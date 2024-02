Rafa Nadal habló del “error” con Arabia, sus diferencias con Alcaraz y la “ilusión” de ser presidente del Real Madrid

El Objetivo de Ana Pastor regresó a laSexta, este miércoles 14 de febrero, con una edición especial para entrevistar a Rafa Nadal, por primera vez tras anunciar su vuelta a la competición después de la lesión que sufrió en cuartos de final en Australia.

La periodista le propuso varios temas y el deportista respondió a todos, aunque fue al tocar su contrato con Arabia Saudí cuando se mostró más titubeante.

Antes de ello, el tenista habló de varios de sus compañeros. Sobre Federer aseguró mantener “una relación muy buena, porque es un gran compañero”. Aunque no quiso definirlo como amigo: “Amigos son mis amigos de toda la vida”, reflexionó.

Señaló que Novak Djokovic es el mejor tenista porque “ha conseguido más de toda la historia de nuestro deporte”. A la vez que halagó a Carlos Alcaraz, comparándolo a él cuando joven: “Yo tenía muchas cosas peores a nivel técnico de lo que tiene él. Tiene las cosas muy claras y es muy buen chico”.

Nadal hasta habló de salud mental: “Yo fui al psicólogo dos veces en mi vida por dos temas distintos. Uno cuando era muy pequeñito y otro después”, recordó animando a que si alguien va al médico a curarse físicamente, a nivel mental también debe hacerlo.

Preguntado por cómo imagina el día después de dejar el tenis de forma definitiva: “Mi vida va a ser igual de feliz el día después”, aseguró. Momento en el que Pastor le preguntó por los rumores de su intención de presidir el Real Madrid. Unas palabras que le hicieron reír.

“Sí me haría ilusión pero no lo tengo en mi plan de vida. Si la vida me da la oportunidad y se dan las condiciones, pues quizá”, dejó caer.

“No creo que Arabia me necesite para lavar su imagen”

Pastor también le preguntó por la polémica decisión de firmar un contrato con Arabia Saudí como nuevo embajador del Tenis en el país, donde muchos entienden que le “necesitan para blanquearlo y él se ha prestado”.

Rafa respondió con una larga explicación: “Mi objetivo no es otro que es incentivar el tenis. Cuando tomé la decisión de aceptar hicimos un error de comunicación el día que se anunció, yo no estuve lo encima que debía estar. Debería haber salido yo a comunicarlo. La sensación que quedó es que allí lo compran todo con dinero, y ahora Rafa también se va por dinero. Pero no es así”.

“Creo que hicimos un error de comunicación el día que se anunció”.@RafaelNadal explica las razones de su acuerdo con Arabia Saudí.#ObjetivoNadal pic.twitter.com/1DgHgOCb3P — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 14 de febrero de 2024

Pastor preguntó de qué otra manera podría haberlo comunicado para que alguna gente no se sintiera decepcionada al verle firmar con un país que no cumple con los derechos humanos: “Lo hago primero como reto personal, lo que voy a hacer allí va acorde a lo que he hecho toda mi vida: creer que el deporte puede cambiar vidas. Y se me propuso liderar un proyecto deportivo, a nivel de Academia y de la Federación. Tenía la oportunidad de promocionar mi deporte y llevarlo a un lugar que el país estaba cerrado”.

“La sensación es que se compra todo con dinero y ahora hay quien puede pensar que Rafa también se ha vendido al dinero”.#ObjetivoNadal pic.twitter.com/1c2WfMnudn — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 14 de febrero de 2024

Reiteró que cree en la igualdad al 100% y la periodista es cuando insistió en que si era así cuál era la razón de firmar con un país que no actúa igual: “A mí se me transmite que puedo trabajar con las ideas y los valores que tengo. Si siento que mis objetivos personales y profesionales no se cumplen, ellos y yo tenemos la opción de zanjar el contrato”, aseguró.