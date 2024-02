Israel desvela a su representante para Eurovisión 2024, en medio de las críticas por su participación

La presencia de Israel en Eurovisión 2024 sigue adelante pese a la discrepancia a nivel internacional por su participación. Solo horas después de que un grupo de eurodiputados firmasen una carta para exigir su expulsión por la guerra abierta en Palestina, el país ha coronado a Eden Golan como su candidata para esta 68ª edición.

La artista, de 20 años, se ha coronado en el concurso HaKokhav HaBa, de la cadena Keshet 12, que volvía a servir como plataforma de descubrimiento de representantes, como ya hiciera entre 2015 y 2020. La televisión pública Kan volvió a acordar que el programa de la televisión privada diera el pase al festival.

Su versión de I Have Nothing de Whitney Houston fue la que le sirvió a Golan para hacerse con el favor mayoritario de público y jurado profesional. Or Cohen y Mika Moshe quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, en esta competición. Hay que dejar claro que aún no se conoce el tema que defenderá en el escenario de Mälmo en mayo. Se publicará “en las próximas semanas”, explica la Unión Europea de Radiodifusión.

“Este año, más que nunca, estoy emocionada de representar a mi país en el escenario más grande de Europa. Prometo darlo todo y traer el festival a Israel en 2025”, ha afirmado la joven artista, originaria de Tel Aviv. Comenzó su preparación artística de niña, primero en el mundo de la danza, antes de comenzar a cantar con apenas 9 años. La presión es elevada, y no solo por mantener el nivel de Noa Kirel, tercera en 2023 con Unicorn.

Las críticas a la presencia de Israel llegan al Europarlamento

Todo sigue su curso con respecto a Israel de cara a la 68ª edición del certamen, pese al cuestionamiento que desde diversos frentes se ha hecho de su continuidad. Especialmente en vista de los antecedentes con Rusia, expulsada desde 2022 por la invasión a Ucrania.

Para justificar la decisión, la Unión Europea de Radiodifusión se ha reafirmado en que están “comprometidos a asegurar que el Festival de Eurovisión siga siendo un evento apolítico, en el que compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos”. El comunicado añadió que la UER se ha alineado de esta forma con otras entidades en ámbitos como el deportivo, que también han mantenido una actitud abierta hacia la participación israelí en grandes competiciones.

En fechas recientes, los cuatro diputados de Podemos en el Congreso presentaron una iniciativa dirigida al Gobierno para pedir la expulsión de Israel. Solo unos días después, un grupo de eurodiputados de diferentes organizaciones, en su mayoría progresistas, han exigido lo mismo desde el Parlamento Europeo: “Su participación blanquea a un régimen que está ejecutando una limpieza étnica en Palestina”, señalan en una carta enviada a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que es el organismo encargado de organizar el festival.