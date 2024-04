Nebulossa sigue su camino a Eurovisión 2024 con 'Zorra': “Se ha querido politizar y nosotros no tenemos intención de eso”

Dos meses después de ganar el Benidorm Fest, Nebulossa inicia la cumbre de su carrera hacia Eurovisión 2024 con la certeza de que están 'en su mejor momento'. Frente al ruido generado por su canción Zorra, María Bas y Marc Dasousa, el matrimonio que representará a España en el certamen europeo, abogan por la calma y la confianza en un proyecto musical por el que han aparcado sus vidas y que está dando frutos tras años de trabajo.

“Estamos tranquilos, pero creo que no somos conscientes de la magnitud”, comentan en un encuentro con verTele, a escasas horas de iniciar en la PrePartyES 2024 el tour europeo previo a su participación en Eurovisión. En las últimas semanas han hecho parada en Nueva York y también en Miami, donde surgió una colaboración con Gloria Trevi clave en la estrategia promocional de su candidatura y que les ha servido para testar que, contra lo que opinan algunos, “el mensaje de Zorra se entiende muchísimo” también fuera de nuestras fronteras.

Ese mensaje, que tanto ha dado que hablar desde que conquistaran el certamen de TVE consiguiendo el preciado billete a Malmö 2024, es precisamente “lo interesante” de la propuesta de Nebulossa para el festival, tal como expresa su vocalista: “Creo que lo que está gustando de nosotros es justo eso. Yo sé que no tengo una gran voz ni soy una gran bailarina, pero realmente estoy aprendiendo mucho de esto. Y con ello quiero decir que a cualquier edad puedes cumplir tu sueño”. En estas fechas, y a falta de mes y medio para su actuación en Suecia, el tema supera los 12 millones de escuchas en Spotify y sus vídeos oficiales en Youtube rondan también esa cifra.

Profundizando en el significado de Zorra, y tras las críticas recibidas hace semanas, el grupo considera que “[en España] queda por avanzar, porque sientes que hay gente que no entiende el mensaje”. “La canción nos salió de manera espontánea y no la hicimos con ninguna intención de que fuera un himno feminista ni nada. La gente se ha querido apropiar de diferentes manera. Se ha querido politizar, también. Y nosotros no tenemos ninguna intención de eso. Queríamos resignificar la palabra, y hay gente que no lo entiende”, declaran.

Además, Nebulossa avanza cómo están trabajando en perfeccionar la propuesta escénica que se vio en el Benidorm Fest, responden a algunos de los cambios más demandados por los fans y se pronuncian sobre la participación de Israel en Eurovisión tras el comunicado conjunto lanzado por algunos candidatos hace unos días, en el que pedían un alto al fuego en Gaza: “Nosotros siempre estamos del lado de la gente que respete los derechos humanos, no hay más debate con eso”.

¿Cómo están siendo estos primeros meses como representes de España en Eurovisión? ¿Os ha dado tiempo a asimilar lo que significa?

Marc: Estamos tranquilos, pero creo que no somos conscientes de la magnitud. Lo sabemos por los amigos que tenemos cerca, nos explican cosas y nos envían noticias, pero como estamos dentro de nuestra burbuja, y siempre haciendo algo, no te ves desde fuera. Entendemos que tenemos mucha visibilidad, pero estamos bien.

María: Por ejemplo, en el caso de nuestro pueblo [Ondara, en Alicante], la gente nos para por la calle -los pocos días que estamos allí- y se ponen a llorar. Hemos unido al pueblo, de estar separados a de repente todos juntos por una causa. Nos dicen que lo que hemos hecho es muy grande. A nivel nacional la gente nos ve como un grupo, pero en casa nos conocen desde siempre por nuestros negocios respectivos. Es muy bonito todo.

Marc, nos emocionaste en una rueda de prensa en Benidorm, cuando comentaste que estabas acompañando a María a cumplir su sueño. ¿Se parece esta nueva realidad, todo lo que le está pasando a vuestro proyecto musical, a aquello que soñabais?

María: Sí. Marc ha querido estar detrás, pero estamos los dos juntos a todos los niveles: producción, composición... lo hacemos todo nosotros y es algo muy grande lo que estamos viviendo también a nivel de pareja. Hemos pasado de a lo mejor estar unas horas, a pasar juntos 24 al día.

Marc: Antes en nuestro trabajos estábamos cada uno en el suyo. Y de momento no nos vamos a separar [ríe]. De momento va bien.

María: Mejor esperamos a que termine Eurovisión [ríe].

Habéis actuado en Miami y Nueva York, ahora empieza la gira por Europa. ¿Cómo estáis compaginando todo este movimiento con la preparación para el festival?

