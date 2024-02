La UER también rechaza 'Dancing Forever', la segunda canción de Israel para Eurovisión 2024

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha rechazado la segunda canción presentada por Israel para participar en Eurovisión 2024. Hace una semana, la organización del festival descartó el tema October Rain por ser “demasiado político”, lo que llevó al país hebreo a echarle un pulso publicando la letra de la canción y descartando modificarla. Pero según informa ahora el medio israelí Ynet, la KAN (Radiotelevisión pública israelí) presentó con antelación una segunda canción, Dancing Forever (es decir, Bailando para siempre) para su aprobación. Sin embargo, también ha recibido el 'no' del certamen.

Según la información publicada, que cita a fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, la negativa de la UER a esta segunda propuesta ha incrementado el “pesimismo” en la candidatura hebrea. Aun así, sus responsables van a trabajar para “encontrar una solución”, aunque “no son optimistas” al respecto.

Así pues, la participación de Israel en Eurovisión 2024 está todavía más en entredicho tras el recrudecimiento, en los últimos meses, de su guerra con Palestina. La UER reafirmó en enero su presencia en Malmö al separar su caso del de Rusia, que sí está vetada por la organización. Eso sí, la institución recordó en su escrito que Eurovisión es un “evento apolítico” donde “compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos”, factor que explica por qué las dos primeras canciones presentadas por Israel —ambas interpretadas por la cantante Eden Golan— no han sido aceptadas por festival.

Según la noticia de Ynet, la canción incluye fragmentos como “dime el ritmo porque mi alma aún está abrumada”, “la esperanza no se detiene, solo extiende sus alas”, “llévame al camino correcto, no hay más tiempo y no puedo equivocarme”, que podrían entenderse, a tenor de la decisión tomada por la UER, como referencias a lo ocurrido entre la ciudadanía israelí tras el ataque sorpresa de Hamás del 7 de octubre.

Hay que recordar que durante las últimas semanas, y en plena polémica, Israel ya había avanzado su intención de “contar su historia y narrativa” sobre el escenario del Malmö Arena el próximo mes de mayo. “Tenemos que elegir una canción que refleje nuestra situación y muestre al mundo que estamos aquí para permanecer”, afirmó Hanson, jurado profesional de la preselección de la radiotelevisión pública israelí.

La posición de UER, cuestionada durante meses

La posición de la UER respecto a Israel es muy diferente a la que se siguió hace dos años cuando se expulsó a Rusia de Eurovisión a causa de la invasión a Ucrania. Para la UER, la diferencias e que “los operadores rusos habían sido suspendidos” de su organismo “debido a las violaciones persistentes de sus obligaciones como miembros de la organización y la violación de los valores del servicio público”. En cambio, “la relación entre KAN y el gobierno israelí son drásticamente diferentes”, según señaló en su comunicado.

Grupos políticos y culturales a nivel internacional han cuestionado durante meses la decisión de mantener a Israel en Eurovisión. Un grupo de eurodiputados de diferentes partidos, entre ellos Podemos, se unió en una iniciativa dirigida al Parlamento Europeo para pedir la expulsión de Israel, al estimar que “blanquea a un régimen que está ejecutando una limpieza étnica en Palestina”. Entre tanto, la televisión pública finesa, YLE, reconoció estar “estudiando la situación” tras una petición masiva de parte de músicos fineses contrarios a la continuidad de Israel en estas circunstancias.

Más recientemente, una larga lista de 400 personalidades, entre las que se contaban estrellas de Hollywood como Helen Mirren, Mayim Bialik y Liev Schreiber, firmaron una carta en apoyo de mantener a Israel dentro de la terna de Eurovisión. Según se lee en el texto redactado por la organización Creative Community For Peace, creen que sancionar al estado sería “una inversión de la justicia” porque “la actual no es una guerra que Israel quisiese o empezase”.