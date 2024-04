¿Hay que echar a Israel de Eurovisión?: Del “quizás no hay suficientes razones” de Ucrania a la posición de otros artistas

La participación de Israel en Eurovisión 2024 mientras prosigue la masacre en Gaza es la gran polémica que está salpicando al festival esta edición. Y es que a pesar de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) llegó a rechazar hasta dos canciones de su delegación por el contenido político de sus letras, acabó aprobando in extremis su presencia en Malmö amparándose en el argumento de que el certamen es un “evento apolítico” y que su tema Hurricane no incumple las normas.

Ante la gravedad de la matanza que lleva asediando la Franja en los últimos meses, y dado el precedente de la expulsión de Rusia de Eurovisión en 2022 por la guerra contra Ucrania, se esperaba que la UER excluyera a Israel y su participante Eden Golan de la presente edición. Algo que no ha sucedido finalmente y que ha levantado una fuerte controversia entre los seguidores y el público general del festival, críticos con que pueda producirse un blanqueamiento al país ante una audiencia millonaria.

La propia Unión Europea de Radiodifusión se apresuró a marcar distancias entre este caso y el ruso, insistiendo en que la relación entre los medios públicos rusos y su gobierno es “drásticamente diferente” a la de los homólogos israelíes. Y a su vez, 400 personalidades de las industrias culturales a nivel internacional hicieron pública en febrero una carta en apoyo de mantener a Israel en la 68ª edición, defendiendo que “la actual no es una guerra que Israel quisiese o empezase”.

En ese contexto, las otras 36 delegaciones participantes en Eurovisión 2024 se han visto en la tesitura de tomar una posición a ese respecto. Y mientras RTVE y otros miembros de la UER se alinearon con las decisiones tomadas por el organismo, siendo Islandia la única que amenazó con retirarse si se mantenía a Israel en el concurso, una decena de artistas representantes dieron un paso adelante el pasado fin de semana para significarse y pedir un alto al fuego “inmediato y permanente” en Gaza.

Esa iniciativa, la única impulsada por los candidatos desde que se confirmó la luz verde a la canción de Israel, se llevó a cabo en el momento del inicio del tour europeo de los artistas previo al festival, que arrancó esta Semana Santa con la PrePartyES 2024 de Madrid organizada por Eurovisión-Spain. Y ante la presencia de muchos de ellos en la capital española, desde verTele aprovechamos para cuestionarles sobre el asunto que inevitablemente está marcando la edición.

Alyona Alyona (Ucrania): “Quizás no hay suficientes razones para expulsar a Israel”

Alyona Alyona y Jerry Heil, representantes de Ucrania que no aparecían como firmantes en el mencionado comunicado, sí quisieron manifestar su opinión al ser preguntadas por verTele: “Algunos artistas han publicado un comunicado y es una realidad que las guerras, y que maten a tanta gente, no está bien. En cualquier país. Ahora en el mundo hay 192 situaciones de guerra. Asusta. Nosotras lo hemos visto, sabemos lo terrible que es y desde nuestra posición intentamos decirle a la gente que despierte, que aprecie las distintas culturas. Tenemos que estar unidos para presionar y que no sucedan más guerras”, comenzaron comentando ambas artistas.

“Nuestra voz es importante porque Eurovisión gira alrededor de la unión [de países y culturas]. Juntos somos más fuertes. No hay ninguna razón para que haya guerras si nos amamos los unos a los otros”, añadió Alyona Alyona, en ese sentido.

Cuestionadas sobre la decisión de la UER acerca de la participación de Israel, y si esperaban que fueran expulsados como Rusia en 2022, la misma artista se mostró alineada con la resolución final: “En nuestro país no hablamos mucho sobre esa situación porque tenemos un panorama terrible, y tenemos que hablar sobre nosotros. Nosotras creemos en Eurovisión, y la UER es la que toma las decisiones. Confiamos en ellos y en lo que crean que deben hacer. Creemos que para tomar cualquier decisión tienen que tener razones, quizás no hay suficientes razones para expulsarlos”.