María: Al principio estaba un poco tensa porque pensaba que me faltaban horas [para esa preparación] por la promoción y los viajes, pero ahora ya me he quedado tranquila. A parte de que me estoy preparando con un vocal coach, también la coreografía... las entrevistas también sirven para soltarte y relajarte, y creo que estamos sacando tiempo para todo. Va muy bien.

Marc: Entre otras cosas porque hemos abandonado nuestros trabajos, no estamos apareciendo para nada. Ahora nos estamos dedicando a tiempo completo a esto, y también tenemos un equipo de trabajo que lo está preparando todo bien. Estamos cada uno asumiendo la responsabilidad en nuestra parcela, y confiando en que el otro lo haga bien.

Estáis volcados en la promoción europea con el tour eurovisivo que ahora arranca, pero también en la proyección de vuestro proyecto por Latinoamérica con el remix de 'Zorra' con Gloria Trevi. ¿Cómo surgió la colaboración?

Marc: Fue todo improvisado. El viaje a Miami fue un momento de muchas cosas que te ocurren así de repente... y ocurrió.

María: Una de las cosas más interesantes es que RTVE, junto con María Eizaguirre y su equipo, tuvieron la gran idea de llevar el proyecto hacia Latinoamérica porque desde hace un año se puede votar desde fuera de Europa 24 horas antes de la final de Eurovisión. Eso hace que tengamos una gran promoción allí.

En una de vuestras últimas actuaciones pudo escucharse un nuevo beat de 'Zorra'. ¿Podemos esperar una nueva versión para Eurovisión, o se va a mantener tal cual la de Benidorm?

María: Nuestras canciones en Spotify tienen un tempo, pero en nuestras actuaciones en directo normalmente solemos acelerarlo un poco...

Marc: Para compensar la adrenalina, y también porque no es lo mismo escuchar una canción un lunes por la mañana, que un sábado por la noche. Le damos un puntito más de tempo, pero la mezcla sigue siendo la misma. Y la de Eurovisión va a ser la versión de siempre.

En este tiempo ha habido muchas dudas sobre si se entenderá el mensaje de 'Zorra' en Europa. ¿Lo habéis podido testar en estas semanas? ¿Qué feedback os ha llegado del público europeo?

María: Se entiende muchísimo, porque no para de escribirme gente de todas partes del mundo. Desde Australia hasta la Isla de Pascua, Canadá, en Latinoamérica por supuesto, Estados Unidos, Europa... y la gente la entiende perfectamente. Y entendemos que hay gente que no le guste el mensaje, que no le gustemos nosotros como a cualquier persona no le puede gustar todo artista.

En Suecia no ven Eurovisión como un concurso de voz, sino como un concurso artístico y de propuestas María Bas — Vocalista de Nebulossa

Decías Mery que estás preparándote para Eurovisión con un vocal coach. Es un escenario muy exigente, como han comentado mucho...

María: Exigente, yo creo que depende de cómo lo quieras ver. Mucha gente me ha comentado que por ejemplo en Suecia no ven Eurovisión como un concurso de voz, sino como un concurso artístico y de propuestas. De hecho, Finlandia y otros países llevan propuestas muy originales...

Marc: Sí, la parte más transgresora de todo esto.

María: Y el mensaje que puedas llevar es lo interesante. Creo que lo que está gustando de nosotros es justo eso. Yo sé que no tengo una gran voz ni soy una gran bailarina, pero realmente estoy aprendiendo mucho de esto. Y con ello quiero decir que a cualquier edad puedes cumplir tu sueño.

Ya se ha confirmado que Juan Sebastián e Israel Reyes serán los encargados de trasladar la propuesta del Benidorm Fest al escenario de Eurovisión. ¿Se esperan pocos cambios respecto a la actuación que ya hemos visto?

Marc: Sí. Nosotros estamos contentos con la propuesta que hicimos en el Benidorm Fest, que es la que nos ha traído hasta aquí. Vamos a mejorarla, como decía Mery, perfeccionar todo lo que se pueda dentro de que hemos presentado ya una propuesta y no vamos a hacer ni otra coreografía, ni otra canción, ni otra cosa. Es lo que es. Y por nuestra parte, vamos a intentar ir todavía más relajados y a divertirnos de lo que fuimos al Benidorm Fest.

Los fans han dado muchas vueltas a la presencia de dos bailarines hombres en la actuación, y han pedido cambiarlos por mujeres. ¿En algún momento lo habéis valorado, o siempre habéis tenido claro que iríais con vuestro concepto hasta el final?

Marc: Las opiniones las respetamos y cuando alguien propone cosas escuchamos. Luego está el hecho de que puedas hacerlo o no, o que convenga al proyecto.

María: Y al final es lo que hemos dicho. Lo que vamos a hacer es mejorarlo todo, y creo que va a gustar lo que vamos a presentar. A nivel vestuario también va a haber cambios, yo creo que mejoraremos en todo.

