Max llega con todo a España, de deporte y entretenimiento a series, películas y documentales: “Es algo nuevo”

Max, que no HBO Max, llega a España el próximo 21 de mayo. Y doce días antes, en la mañana de este jueves 9, se ha presentado ante la prensa con la presencia de sus principales responsables y una idea repetida e importante: “Es algo nuevo, no una simple evolución”. “Es un nuevo producto, una nueva plataforma”, han incidido para presentar esta oferta que engloba los contenidos de dos gigantes como son Warner Bros y Discovery tras su fusión.

Alessandro Araimo, vicepresidente ejecutivo y responsable de WBD en Italia e Iberia, es el que más ha incidido en esa idea de la novedad, para no pensar en Max como una plataforma que es 'HBO Max con otro nombre'. Araimo ha asegurado que quieren pelear por todos los géneros, y que el catálogo será muy amplio con originales de HBO, de Discovery, deportes en directo (con los Juegos Olímpicos de París 2024 como gran baza, como ya anunció), entretenimiento, series y películas de ficción, apuestas de no-ficción...

Reconociendo que “es un mercado complicado no sólo en España, sino en todo el mundo”, Araimo ha destacado la fuerza que les da la unión de los dos grupos: “Somos una compañía, y todas las otras empresas apoyarán la las sinergias. Esto es realmente una sola compañía, y es una compañía única”. Y ha tenido palabras en concreto para España: “Es un mercado muy importante para nosotros. Siempre hemos apostado mucho por la producción local, porque sabemos que se vende internacionalmente”.

El acto ha sido presentado por Nikki García, que se ha encargado de presentarse (y demostrar) que todos la conocemos por ser la voz de Google Maps. Un recurso que ha resultado efectivo para el evento, y que también le ha servido para bromear con Ángel Yllera, responsable de las compras licenciadas, afiliados y distribución digital del nuevo grupo en Iberia. El directivo ha dejado claro que “el que manda es el consumidor”, explicando que lo que buscan y seguirán buscando tras el lanzamiento es adaptarse a sus preferencias, y en ese sentido ha mandado un mensaje claro: “Estamos aquí, hemos llegado, tenemos que seguir evolucionando, pero queremos estar para muchos años”.

Recordemos que Max ya había detallado sus planes y precios, siendo el más barato el Plan Estándar a 9,99 euros al mes, y el Premium a 13,99 euros al mes. Además, y teniendo en cuenta la fuerza que aporta Discovery en los derechos deportivos, hay un Complemento Deportes por 5 euros al mes. Preguntados por si valoran incluir en españa un plan más barato con anuncios, como en Estados Unidos, Araimo ha explicado que de momento no creen que sea la mejor opción, pero que todo se estudiará.

Otro matiz importante es qué pasará con los suscriptores actuales de HBO Max, algo que ya aclaró Max y reafirma ahora: “Los suscriptores actuales de HBO Max podrán descubrir la nueva experiencia en Max manteniendo sus perfiles actuales y su historial de visionado, mientras continúan su viaje en Max en el mismo punto donde lo dejaron”.

Leah Hooper-Rosa, vicepresidenta ejecutiva y responsable del streaming de Warner Bros. Discovery en Europa, Oriente Medio y África, ha comenzado por destacar que “España es uno de nuestros mercados más grandes e importantes”, para pasar luego a señalar las tres prioridades que han seguido para la nueva plataforma: una oferta de producción local de calidad, el deporte en directo, y los estrenos globales más esperados. “Max será el destino de HBO Originals, las películas del estudio WB, Max Originals, el universo DC, el mundo de Harry Potter, una amplia oferta de contenidos infantiles, la más variada programación de hogar y estilo de vida, realities y documentales del universo de marcas y contenidos de WBD, y será el único lugar en donde seguir cada minuto de los los Juegos Olímpicos de París 2024”, ha presumido.

La directiva también ha sido la encargada de repasar algunos de los principales formatos que tendrá Max a nivel mundial, incidiendo en un original de HBO como La casa del dragón que ya tiene fecha de regreso. La serie ha sido definida como “un gran éxito” en la presentación, en la que además han emitido un vídeo exclusivo de “detrás de las cámaras” sobre su rodaje, con declaraciones de los actores y actrices.

