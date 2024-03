Las series de abril velan a los 'Muertos SL', juegan a 'Fallout', investigan 'El caso Asunta' y despiden al 'Good Doctor'

Tras la Pasión de la Semana Santa, llega la de las series. Si afrontar el volumen de lanzamientos fue un Vía Crucis, en abril parece haber cierto margen para tomarse las cosas con algo más de calma. En total, las cadenas y plataformas han confirmado el estreno de hasta 55 títulos a lo largo de los próximos 30 días. Un número solo ligeramente menor a los 66 con los que arrancaba el mes anterior.

Priorizando la ficción española, tenemos varias obras de interés. Los hermanos Caballero, que parece que nunca reposan, nos ofrecen el descanso eterno con Muertos SL, su debut en Movistar Plus+, a partir del día 4. Tres días después, Atresplayer saca las Red Flags de Nando López (La edad de la ira). Prime Video se pone Perverso desde el día 19 con la llegada de una iteración de Parot, thriller coproducido por TVE y protagonizado por Adriana Ugarte que ahora se centra en un psicópata con los rasgos de Iván Massagué. Y para terminar, Netflix aborda El caso Asunta, una de las ficciones que más expectación ha generado por lo truculento del triste caso real que dramatiza.

Si hablamos de grandes apuestas de las streamers, hay que destacar el comienzo de la partida de Fallout a partir del día 11 en Prime Video. Ha sido un largo tiempo de carga hasta ver en pantalla esta adaptación del videojuego, superando a otras producciones que han sudado sangre hasta ver la luz, como Ripley, la nueva adaptación del personaje de Patricia Highsmith que se estrena en Netflix tras haber estado en un interminable limbo en Showtime. Y si hablamos de producciones parsimoniosas y detallistas, no podemos quedarnos sin mencionar El simpatizante, una nueva oportunidad de atender a los funambulismos creativos de Robert Downey Jr, en pleno uso de sus poderes extra-marvelianos a las órdenes de Park Chan-wook en HBO Max (que desde mayo será solo MAX).

Todo esto y más en un mes con regresos -por ejemplo, el retorno al universo de The Good Wife con Elsbeth- y despedidas -la de The Good Doctor con su temporada 7- lo recopilamos bajo estas líneas.

Las 11 series más destacadas de abril de 2024:

'Muertos SL' (4 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio

Por qué destaca: Por ser el debut de los prolíficos hermanos Caballero en una nueva casa, Movistar Plus+. Con La que se avecina a punto de iniciar este mes el rodaje de su temporada 15 en Mediaset y Amazon Prime Video, y con la tercera tanda de Machos alfa en marcha en Netflix, Alberto y Laura se pasan, féretro mediante, a la compañía de Telefónica No faltan rostros imprescindibles de su universo, como Carlos Areces, mientras ya hay “casting de cadáveres” en marcha: “Tengo varias peticiones de salir como muertos... De hecho, Rocío Carrasco me ha dicho que si puede salir”, afirmó Alberto Caballero; si este cameo ocurre habrá que verlo en la temporada 2, que ya se graba.

'Ripley' (4 de abril, Netflix)

Así es la serie: Nueva York, principios de los años 60. Tom Ripley, un estafador en horas bajas, es contratado por un millonario para ir a Italia y convencer a su hijo errante de que vuelva a casa. Tras aceptar el trabajo, Tom entra en un complejo mundo de engaños, fraudes y asesinatos. Esta miniserie dramática está basada en los bestsellers de Patricia Highsmith protagonizados por Tom Ripley.

Por qué destaca: Por acercarse a un personaje tan intrigante como es Tom Ripley, un maestro criminal creado por Patricia Highsmith en 1955 y que ha dado pie a numerosas adaptaciones cinematográficas. Tras Alain Delon y Matt Damon, ahora le toca el turno a Andrew Scott, el Sacerdote de Fleabag, en esta adaptación que emprendió Steven Zaillian (director y guionista en solitario) en 2019, inicialmente para Showtime. A lo largo de su desarrollo, el proyecto acabó mudándose a Netflix en 2023, donde ve ahora la luz. Más allá de Scott, Dakota Fanning da vida Marge Sherwood y Johnny Flynn, a Dickie Greenleaf, dentro de un reparto que cuenta con la presencia de John Malkovich.