Hablando del vestuario, los últimos años se ha hecho una apuesta importante en ese sentido: Palomo Spain vistió a Chanel y a Blanca Paloma se le esculpió una armadura. ¿Va a haber un salto?

María: ¡Es sorpresa! No se puede decir...

¿Con qué expectativas viajáis a Malmö? ¿Confiáis en poder conseguir un buen puesto en Eurovisión?

María: Viajamos con la intención de disfrutar y claro que nos gustaría quedar en buena posición, pero con este mensaje que ha traspasado fronteras lo que queremos es llegar a los corazones de la gente. Nos sentimos ya superganadores.

Marc: Y personalmente, para nosotros ya es una experiencia todo esto. Claro que nos gustaría, por toda la gente que está poniendo su ilusión en nosotros, no defraudarles. Pero ahí hay muchos factores que no dependen de nosotros, hay cosas externas, el momento... Nosotros vamos a ir a Eurovisión como fuimos al Benidorm Fest, a disfrutarlo, a pasarlo bien.

En una entrevista que publicamos antes del Benidorm Fest, nos comentabas Mery que “supondría un cambio para España poder expresar el mensaje de 'Zorra' a nivel europeo”. Viendo todas las reacciones que ha generado la canción, tanto a favor como en contra, ¿crees que España está en un buen momento, o que queda mucho por avanzar?

María: Queda por avanzar, porque sientes que hay gente que no entiende el mensaje. Es comprensible y también es respetable, cada uno tiene su opinión, pero a nivel personal, de sentir que puedes ayudar a mucha gente que está sufriendo, igual sí que nos queda dar ese paso. Con este mensaje que hemos cambiado muchas cosas, ha hecho pensar, y eso es bueno.

Queríamos resignificar la palabra 'zorra' y hay gente que no lo entiende María Bas — Vocalista de Nebulossa

La elección de 'Zorra' para Eurovisión levantó críticas desde sectores conservadores, incluso utilizando vuestra canción para intentar desacreditar el feminismo. ¿Os incomoda ser objeto de lucha política?

Marc: La canción nos salió de manera espontánea porque Mery lo tenía dentro, y no la hicimos con ninguna intención de que fuera un himno feminista ni nada. Que la gente la reciba y la utilice...

María: La gente se ha querido apropiar de diferentes manera. Se ha querido politizar, también. Y nosotros no tenemos ninguna intención de eso. Es mi mensaje, lo que pasa es que ha llegado a mucha gente. Lo que no se ha entendido es que la letra es mía, y que hemos ironizado. Muchos se han quedado sólo con la primera frase, con el 'yo sé que soy sólo una zorra', y yo no estoy diciendo eso. Digo que tú por mis acciones me lo estás llamando. Queríamos resignificar la palabra, y hay gente que no lo entiende.

Estos días algunos participantes de Eurovisión 2024 han lanzado un comunicado conjunto pidiendo un alto al fuego en Gaza. ¿Vosotros os pronunciáis a título personal?

Marc: No hemos sabido nada del comunicado, pero en su momento ya nos pronunciamos y lo dijimos muy claramente. Nosotros siempre estamos del lado de la gente que respete los derechos humanos, no hay más debate con eso.

María: Nuestro mensaje como tal es ese.

¿Cómo os planteáis vuestra vida más allá de mayo? ¿Os ha dado tiempo a pensar en los siguientes pasos?

María: Estamos programando ya conciertos. Y queremos a la normalidad que teníamos.

¿Creéis que va a ser posible?

María: No sé lo que pasará...

Marc: No lo tengo muy claro. Estamos en otro punto ahora que también necesitábamos. Llevábamos muchos años trabajando muy duro en nuestros respectivos trabajos, y esto dentro de que es un trabajo y también hay una parte dura de hacer muchas entrevistas, muchos viajes... Nuestros hijos vinieron a Nueva York y cuando terminaron el viaje dijeron: 'no hace falta que nos invitéis más. Ya hemos entendido que no os vais de vacaciones'. Ellos pensaban que entre Madrid, Barcelona, Miami, Nueva York... ¡qué vida! Y se dieron cuenta de que no.

María: Y está muy bien porque lo disfrutas, pero es trabajo.

Marc: Esto nos ha oxigenado de nuestros respectivos trabajos, que en mi caso está relacionado con la música pero en el de ella no, y nos está viniendo bien. Y creo que al final conseguiremos equilibrarlo. Tampoco hemos pretendido este verano hacer cien conciertos, hemos decidido llegar a unas treinta fechas que para nosotros está muy bien y presentarnos más allá del público del Benidorm Fest. Queremos llegar a un público más mainstream, yendo a los festivales que podamos, y viviendo la parte musical.