Tristán Ulloa defiende 'El caso Asunta' antes de su estreno en Netflix: “El reto era la luna, no el dedo que la señala”

El Caso Asunta es uno de los proyectos de ficción nacional que más interés está generando de entre los que Netflix tiene en preparación. El motivo es evidente: la dramatización de uno de los episodios de crónica negra que más impacto generó durante la última década, el asesinato de la pequeña Asunta Basterra en 2013.

El cadáver de la niña, de 12 años y de origen chino, fue hallado unas horas después de denunciarse su desaparición y las pruebas contra Alfonso Basterra y Rosario Porto no tardaron en amontonarse. El procedimiento, que se alargó dos años y medio, finalizó con la condena de 18 años de prisión para ambos. Aunque no se dudó de su culpabilidad, no se esclarecieron los motivos para el crimen.

“Para contribuir al ruido, ni me levanto de la cama”

Precisamente al hilo de todas las especulaciones alrededor del suceso, Tristán Ulloa ha querido dejar claro la seriedad con la que se ha emprendido el proyecto por parte de Bambú Producciones (a la postre, responsables de la docuserie del caso). A través de una publicación en Instagram, el actor encargado de interpretar a Alfonso Basterra expone el objetivo que se persigue con esta ficción, que lidera junto a Candela Peña, como Rosario Porto.

“Durante la realización de esta producción hemos revisado cantidad de documentos, cartas, emails, audios, reportajes, documentales, libros, hemerotecas, programas de cotilleo de dudoso rigor periodístico, testimonios de gente directa o indirectamente relacionada con los hechos, conversado con algunos de ellos… Y cómo no, también hemos recibido comentarios de todo tipo, algunos con mejores intenciones que otros. Muchos, la mayoría, pura rumorología. Y para hacer un trabajo basado en la rumorología y contribuir al ruido, yo personalmente ni me levanto de la cama”, declara Ulloa.

“El reto aquí era más ambicioso”, recalca. “El reto aquí era la luna, no el dedo que la señala. Poner también la lupa en el movimiento de mareas que produce. Cómo nos posicionamos ante determinados acontecimientos, incluso antes de tener toda la información sobre la mesa. Cómo nos moviliza. Cómo la emoción, individual y colectiva, puede llegar a arrasar con la razón y con derechos fundamentales dejando expuestos todos nuestros prejuicios”.

“El reto no era sólo lo obvio”, concluye el intérprete, que tiene pendiente de estreno Berlín también en Netflix.

Sinopsis de 'El caso Asunta'

El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?