Junto a ella, Laura Carafoli (vicepresidenta y responsable en Italia e Iberia de los contenidos y el streaming del grupo) se ha sumado a recalcar que “España es muy importante” para su negocio, avanzando que van “a buscar ficción local de mucha calidad para contar más historias”. La directiva ha incidido en su apuesta por la no-ficción, explicando: “Hay dos formas de acercarse, el entretenimiento, que vamos a ampliar esta proposición; y los documentales. Sabemos que este país es una industria donde la creatividad para los documentales es super alta”, ha dicho, poniendo como ejemplo El caso Sancho, del que han proyectado un vídeo de su segundo capítulo, y Carafoli ha avanzado que llegará “después de verano”.

'Pekín Express' y 'Naked Attraction', bazas de entretenimiento

Alberto Carullo, fichado en diciembre como relevo de Miguel Salvat para liderar las producciones originales en Iberia e Italia, ha sido el encargado de presentar sus dos primeras bazas de entretenimiento.

De la primera, Pekín Express (que ya se graba con sus 7 parejas de famosos acompañados por familiares o amigos) ha explicado que han “trabajado para sumar al valor que ya tiene el programa el sello Max”, y han conectado en directo con su presentador, Miguel Ángel Muñoz, desde el rodaje en Hanoi (Vietnam). Pese a la hora local, las 5 de la mañana, Muñoz se ha mostrado encantado: “Estoy cumpliendo un sueño, muy ilusionado. Es prometedor, divertido, apasionante, estamos disfrutando muchísimo. Todos los lugares son apasionantes, y el contraste cultural impacta”.

El presentador ha avanzado que “nuestros aventureros lo están pasando un poquito mal con las misiones que le ponemos”, pero ha anticipado que todo los concursantes “han venido increíblemente motivados, se están dejando el alma en la aventura, compartiendo momentos difíciles pero también bellísimos”. De la experiencia, ha resaltado: “La amabilidad de la gente es la tónica que nos vamos a encontrar en los tres países que vamos a visitar, que no puedo decir. Me he enamorado de todos ellos”. Y sobre lo que podrá verse, ha dejado claro que habrá donde elegir: “Llevamos poquito, y ya hay material para hacer cinco programas. Si tengo que resumirlo con una sola palabra es 'sorprendente', pero se me queda pequeño”.

La otra gran baza de entretenimiento será Naked Attraction, un formato de éxito internacional que llegará a la plataforma presentado por Marta Flich, compaginando su exposición a la que ya tiene en Mediaset con Gran Hermano y Todo Es Mentira. La misma presentadora se ha encargado de contar cómo es el programa: “Las citas empiezan al revés: gente que va desnuda, se conoce, y luego ya se viste y se conocen en profundidad. Hay mucha gente que tiene una belleza no canónica, pero hay gente que dice 'yo soy aquí, y quiero que me aceptes así desde el principio', y eso es muy bonito”.

Tras ver un vídeo promocional del formato, Flich ha reconocido que “habrá polémica”, pero ha querido tomarla positivamente: “No tengo ninguna duda de que el programa higieniza todos los tabúes y prejuicios, hará que se hable y se normalice para darle naturalidad. Es bueno que el cuerpo no sea un agravio, sino sano, conciliador y normal”. La presentadora ha valorado: “Es un proyecto precioso, sano a más no poder, positivo, sin prejuicios. Se quitan los tabúes de los cuerpos y se vive con naturalidad y respeto. Hay historias tras las personas en este programa que emocionan, como una mujer que sufrió un cáncer de mama que decide ir y decir 'esta soy yo'”. “Es muy diverso, distintas razas, sexualidades, todo. La gente tiene muchos problemas con su físico, y de alguna forma es liberador. Demuestra que todos los cuerpos son bonitos, y que los gustos son infinitos”, ha añadido, avanzando además que “también hay explicaciones más científicas, como por qué no nos gustan las caras tan simétricas”.