En ese momento, su compañera Jerry Heil cambió de tema: “Estamos trabajando lo mejor que podemos para representar la cultura ucraniana. Sentimos que la gente puede ver la belleza de la cultura ucraniana. Entiendo que mucha gente esté cansada de las noticias porque tienen su propia vida, y lo único que no pueden ignorar es la música”.

“Es muy importante que utilicemos la plataforma que tenemos”

Entre los firmantes sí figuran Olly Alexander (Reino Unido), Windows95Man (Finlandia), el grupo español Megara (San Marino), Bambie Thug (Irlanda), Gåte (Noruega), iolanda (Portugal), Nemo (Suiza), Saba (Dinamarca), Silvester Belt (Lituania) y Mustii (Bélgica). Y precisamente con los tres primeros también pudimos hablar sobre su posicionamiento, y sobre si valoraron no participar finalmente en Eurovisión tras confirmarse la presencia de Israel.

“Debemos reconocer que la posición en la que estamos es un privilegio porque tenemos una plataforma en la que hay mucha gente mirándonos, así que como artistas sentimos la importancia de pedir o apoyar un alto al fuego. Creemos en la paz, y pensamos que es muy importante que utilicemos la plataforma que tenemos para que nuestra voz se escuche”, comentó Olly Alexander, vocalista de Years&Years, actor, y representante de Reino Unido en Malmö.

El artista, que en otra carta más personal lanzada ese mismo día confesó haber valorado no participar finalmente en el festival y que su retirada “no hubiera ayudado a nuestro objetivo global”, añadió: “Entiendo a los que piden algo más por nuestra parte, pero creo que pedir la paz y un alto al fuego es algo positivo. Es difícil conseguir la paz, va a ser duro, pero nosotros caminamos juntos en la misma dirección. Entiendo las reacciones de la gente, y creo que los artistas tenemos el compromiso de lanzar este mensaje y estar juntos en esto”.

Windows95Man, el candidato de Finlandia, también valoró no participar en la cita de este año y tardó en dar una respuesta oficial a su televisión pública sobre su participación. Cuestionado por ello en una entrevista con este portal, explicó que “tuvimos que pensar sobre ello con nuestro equipo. Creímos que era positivo ir porque el mensaje de nuestro arte es grande y creo que el mundo necesita la felicidad que mi arte da. Solo queremos paz para el mundo”. Zanjó otras preguntas sobre el asunto aludiendo que “soy un artista y solo pienso en actuar”.

Tampoco entraron en más comentarios los españoles Megara, que actuarán en Eurovisión 2024 en representación de San Marino y que también aparecían como firmantes del comunicado a favor del alto al fuego en Gaza. De hecho, se remitieron a ese escrito para responder: “El comunicado precisamente está ahí para hablar de esto, y por eso lo hemos lanzado. Ahí está”. Sí contestaron al ser preguntados por medidas y posicionamientos más firmes por parte de los artistas: “Nosotros estamos en una posición muy delicada y hemos decidido publicar eso, que creo que está bien ese paso dado”.

Baby Lasagna, representante de Croacia y uno de los favoritos a ganar el festival, evitó pronunciarse sobre la participación de Israel ante nuestra pregunta: “He visto el comunicado, pero no sé qué decirte. Soy solo un músico, no tengo competencias para hablar de política. Por supuesto estamos contra la guerra, pero esto es un concurso de música y no estoy seguro de qué decirte”.

Por su parte, los españoles Nebulossa sí reiteraron estar “siempre del lado de la gente que respete los derechos humanos”, sin más comentarios sobre la participación del país.

Desde España, únicamente Podemos presentó el pasado mes de febrero una iniciativa en el Congreso para pedir la expulsión de Israel de Eurovisión 2024, si bien el asunto no ha prosperado y no se esperan movimientos ni nacionales ni europeos en ese sentido. Sí es previsible que se reavivará la polémica conforme se acerque la segunda semana de mayo y especialmente el día 9, cuando la israelí Eden Golan actúe en la segunda semifinal.