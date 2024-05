El público de Eurovisión 2024 abuchea a Israel en su ensayo para la segunda semifinal y pone en guardia a la UER

El rechazo a la participación de Israel en Eurovisión 2024 vivió este miércoles un nuevo episodio, tanto antes como durante el ensayo de la representante israelí, Eden Golan, que este jueves participará en la segunda semifinal.

En la previa, la calle Friisgatan, una de las más populares de Malmö, acogió una concentración ciudadana en favor de Palestina, de la cual verTele fue testigo. Y además, el Puente de Øresund, que conecta Copenhague con Malmö por tren, vio interrumpido su servicio durante dos horas. Si bien no hubo declaraciones oficiales a través de medios oficiales, usuarios de X (antigua Twitter) explicaron que el motivo del cierre del tren se debió a las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra Israel.

Así hasta llegar a la celebración del ensayo, que estuvo marcado por los abucheos y los gritos de “Free Palestine” (“Palestina libre”) que un amplio sector del público dedicó a la candidatura israelí.

A falta de ver cómo reacciona la organización, episodios como estos refrendan que la UER está perdiendo el control de la situación y pagando cara su tibieza con Israel, como hemos analizado. Porque pese a insistir en que Eurovisión es un evento “apolítico”, la edición de este año ya ha quedado manchada por la discutida participación israelí, con la masacre en Gaza que persiste desde octubre de 2023.

Ahora, los organizadores tienen un serio problema por delante de cara la segunda semifinal, en la que a priori, quedará más patente el malestar que ha despertado la presencia israelí entre numerosos eurofans. Algo que, sobre el papel, intentarán evitar teniendo en cuenta que ya fueron noticia tras la primera semifinal por criticar que el artista invitado Eric Saade actuara con un pañuelo palestino. Además, la representante de Irlanda, Bambi Thug, denunció tras su clasificación para la final que la UER había censurado antes de su actuación sus mensajes pro Palestina.

La reacción de Israel a los abucheos

Durante el ensayo de Eden Golan también se escucharon aplausos, aunque desde el equipo de la cantante reconocen que su actuación se produjo entre la oposición de parte del Malmö Arena. “Un pequeño puñado gritó abucheos y hubo muchos que la alentaron. Se mezcló”, dijo tras el ensayo Yoav Zefir, director de la delegación israelí en Eurovisión, en declaraciones a la KAN, la televisión pública de Israel. “Respaldamos cada palabra de la canción”, añadió sobre Hurricane.

La propia Golan aseguró al mismo medio que “estaba preparada” para los abucheos que recibió durante el ensayo, pero que “no les presto atención”. “Me da aún más fuerza y orgullo representar a nuestro país y mostrarles quiénes somos. No todo es fácil, todo el país está pasando por un momento difícil. Aquí tampoco es sencillo, pero tomo todo en proporción. Estoy feliz de estar aquí y de tener el privilegio de representarnos”, comentó también.

Además, desde la KAN lanzaron un comunicado, recogido por medios locales como The Times of Israel, a través del cual reivindicaron su presencia en el certamen pese a las críticas: “Eden subió al escenario durante el ensayo general con orgullo y ofreció una actuación increíble. No la silenciaron y no nos silenciarán”. Según ese mismo medio, la televisión israelí también ha pedido “a la UER y la SVT que trabajen para evitar que se repitan casos como éste”, y exigen “que permitan a Israel competir limpiamente en la semifinal” de este jueves.