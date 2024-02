Eurovisión 2024 ratifica la presencia de Israel y justifica que su caso es “drásticamente diferente” al de Rusia

La Unión Europea de Radiodifusión ha confirmado que no tienen intención de expulsar a Israel de Eurovisión 2024. Tras semanas de críticas contra la decisión de mantener al país hebreo pese a la guerra abierta en Gaza, el director de la organización, Noel Curran, ha reiterado que no habrá cambios con respecto al plan previsto.

“El Festival de la Canción de Eurovisión es un evento musical no político y una competencia entre televisiones públicas integrantes de la UER. No es una competencia entre gobiernos”, afirma en un comunicado recogido por The Guardian. “Nuestros órganos de administración [...] revisaron la lista de participantes para el festival de 2024 y acordaron que la televisión pública israelí KAN cumple con todas las reglas de la competencia de este año y podrá participar, como lo ha hecho los últimos 50 años”, agregó.

Las declaraciones de Curran llegan poco después de que 400 personalidades de las industrias culturales a nivel internacional firmasen una carta en apoyo de mantener a Israel dentro de la terna de Eurovisión en su 68ª edición. Helen Mirren, Mayim Bialik, Julianna Margulies, Boy George y Liev Schreiber, entre muchos otros actores y cantantes, defendían así que sancionar al estado sería “una inversión de la justicia” porque “la actual no es una guerra que Israel quisiese o empezase”, según se lee en el texto redactado por la organización Creative Community For Peace.

La UER establece diferencias entre Israel y Rusia

La UER lleva meses argumentando que Eurovisión es “un evento apolítico” donde “compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos” para explicar por qué no han excluido a Israel. Ahora bien, se trata de una postura muy diferente a la que se siguió hace dos años cuando se expulsó a Rusia de Eurovisión a causa de la invasión a Ucrania.

Las críticas a la participación de Israel han sido particularmente intensas: sin ir más lejos, la televisión pública de Finlandia, la YLE, reconoció estar “estudiando la situación” tras una petición masiva de parte de músicos fineses contrarios a la continuidad de Israel en estas circunstancias. Más recientemente, un grupo de eurodiputados de diferentes partidos, entre ellos Podemos, lanzaron una iniciativa para el Parlamento Europeo para pedir la expulsión de Israel, cuya concurrencia “blanquea a un régimen que está ejecutando una limpieza étnica en Palestina”.

Sobre las comparaciones con Rusia, Curran justifica el diferente trato con que “los operadores rusos habían sido suspendidos de la UER debido a las violaciones persistentes de sus obligaciones como miembros de la organización y la violación de los valores del servicio público”. “La relación entre KAN y el gobierno israelí son drásticamente diferentes que las que existen entre los operadores rusos y el estado, con el gobierno israelí habiendo tratado de cerrar la cadena pública en los últimos años”, agrega Curran.

La UER revisa la letra de las dos canciones posibles de Israel

Todo, por lo tanto, sigue en marcha con respecto a la candidatura israelí, liderada por la cantante Eden Golan, y aún sin canción. De hecho, la selección del tema que la joven artista tendrá que defender sobre el escenario de Mälmo (Suecia) en mayo se ha retrasado después de que la propia UER haya pedido examinar la letra. La televisión pública israelí, KAN, lo confirmaba poco después de aparecer la información el portal Ynet y aclaraba que no es “una petición inusual” la de los organizadores.

Se esperaba que la canción elegida se hubiese dado a conocer esta semana. No obstante, el proceso se mantiene aún abierto por este motivo. De acuerdo a las informaciones de medios israelíes, el comité profesional encargado de la selección tiene dos candidatas principales. Se espera la aprobación de la UER de cara a poder tomar la decisión definitiva.

Además, la propia televisión ha añadido que la canción deberá contener parte de su letra en hebreo “teniendo en cuenta este periodo tan complejo”.

Lo cierto es que ya se ha anunciado que Israel pretende "contar su historia y narrativa" sobre el escenario del Malmö Arena el próximo mes de mayo. “Tenemos que elegir una canción que refleje nuestra situación y muestre al mundo que estamos aquí para permanecer”, afirma Hanson, jurado profesional de la preselección de la radiotelevisión pública israelí.