'Red Flags' (7 de abril, Atresplayer)

Así es la serie: Toni (Diego Rey), Érika (Mar Isern), Luna (Iría del Valle) y Walter (Ibrahima Kone) son muy amigos, pero no se conocen en persona. Sólo se siguen en una red social que, para ellos, es tan real como la vida misma. Allí, los cuatro comparten sus miedos, problemas, decepciones con sus recientes experiencias sexuales, que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad.

Por qué destaca: Por ser la siguiente ficción en la rueda de estrenos originales continuos de Atresplayer. Se trata de una idea original de Nando López, autor de La edad de la ira y también guionista junto a Este Díaz (también directora con Ian de la Rosa) centrado en retratar “la sexualidad de la Generación Z” de forma “muy directa” a través de sus diversos protagonistas. El rodaje de la ficción arrancó en otoño de 2022 y se ha hecho esperar hasta un estreno, el primero de la primavera en la plataforma premium de Atresmedia, y el siguiente del año tras Un nuevo amanecer. Mar Isern, Diego Rey, Iria del Valle e Ibrahima Kone conforman el cuarteto de jóvenes promesas de la producción de Zeta Studios.

'Fallout' (11 de abril, Amazon Prime Video)

Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y de los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener. 200 años después del apocalipsis, los tranquilos habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento.

Por qué destaca: Por tratarse la ansiada adaptación de esta franquicia de videojuegos nacida en 1997 a cargo de Ubisoft, como secuela espiritual de Wasteland. Para trasladar esta distopía futurista de las consolas a las plataformas, Prime Video ha confiado en una pareja con sobrada experiencia manejando esta clase de material, Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de Westworld. Tras el abrupto final de aquella adaptación del material de Michael Crichton para HBO, y aprovechando el acuerdo de larga duración que tienen con Amazon, se esmeran en sacar adelante un proyecto que tiene ante sí una difícil misión: igualar en repercusión a otro videojuego, The Last of Us, en su salto a la pequeña pantallaGeneva Robertson-Dworet y Graham Wagner ejercen de showrunners de un producto que tiene la difícil misión de la superproducción, que cuenta en el reparto con un irreconocible Walton Goggins, Ella Purnell y Kyle MacLachland, entre muchos otros.

'Bellas Artes' (11 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Antonio Dumas (Oscar Martínez), un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese cargo. Una vez asumido su nuevo cargo deberá afrontar, en medio de la fauna insólita del mundo del arte, un abanico de circunstancias y conflictos dispares: desde problemas gremiales y presiones políticas, hasta situaciones disparatadas en relación a las exposiciones y a los artistas.

Por qué destaca: Por ser otra serie original de Movistar Plus+ en alianza con Latinoamérica, donde se verá a través de Star+. Gloriamundi e Historias Particulares están detrás de esta comedia en torno a la gestión de un museo de arte contemporáneo, que tiene a Óscar Martínez como protagonista central. El argentino, al que vimos en enero en Galgos, repite en la plataforma en un producto que cuenta con rostros españoles como Ángela Molina, Dani Rovira, Ana Wagener y José Sacristán. Detrás de Bellas artes están Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de Competencia oficial.

'Benjamin Franklin' (12 de abril, Apple TV+)

Así es la serie: En diciembre de 1776, Franklin es mundialmente conocido por sus experimentos con la electricidad, pero su pasión y poder se ven puestos a prueba cuando, con la independencia de Estados Unidos pendiendo de un hilo, se embarca en una misión secreta a Francia. A los 70 años, sin ninguna experiencia diplomática, Benjamin Franklin convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento de democracia de los Estados Unidos. En virtud de su fama, carisma e ingenio, Franklin burló a espías británicos, informantes franceses y compatriotas hostiles para diseñar la alianza franco-estadounidense de 1778 y el tratado de paz con Inglaterra en 1783. La misión francesa de ocho años es el servicio más crucial que Franklin le dio a su país. Los diplomáticos e historiadores todavía lo consideran como el mayor período de servicio de un embajador en la historia de los Estados Unidos; sin la ayuda francesa, Estados Unidos no podría haber ganado la Revolución.