Nueva serie 'Furia', y dos ficciones cercanas

En el turno de la ficción, Max ha sorprendido con el anuncio de una nueva serie titulada Furia, con un reparto estelar encabezado por Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth; como ya hemos recogido ampliamente en esta otra noticia, con las declaraciones de las cuatro actrices (a excepción de Candela Peña) que han estado en el evento de presentación.

Además de esa sorpresa, Alberto Carullo ha repasado el primer original de Max en España, Cuando nadie nos ve, explicando que sigue su grabación en Morón de la Frontera (Sevilla). Un rodaje al que asistió verTele, y del que han hablado sus dos protagonistas, Maribel Verdú y Mariela Garriga. Verdú, para destacar que ella “nunca había protagonizado una serie” y su química con su compañera (con la que comparte “mil taradeces”) y con el director Enrique Urbizu (del que directamente ha dicho que “es Dios”), así como la recepción y el trato que están recibiendo en el pueblo. Garriga, además de para alabar a su compañera, ha destacado el mestizaje de sus personajes y de ellas mismas, tanto por idioma como por culturas. De hecho, ambas han pedido que los espectadores de Max en todo el mundo la vean con subtítulos, para apreciar esa realidad cosmopolita y que el público se identifique mejor con los roles.

“El otro proyecto estelar que tenemos”, ha dicho Carullo, es Pubertat, la nueva serie creada, producida, coguionizada y protagonizada por Leticia Dolera, que también ha estado presente en el acto para explicar el porqué: “Las series te permiten hacer casi una radiografía social y psicológica de los personajes y su entorno. Necesitaba ese espacio para esta historia”. La creadora ha contado: “Me interesaba mucho hablar del tabú. En todas las familias hay tabúes, y se transmite en generaciones, hasta que una pone luz a lo que está en sombra”. Dolera ha reconocido que empezaba a estar nerviosa porque el rodaje arranca el 30 de junio y ha desvelado que “es una serie con 70 actores, muchos pre-adolescentes de 13-14 años”.

Deporte sin parar: JJOO, tenis, ciclismo, UFC/MMA...

Fernando Ruiz, el Director de Deportes de Warner Bros. Discovery en Iberia, se ha ocupado de destacar también la gran apuesta por el deporte que albergará Max. A preguntas de los periodistas, Araimo ha aclarado que los suscriptores de Eurosport tendrán que suscribirse al Complemento de Deportes de Max, ya que no es una asociación como los ya suscriptores de HBO Max.

Acompañado por tres expertos como Álex Corretja por el tenis, Alberto Contador por el ciclismo y Laura Fernández por la UFC/MMA; Ruiz ha comenzado señalando la importancia de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 que centrarán el verano de la plataforma con “3600 horas” de programación, aclarando junto a Corretja que será “el único lugar en el que se van a seguir todos los JJ.OO.”.

Además, el directivo ha contado hablando de tenis que Roland Garros se podrá ver por primera vez en Max con todas las señales necesarias; hablando de ciclismo que “somos la casa del ciclismo: 300 días al año hay pruebas ciclistas en nuestra plataforma”; y hablando de artes marciales mixtas Laura Fernández ha destacado la importancia de Ilia Topuria: “Ha puesto las MMA en el mapa, había mucho desconocimiento y estigma”. Además, ha avanzado que “con casi total seguridad la UFC va a venir a Madrid en el primer trimestre de 2025, apuntando al Bernabéu y a febrero”.

Max traerá a Europa más del doble de la cantidad de contenidos actualmente disponibles en HBO Max. Los Juegos Olímpicos de París 2024 estarán incluidos en todos los planes de suscripción, garantizando a todos los clientes un acceso completo al mayor acontecimiento deportivo del mundo. Una selección de los principales canales lineales en directo también estará disponible en Max en algunos países con planes seleccionados, incluido Eurosport en todos los países.

El complemento Deportes ofrecerá a los aficionados una amplia cobertura de los principales deportes internacionales y europeos, incluidos los Grand Slams de tenis, como el Open de Australia, Roland-Garros; las tres Grandes Vueltas de ciclismo: el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, además del Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans y todos los grandes campeonatos mundiales y Copas del Mundo de deportes de invierno. Los derechos varían según los países. En España, Max incluirá los derechos exclusivos de UFC, uno de los eventos de MMA más importantes del mundo.