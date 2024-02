Xavier Sardà, criticado por su comentario en 'TardeAR': “¿Qué hacemos hablando de Eurovisión, si no somos gays?”

La politización de 'Zorra', la canción de Nebulossa que ha ganado el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2024, ha llegado (y se ha agravado) en los platós de televisión. Si la mañana de este lunes era el mismo Pedro Sánchez el que aprovechaba su entrevista en Al Rojo Vivo para ironizar con que “a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol'”, por la tarde también hubo comentarios, algunos muy criticados.

En Telecinco fue Ana Rosa Quintana la que no perdió ocasión de contestar al presidente del Gobierno, dándose por aludida porque Sánchez volviese a utilizar el término “fachosfera”, por lo que la presentadora tiró de sarcasmo para decir: “En España todo el que no está de acuerdo con Pedro Sánchez es facha”. Como hemos recogido, lo hizo en el comienzo especial que realizó el programa, con la canción sonando y los colaboradores bailando, y con una mesa también especial para hablar de música que contó con Fernandisco.

En esa misma mesa también participaba Xavier Sardà, que volvió a generar polémica por un comentario con el que patinó y que le ha ha generado críticas incluso acusándole de homofobia. Después de que todos diesen su opinión sobre 'Zorra', empezaron a hablar de la calidad vocal de María Bas, la cantante de Nebulossa. Y de repente, el colaborador preguntó: “Una pregunta: ¿alguien de la mesa es gay?”. Desconcertados, sus compañeros le devolvieron otra pregunta: “¿A qué viene esto?”, le dijo Cristina Tárrega, y la presentadora intervino para intentar pasar el tema: “No sé, tampoco vamos a salir del armario aquí”.

Pero Sardà insistió: “Quiero decir, ¿qué hacemos hablando de Eurovisión si no somos gays? ¿Dónde está la gracia?”. Y aunque lo dijo riéndose y queriendo bromear, en ese mismo momento ya saltaron sus otros compañeros tertulianos, la primera Susana Díaz para decirle “me parece fatal”. Fernandisco, más diplomático, recordó que Eurovisión es “para todos los públicos”.

Por tercera vez, Xavier Sardà insistió: “Perdóname, pero por allí detrás alguien te dirá que Eurovisión es un gran festival que disfrutan muchísimo los gays”. Fue Cristina Tárrega la que logró salir del entuerto, valorando que “gracias a los homosexuales, a los gays, nos han devuelto la ilusión por Eurovisión. Y se lo aplaudo. Era un festival muerto y ellos le han devuelto el color, como a muchas cosas”. En eso, Sardà sí que estuvo de acuerdo con su compañera. Pero Susana Díaz no quiso olvidar lo que había dicho, lanzándole una pregunta: “¿Qué tiene que ver la orientación sexual de la gente con que le guste o no un festival?”.

Por último Fernandisco, nuevamente más didáctico y queriendo no incidir en estereotipos, reconoció que “es verdad que el colectivo LGTBI tiene mucho que ver en el festival de Eurovisión”, pero repitió que era para que todo el mundo lo disfrute. Y antes de avanzar en el tema, Sardà no dio su brazo a torcer y se agarró a la explicación de Tárrega de que el colectivo LGTBI “lo ha revitalizado”, aclarando que él no había dicho que “sólo lo viera el colectivo”.

“Ahora, como hay gays en la mesa, ya podemos opinar sobre Eurovisión”

De hecho, las palabras de Sardà no sólo tuvieron mucho eco en las redes sociales, que le criticaron por ello, sino en la posterior mesa de 'SalseAR'. En ella participó Juanma Fernández, director de Bluper y experto en Eurovisión, que soltó una pulla cuando se incorporó a la mesa: “Ahora, como hay gays en la mesa, ya podemos opinar sobre Eurovisión”.