del que se tiene que hacer muy responsable” y afirma que el material de Sabroso es “icónico”: “Es lo mejor que he leído en muchos años”. Es algo muy similar a lo que dice Pilar Castro, que resume el material como “un regalo”.

“El material es brutal, te permite hacer lo que quieres cuando te dedicas a esto. Nos vamos a cruzar en los capítulos, que es lo bonito que tiene, pero no tenemos la fortuna de vernos, sobre todo en los primeros capítulos”, avanza Poza, que define el concepto con el de “mujeres atrapadas por un sistema que las asfixia, y al mismo tiempo son negadoras de este sistema que nos atrapa”.

Cecilia Roth destaca que estos personajes “no son ejemplo de nada, sino un retrato de personas que lo tienen difícil”. Sabroso agrega que “son representativas del momento actual que nos está tocando vivir”, algo que Poza añade: “Ya era hora de poder estar furiosas. Antes de cambiar nada, hay que aceptar que estamos muy cabreados. Y los personajes están en estado de urgencia, de emergencia”.