Por qué destaca: Por ofrecerle a Michael Douglas un nuevo gran reto interpretativo, de nuevo en televisión, tres años después del final de El método Kominsky. Una década después del triunfo que fue Behind the Candelabra, el actor y productor vuelve a acercarse a una figura real, en este caso uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Lo hace en una costosa miniserie de la factoría Apple, que toma como base el libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, de la ganadora del Premio Pulitzer Stacy Schiff. Kirk Ellis, detrás también de series históricas como John Adams, es la principal fuerza creativa del proyecto, que se estrenará a nivel mundial con los tres primeros episodios el viernes 12, seguidos de un nuevo capítulo cada viernes hasta el 17 de mayo.

'El simpatizante' (15 de abril, HBO Max)

Así es la serie: En 1975, la ciudad de Saigon se encuentra inmersa en una situación cada vez más complicada por la guerra. Esto llevará a que, el Capitán, un espía de Vietnam del Norte, decide esquivar la situación junto a otros de sus compatriotas y buscar refugio en la ciudad de Los Ángeles. Es entonces cuando, al inicio de lo que parece su nueva vida, entra en escena Downey Jr., que se meterá en la piel de los cuatro antagonistas con los que se va encontrando el Capitán.

Por qué destaca: Por muchos motivos, el primero de ellos ser el primer trabajo que estrena Robert Downey Jr tras llevarse a casa el Oscar a mejor actor de reparto por Oppenheimer. Dejando ya atrás su tiempo como Iron Man, el actor afronta hasta cuatro personajes diferentes en esta adaptación de la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, que cuenta con el mismísimo Park Chan-wook, responsable de Old Boy o más recientemente Decision To Leave, como director principal y showrunner, compartiendo labores junto a Don MacKellar. A24 también forma parte de la producción, una cocida a fuego lento por parte de HBO.

'Perverso' (19 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La serie cuenta la historia de Haro, un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, y que es amenazado de muerte por Óscar, un secuestrador que actúa contra la élite empresarial, de la que forma parte la mexicana Mariana. Aprovechando esa conexión, Haro negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, pero en realidad prepara su venganza contra Lucía, la jueza que lo encarceló.

Por qué destaca: Por suponer una inesperada expansión del universo narrativo presentado hace ahora tres años en Parot. Aquella, estrenada en mayo de 2021 en Prime Video y un año después en TVE, giraba en torno a unos asesinatos cometidos por después de que entrara en vigor la doctrina Parot, que dejó en libertad a decenas de presos. Iván Massagué recupera ahora su papel en aquella como Julián López de Haro, un aristócrata condenado por hasta doce violaciones que fue liberado por la citada anulación, y que ahora se convierte en foco de una nueva trama. Gustavo Ron vuelve a ejercer como showrunner en este spin-off junto a Alonso Laporta, cocreador de Parot. Kira Miró y Esmeralda Pimentel completan el reparto.

'Elsbeth' (23 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Tras su exitosa carrera legal en Chicago, Elsbeth Tascioni, una abogada astuta pero poco convencional, utilizará su singular punto de vista para hacer observaciones únicas y acorralar a brillantes criminales junto a la policía de Nueva York. Asumirá así un nuevo rol de investigadora que la llevará a competir con el carismático y venerado capitán C.W. Wagner. Junto a Elsbeth trabajará Kaya Blanke, una estoica oficial de policía que rápidamente desarrollará un aprecio por las maneras perspicaces e inusuales de la abogada.

Por qué destaca: Por continuar explotando el celebrado universo que se inició con The Good Wife y que prosiguió con The Good Fight. El segundo spin-off que surge del drama judicial protagonizado por Julianna Margulies se centra en la excéntrica abogada encarnada por Carrie Preston, presentes en las dos series anteriores. Los cocreadores Robert King y Michelle King vuelven a supervisar el proyecto y ejercen como productores ejecutivos dejando la serie en manos de Jonathan Tolins como showrunner. Wendell Pierce y Carra Patterson acompañan a Preston en esta aventura en solitario, que tiene la presión de igualar el recorrido de éxito y aplauso de las previas: siete temporada tuvo la primera, y seis la segunda, protagonizada por Christine Baranski.

'Apples Never Fall' (23 de abril, SkyShowtime)

Así es la serie: Los Delaney conforman una familia aparentemente perfecta. Los exentrenadores de tenis Stan y Joy han vendido su exitosa academia de tenis y están listos para dejar atrás sus trabajos como entrenadores y comenzar los que deberían ser los años dorados de su vida. Mientras esperan aprovechar la jubilación para pasar más tiempo con sus cuatro hijos. Sin embargo, todo cambia cuando una joven herida llama a la puerta de Joy y Stan, devolviendo al matrimonio la emoción que habían perdido. Cuando un día, de repente, Joy desaparece, sus hijos deben replantearse el matrimonio aparentemente perfecto de sus padres y los secretos más oscuros de la familia empiezan a salir a la luz.

Por qué destaca: Por seguir la prolífica y exitosa del psicodrama suburbial que inició en su momento Big Little Lies y que se ha intentado replicar con fortuna desigual en los últimos años, con títulos como The Undoing, Little Fires Everywhere o Nine Perfect Strangers. Como esta última, Apples Never Fall es una adaptación de otro best seller de Liane Moriarty en torno a una familia aparentemente idílica y pudiente que esconde turbios secretos. Como en anteriores casos, el reparto es de alto nivel, con Sam Neill y Annette Bening al frente, y Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles como sus hijos. Melanie Marnich, en cuyos créditos figura The Affair, es la autora de la adaptación

'The Good Doctor' T7 y Final (23 de abril, AXN)

Así es la serie: Shaun y Lea tratan de amoldarse a las obligaciones de la paternidad y a su impacto en la vida laboral y en las necesidades de rutina del doctor en esta temporada final

Por qué destaca: Por dar la baja a una de las series profesionales de más éxito en la televisión generalista, que también llegó haciendo mucho ruido en abierto en su día a Telecinco. En Estados Unidos, la serie ha sido el drama más visto en su horario entre adultos, sin haberse resentido durante los últimos años. La adaptación de la coreana Gut dakteo sirvió para consolidar la carrera en Estados Unidos de Freddie Highmore, quien junto con Richard Schiff es el único integrante del reparto que se ha mantenido en la serie durante las siete temporadas. El otro superviviente del elenco original, Hill Harper, abandonó la producción para centrarse en su carrera política.

'El caso Asunta' (26 de abril, Netflix)

Así es la serie: El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?

Por qué destaca: Por acercarse desde la ficción a uno de los sucesos más tristemente mediáticos de lo que va de siglo en España, el asesinato de la pequeña Asunta Basterra en 2013, por el que fueron condenados sus dos padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, quien acabó apareciendo ahorcada en 2020 en su celda de la cárcel de Brieva (Ávila). Nunca se dudó de la culpabilidad de la pareja, si bien nunca se esclarecieron el móvil del crimen. Bambú Producciones, que ya abordó el suceso en una docuserie en 2017 (Lo que la verdad esconde: El caso Asunta, emitida por Antena 3), se encarga de ficcionalizarlo en una producción que cuenta con Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles del matrimonio. El actor gallego ya salió al paso de las críticas que, por adelantado, había recibido la serie y defendió el enfoque de la obra, para la que no se han “basado en la rumorología”.

Otras 28 series nuevas que se estrenan en marzo de 2024:

Parish (1 de abril, AMC+) Soñando en negro (2 de abril, Filmin) La Academia (2 de abril, Prime Video) Synanon: Fe Letal (2 de abril, HBO Max) Maleantes (4 de abril, Netflix) Divided Youth (Da ponte pra lá) (4 de abril, HBO Max) Boat Story (5 de abril, SkyShowtime) Parasyte: Los grises (5 de abril, Netflix) Sugar (5 de abril Apple TV+) Muros (8 de abril, Movistar Plus+) Bajo control (9 de abril, Filmin) Antracita (10 de abril, Netflix) Secuestro del vuelo 601 (10 de abril, Netflix) Noche de San Juan (11 de abril, Netflix) Invencible (11 de abril, Sundance TV) Mi reno de peluche (12 de abril, Netflix) Ourika (12 de abril, Amazon Prime Video) El caso Padilla (15 de abril, Acontra+) Big Boys (16 de abril, Filmin) Las variaciones Grimm (17 de abril, Netflix) A Gentleman in Moscow (18 de abril, SkyShowtime) Puppy Love (18 de abril, Amazon Prime Video) Sierra Madre: Prohibido pasar (21 de abril, HBO Max) Mamíferos (23 de abril, Movistar Plus+) Manh(a)attan (23 de abril, Filmin) Theodosia (24 de abril, Enfamilia) Los detectives muertos (25 de abril, Netflix) Davos 1917 (30 de abril, Filmin)

